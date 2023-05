La cantante bahiense que viaja a Europa gracias a su hermosa voz

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Las vueltas de la vida. Constanza Cepedano estudiaba Contador en la UNS y cantaba sólo por hobby. Ya iba por el cuarto año de la cursada cuando recibió una noticia impactante: fue invitada a cantar en la ceremonia de apertura del Mundial de Rugby de Australia en 2003.

No sólo entonó las estrofas de Himno Nacional Argentino en la previa a los partidos de Los Pumas, sino que también, a raíz de una anécdota que ella misma contará en los siguientes párrafos, terminó cantando “Naranjo en Flor” frente a las escalinatas del Opera House en Sídney.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estuvo cerca de dos meses en Oceanía y cuando llegó a Bahía Blanca tomó la decisión que cambiaría su destino y sorprendería a su familia: dejó la carrera y se dedicó a la música a tiempo completo.

Se dejó llevar por el corazón, se la jugó y tuvo sus frutos. Al poco tiempo ingresó a las filas del Coro Estable de la Provincia en Bahía Blanca, integrante de los Organismos Artísticos del Sur, donde se mantiene hace 18 años.

"Ser parte del coro me permitió poner el foco netamente en la música. Me dio la oportunidad de poder viajar a tomar clases con otros maestros, de pagarme mis estudios, de trabajar de lleno en la técnica vocal, en los ensayos… Si no hubiera entrado, seguramente no hubiese tenido esas oportunidades. Soy una agradecida a la vida y a quienes me dieron la oportunidad de ser parte de este elenco", reconoció Constanza.

Terminé cantando ‘Naranjo en Flor’ en un escenario al aire libre frente al Opera House. Fui la única integrante del Rugby World Choir que seleccionaron".

Así empezó a formar parte de espectáculos como óperas y shows sinfónico-corales. También se presentó a audiciones como solista, donde tuvo la chance de conocer al maestro José María Hula, quien la convocó en 2019 para girar por Francia.

"Gracias a eso es que hoy me vuelven a invitar a mí de manera particular. Pero bueno, todo eso en realidad fue consecuencia de que yo cantaba en el coro", reconoció.

A Europa a cantar y a dar máster class

La mezzosoprano bahiense está feliz y no es para menos. Cuatro años después fue invitada nuevamente a Europa y ya tiene compromisos en Francia, España e Italia. Estará desde fines de mayo hasta principios de julio. La recibirá el verano de aquellos pagos.

Ya tiene confirmados los siguientes encuentros.

—30 de mayo : Master Class en Bordeaux (Francia).

—03 de Junio : Concierto en Bordeaux (Francia).

—07 de junio : Master Class en Bordeaux .

—08 de Junio : Concierto en Bordeaux.

—09 de junio : Concierto en Rodez (Francia).

—23 de Junio : Concierto en la Casa Argentina de Roma ( talia).

—01 de Julio : Concierto en Cadaqués (Catalunya - España).

"Esta chance es una gran superación a nivel personal y profesional. Además de cantar esta vez voy a dar master class, en donde llevaré arreglos corales, música nuestra que ellos van a cantar. Voy a trabajar su técnica, voy a trabajar los textos, voy a trabajar el fraseo… Que me den esa oportunidad es un gran desafío”, aclaró Cepedano.

Además, formará parte de distintos espectáculos, como el de la Casa Argentina de Roma, organizado por nuestra Embajada en Italia.

—Al Mundial de Rugby de 2003 en Sídney fuiste sólo a cantar el Himno y al final terminaste cantando un tango…

—(risas) Nos teníamos que quedar hasta el final para estar en el cierre de la competencia, pero en el medio, entre los participantes del coro, hicieron una especie de audición para hacer un evento. Yo en ese momento no cantaba lírico, no tenía formación lírica, pero sí cantaba tango y folklore. Entonces le mandé a pedir por mail a mi marido una pista de los tangos que yo cantaba, que tenía en repertorio. Presenté “Naranjo en Flor” porque la consigna era que dentro de lo posible se relacione con el país. Entonces un tango me vino re bien. La cuestión es que terminaron eligiendo una canción sola entre todos los participantes y fue mi tango.

"Terminé cantando ‘Naranjo en Flor’ en un escenario al aire libre frente al Opera House. Fui la única integrante del Rugby World Choir que seleccionaron. Así que, bueno, otra de las anécdotas es que la primera grabación en estudio que tuve fue también en Australia, en los estudios Fox de Australia".

Allegro Lírico es un lugar donde me siento cómoda y feliz. Disfruto de cada evento y tenemos mucha complicidad entre los cuatro integrantes".

Y de esas anécdotas tiene más. Como aquella vez que cantó "Balada para un loco" junto a la Sinfónica de Bordeaux, en 2019.

"Cuando salí del teatro en Francia tenía gente que estaba esperándome para saludarme, para felicitarme. Y yo tampoco lo podía creer, sinceramente, porque, bueno, nunca me había pasado, la verdad, de estar en un lugar donde nadie me conoce y que me esperen para saludarme", aseguró.

Y antes de concluir la entrevista, no podemos dejar de nombrar el cuarteto vocal Allegro Lírico que forma parte junto a Myrna Serenelli, Jorge Dellapittima y Eduardo Cortinez.

"Es un lugar donde me siento cómoda y feliz. Disfruto de cada evento y tenemos mucha complicidad entre los cuatro integrantes. Cada ensayo es una reunión de amigos donde hacemos lo que más nos gusta, que es cantar. Realmente es un placer", concluyó.