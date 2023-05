Cerró un comercio histórico, se vienen nuevos restó y asoma una obra en la que muy pocos creían

Por Juan Florín

jflorin@lanueva-com

--Hola, Juan, ¿cómo va todo? Pensé que ibas a venir con Herrera.

--¿Qué hacés, José Luis? Ya pasó una semana del Superclásico y seguís llorando... Veo que se te hizo costumbre.

--Costumbre es cómo nos vienen robando hace muchos años.

--Pará, pará, no exageres. Sabés bien que el domingo hubo un justo ganador y un solo equipo que fue al frente. Pero mejor te propongo no profundizar la grieta y pasar a nuestros temas de cada domingo.

--Dale, pero estamos en un año electoral y todo es grieta amigo. Lo sabés muy bien.

--Por supuesto, aunque creo que pese a ese contexto eleccionario algo deberíamos hablar de lo que dijo Carlos Maslatón.

--Tenés razón, hasta Alberto Fernández se refirió al abogado y analista financiero liberal

--Sí, dijo que alguien que no los quiere mucho señaló que la Argentina había entrado en un proceso virtuoso imparable, sobre todo en lo que es la economía informal.

--Bueno, muchos consideran un disparate lo que sostiene Maslatón y, en realidad, la pobreza en aumento, la inflación, el desempleo, etc, etc, muestran un panorama muy diferente.

--Claro, pero fíjate que Maslatón, en un picante cruce con Esteban Trebucq, --el de la insólita encuesta con entrevistados con una botella de Fanta en la mano que iban a votar por Larreta-- acusó al periodista de mostrar “un pedazo de la realidad” y de ver “la cosa para abajo”. “Ves todo mal y lo reflejás en la sociedad. El país está para arriba, se está recuperando fuertemente”, le dijo.

--Sí, y el “pelado” le respondió: “Ni Cerruti se animó a tanto, Carlos. No hay ningún funcionario del gobierno que sea tan optimista como vos”.

--Me llamó la atención cuando dijo que hay pleno empleo en Argentina, que cuesta conseguir gente con ganas de trabajar y lo relacioné con algunos empresarios locales que me dicen lo mismo.

--¿Qué empresarios?

--De todo tipo José Luis. Gastronómicos, metalúrgicos... y me dicen que no son sueldos malos los que ofrecen.

--Capaz no son malos para ellos, pero sin querer entramos en una discusión que es de nunca acabar, mejor pasemos a las cuestiones más bahienses, ¿dale? Hoy vi en el diario que hay avances concretos en la autopista de Sesquicentenario y El Cholo, y también se vienen los accesos al puerto.

--Estos días vi por todos lados la foto de Massa con Susbielles acordando que Nación y el Puerto aportarán en partes iguales para la ejecución de esas enormes obras, claves para la ciudad.

--Ojalá se concreten.

--Ojalá, pero te estás olvidando de una obra también muy importante y en la que pocos creían.

--¿Cuál?

--El enlace de la Circunvalación Norte, entre La Carrindanga y avenida Cabrera. Los trabajos a cargo de la firma Esuco van muy bien, incluso vi que ya estaban armando las bases de las columnas de los dos grandes puentes que requiere el proyecto, sobre el arroyo Napostá y las vías del ferrocarril, además de otros trabajos de hormigonado y movimiento de suelos.

--Es verdad. Muchos pensábamos que con las dificultades económicas de la Provincia esa obra no iba a prosperar.

--Y es clave porque allí hoy se forma un embudo vial, generando problemas por la presencia de muchos camiones. También te digo que andan bien las obras de las semipeatonales.

--Contame.

--La primera que va a quedar terminada es Alsina, a comienzos de julio, pero antes, sobre fin de mes o principios de junio, se va a habilitar el tránsito.

--¿Así que todos los pequeños comercios frentistas van a estar eximidos del pago de tasas por el impacto de las obras en las ventas?

--Exacto, durante seis meses a manera de compensación, y no solo para los comercios de las semipeatonales, sino también para los de avenida 14 de Julio.

--Che, mientras me seguís comentando novedades pidamos los primeros cortados.

--Tenés razón, llamalo a Tito, nos entretuvimos charlando y nos olvidamos. Mientras tanto te adelanto que mañana se presenta la FISA, la idea es que este año haya una feria fuerte, en septiembre, y parece que participarán empresas nacionales y de provincias vecinas, por caso Neuquén.

--En esta oportunidad es organizada por la Muni, el Puerto, la UIBB, la Corpo y la Bolsa de Comercio, ¿no?

--Correcto, José Luis y la idea es exhibir fuertemente todo lo que se viene para Bahía, sobre todo en materia energética, y mostrar una unidad de cuerpo institucional en tal sentido.

--Perfecto, pero entremos de lleno en las cuestiones que tienen que ver exclusivamente con el sector privado. ¿Tenés algo?

--Varias cosas. La primera tiene que ver con la recuperación de la actividad en el salón que alguna vez funcionara como restaurante, en el predio de la FISA

--Ah, me interesa, seguí.

--Me dijeron que la Corpo se lo entregó en concesión a una firma del rubro, que explota un salón en avenida Cabrera.

--¿El que tiene nombre retrospectivo, como el de la famosa canción de los Beatles?

--Exacto y también tiene a cargo una confitería que genera mucha “felicidad” en una de las esquinas más concurridas de la principal avenida local.

--Bueno, pero tirá algún dato más del salón de la FISA.

--Por lo que sé, después de una profunda y costosa inversión, que incluye también la puesta en valor de la zona circundante, el local será inaugurado en varios meses más, llegando el verano.

--Me imagino que el parquizado del sector aledaño apunta a que también pueda ser utilizado en los meses más cálidos.

--Eso me dijeron, y sumando una estética muy llamativa.

--Bien, pero pasemos a otros temas. Avanti, Juan.

--No dejás de pedir, José Luis. Podrías tirar algo vos también.

--Acepto el reto, aunque no sé si hace mucho que no pasás por la ruta 51.

--Bastante.

--Bueno, a pocos kilómetros de la rotonda de La Caminera está concretándose una fuerte inversión en un centro logístico que se llama El Paso.

--¿Al lado del anunciado mercado frutihortícola?

--Exacto. Empezó el movimiento de suelos en unas 15 hectáreas, con una inversión muy fuerte de empresas bahienses y se está preparando la infraestructura necesaria. Habrá varios galpones muy grandes que ya se están construyendo en otras partes para luego ser montados en el lugar. ¿Conforme?

--Me sorprendiste, ja.

--Bueno, supongo que vos tendrás más novedades comerciales...

--Algunas más te traje, pero no te pongas ansioso. Esta tiene que ver con el club Sociedad Sportiva, que, dicho sea de paso, en septiembre cumple 100 años.

--Bien, te sigo.

--La entidad acordó con una casa de té muy conocida, que funciona en avenida Alem al 500, que se encargue de la faceta gastronómica del club en su sede de Florida y Witcomb.

--No sabía nada. ¿Ya están trabajando para acondicionar la imponente casona del Palacio Bañuelos, o más precisamente La Floresta, como se la denomino al ser inaugurada, en 1912?

--Sí, José Luis, pero no entremos en detalles históricos, ya sabemos que es sede del club de Las Palomas desde 1949, cuando el gobierno les expropió la casona de Alem para destinar dicho predio al Instituto Tecnológico del Sur, predecesor de la UNS.

--Tenés razón, volvamos al presente.

--Ok. El edificio será dividido en dos áreas, una parte, lo que será la confitería, para un uso diario, es decir, el sector que da sobre las canchas, y el otro, sobre calle Florida, el frente de la casona, será destinado a un coqueto restaurante.

--¿Sólo van a poder concurrir los socios del club?

--No, va a ser abierto y con una muy buena carta, así que me parece que es una linda novedad. Probablemente en un mes se produzca la inauguración.

--¿Hay más chimentos?

--Hay y el título sería este: cerró la histórica panadería La Flor del Día de Villa Mitre, en Falucho y XX de Septiembre.

--Uh..., una verdadera institución en el barrio, pensá que si no me equivoco abrió sus puertas en 1908 en XX de Septiembre al 600, impulsada por Anacleto y Francisco Feliú, según señala una guía de Comercio Bahiense de 1924. Después vendrían Arturo Pi, Oscar Ruggiero... El local actual fue construido en 1945. Pero ojo que allí seguirá otra firma, según me apuntaron mis fuentes villeras.

--Quiero detalles.

--Me dicen que cerró, de hecho estos días no abri´, y la compró otra panadería, aparentemente La Herencia, que tiene una cadena de locales, pero en este caso le pondrán otro nombre, aunque en la esquina donde late fuerte el corazón de Villa Mitre seguramente seguirá la venta de buen pan.

--Bueno, estaremos atentos. ¿Qué más?

--Un chismecito político. Esta semana, en un conocido bodegón bahiense, se pudo ver a la empresaria y dirigente de la UIBB Alejandra Beligoy y Nacho de Mendiguren (hijo del vasco José de Mendiguren), ambos del ámbito del Frente Renovador de Sergio Massa, almorzando con el dirigente Gabriel Godoy, quién conduce una gran parte del peronismo local y regional, muy cercano al gobernador y otros dirigentes de peso.

--¿Algún detalle? Me imagino que sabrás de qué hablaron…

--Je, je. La conversación fue larga y se los vio muy distendidos y en confianza.

--Dale, esta vez te la dejo pasar.

--Mirá, otro tema que te puede interesar es el desembarco de la Coope en Córdoba. El acto de inauguración será el miércoles 24.

--Tremenda expansión, pensá que ya tiene sucursales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Fe. Orgullo bahiense amigo.

--Claro, esta sería la séptima provincia y el lugar preciso para la sucursal 146 es Villa María, luego de un acuerdo alcanzado con la Asociación Mutual Mercantil Argentina (AMMA), por medio del cual La Coope se hace cargo del hipermercado que esa entidad posee en una de las más importantes ciudades de Córdoba.

--Tengo entendido que las instalaciones son enormes.

-- El predio reúne casi 50 mil metros cuadrados, con 16.000 metros cuadrados cubiertos. Allí funcionaban el hipermercado y un shopping, que cuenta con locales comerciales, salas de cines y playa de estacionamiento, el cual seguirá siendo administrado por la mutual con el asesoramiento de la Cooperativa Obrera.

--Felicitaciones por este nuevo éxito de la firma local, pero seguí con las novedades, Juancho.

--Dale, esta le va a interesar a nuestro amigo el Turco porque se trata de motos.

--¿A ver?

--Bahía Blanca va a ser sede de un encuentro solidario de motoqueros, de características internacionales.

--Apaa, seguí.

--No sé si conocés lo que es The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), pero te cuento.

--Dale.

--El DGR fue fundado en Australia, por Mark Hawwa, quien se inspiró para hacerlo en una foto de Don Draper, de Mad Men, subido a una moto clásica y vestido con su mejor traje. Mark supuso que un paseo temático sería una estupenda manera de combatir el estereotipo, a menudo negativo, de los hombres motociclistas y también una buena oportunidad de conectarlos y reunirlos.

--Bueno, pero qué tiene que ver Bahía con eso.

--Mis informantes me contaron que un grupo encabezado por Guillermo Garde, y acompañado por Jorge De María, German Kiefl, Marcos Magnet, Julio De La Presa y Franco Herrera, se propusieron traer el DGR y lo lograron. Esto quiere decir que el próximo domingo Bahía será una de las casi mil ciudades del mundo en formar parte del evento.

--Me hablaste de un encuentro solidario.

--Tal cual. A través de Movember, que es el socio solidario de DGR, se pueden hacer donaciones y los fondos recaudados en 2023 se invertirán en combatir dos de los problemas más complejos a los que se enfrentan los hombres de todo el mundo: el cáncer de próstata y el suicidio por depresión. En la web podés buscar las páginas oficiales de estas agrupaciones, mientras tanto, si te gusta ver motos antiguas y de todo tipo andá el próximo domingo, a la mañana, al playón de la UNS, en avenida Alem.

--Seguramente allí nos veremos, Juan, pero hace rato que quiero hacerte una pregunta.

--Uh, con qué saldrás ahora. Me da un poco de miedo, je, je.

--Noo, tranqui. Me comentaron que te vas a poner los cortos para empezar a jugar al básquet. ¿Puede ser?

--La verdad no estaría mal, pues se viene “Tercer Turno: Tu primer acercamiento al básquet”. Es un programa que impulsan los salesianos de La Piedad con DUBA y la Fundación TGS.

--Bueno, seguro tenés más detalles.

--Es un programa de estimulación deportiva, que tiene por objetivo brindar la posibilidad de aprender y practicar básquet, a los chicos y chicas que les gustaría, pero que no acceden a un club, o no desean competir sino practicarlo en forma recreativa o hacerlo en el ámbito de su escuela.

--Capaz que los cortos me los pongo yo. ¿Cuándo hacen el lanzamiento?

--Estamos un poco grandes, ja, pero será este miércoles en La Piedad.

--¿Algo más antes de levantar campamento?

--Sí, un hecho para destacar.

--Dale, esos datos siempre son bienvenidos.

--Acordate que cerró la intervención local del Club Midgistas del Sur.

--Sí, vino otro interventor de La Plata.

--Por lo que sé, los pilotos le agradecieron a la Muni por la labor que desempeñó como interventor José Luis Malet porque, según señalaron, cuando ingresó no había un papel ni un peso, y cuando entregó todo, hace unos días, dejó un cuenta bancaria con 23 millones de pesos y durante todo ese tiempo no cobró un centavo, pese a estar habilitado para hacerlo.

--¿No quiso cobrar?

--No, por eso creo que es para destacar la labor de un dirigente deportivo que fue presidente de la Liga del Sur, que cumplió su función y lo hizo gratuitamente.

--Impecable, pero ahora sí, zarpemos.

--Dale, nos vemos el próximo domingo. Vos seguro vas por algo a la parrilla y yo por las pastas.

--Acertaste. Hasta la semana que viene.