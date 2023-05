¿Una hora más de clase?

Hola, buenos días, el otro día mandan una nota en el cuaderno de comunicados de mi hijo, (Escuela Nº 5) preguntando si estamos de acuerdo con agregar 1 hora más de clases por día, y me pregunte, ¿es necesario?

Digo, me parece mejor que se tenga clases las 4 horas de siempre de lunes a viernes, pero claro, eso es imposible porque ahora se hace profilaxis (limpian aulas) en esos días y horarios, paros, el día de la mujer no se trabaja hace un tiempo tampoco, o no hay agua, o en invierno hace frio y en verano hace calor, perfeccionamiento docente, etc.

Cuestión que con suerte 3 veces por semana los chicos van a la escuela. Para que agregar 1 hora más. ¡Ah! si claro, para la propaganda política.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Martín Dubois