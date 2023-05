Robo de una moto: "En un segundo te pueden quitar lo que costó conseguir"

Una joven bahiense fue despojada en las últimas horas de la motocicleta que tenía para trasladarse diariamente hacia su trabajo.

Natasha Ureta describió que el hecho se produjo en la zona de calle Casanova al 200, donde desconocidos robaron un rodado marca Keller 110cc. de color azul, patente A104TUJ.

"La moto estaba estacionada en la vereda. La ultima vez que la vi fue a la madrugada y cuando salgo para ir a trabajar ya no estaba. Vi una marca de arrastre y pensé que tal vez se la había llevado la Guardia Urbana, pero me dijeron que no. Después encontré unos restos de plásticos en la esquina y me di cuenta que la habían robado", dijo la damnificada en declaraciones al programa Panorama de LU2.

"La tenía con la traba del volante, ya que el candado que me habían prestado lo tuve que devolver y no me dieron tiempo a comprar otro", agregó.

Consideró también que los delincuentes "le deben haber arrancado la pechera para puentear los cables o algo por el estilo".

También indicó que la sustracción de la moto le provoca muchos inconvenientes.

"Trabajo lejos de donde vivo y era el único medio que tenía para moverme. Esto me complica todo el doble".

Dijo además que "en el centro ese día robaron dos motos más a unas cuadras de distancia".

Mencionó que las cámaras de los edificios ubicados en las inmediaciones no estaban funcionando.

Sobre lo ocurrido reflexionó que "en un segundo te pueden quitar lo que costó conseguir".