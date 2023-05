Presentó su segundo libro con emotivas historias reales de adopción

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

Desde que conoció su propia historia de adopción Natalia Florido Silva no paró de trabajar y de generar propuestas y contenidos para que cada vez más voces puedan expresar sus vivencias sobre esta temática.

Con empatía, compromiso y dedicación esta Comunicadora Audiovisual y presidenta de la Red Argentina por la Adopción logró publicar su segundo libro Crónica de una adopción, historias de familia que marcaron identidad dese el amor.

En él reunió testimonios de la vida real que permiten a muchas personas sentirse identificadas y empezar a sanar. Se trata de historias inspiradoras para quienes están atravesando (o atravesaron) situaciones similares y que ayudan a crear conciencia acerca de los cambios que todavía son necesarios en materia de Adopción, Identidad y Familia.

En el libro hay casos de parejas monoparentales y de matrimonio igualitario y también historias de adultos que se animaron a la adopción de niños con discapacidad.

Con su primer libro Alumbrando en la Oscuridad la autora llegó hasta el Papa Francisco quien no solo respondió a su carta sino que la recibió en una misa presencial. Fue declarado de Interés Social en la Legislatura Porteña; de Interés Nacional en el Honorable Senado de la Nación; de Interés Municipal en la ciudad de Bahía Blanca y de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza.

Ahora, Crónicas de una adopción parece seguir el mismo camino que su antecesor: ya fue declarado de interés por la Legislatura Porteña y fue recibido de manos de Natalia por el Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto de Bahía Blanca, Federico Susbielles. La intención de estos encuentros es unir fuerzas sobre temas relacionados a la Adopción.

Natalia comenzó a gestar su proyecto durante la pandemia cuando fue seleccionando aquellas experiencias con las que más se identificaba.

“Armé mi libro para inspirar a quienes lo lean a que encuentren el poder en su propia historia y para que entiendan que no somos eso que nos pasó, somos eso que decidimos hacer con lo que nos pasó”, dijo.

“Al hacerlo fui entendiendo que al recordar no solo revivimos lo vivido, también sanamos. Pude entender lo que el dolor no me permitió entender en su momento”, expresó la autora.

Entrevistó a los protagonistas de forma virtual y también café por medio después de la pandemia.

“Eso para mí es lo más maravilloso porque la adopción es eso: ahijar para toda la vida. Mi libro es todas las voces que lo hacen posible”, expresó.

“Cuando empecé pensé en las miles de situaciones que tantos adolescentes y familias aún me siguen contando. Pensé que es hora que se ponga a la adopción, o mejor dicho, se ponga a los derechos de miles de niños y adolescentes a ser hijos en la agenda política, que se ponga a aunar labor en todo lo que tenemos que cambiar como sociedad argentina. Que el Estado se ponga a trabajar”, dijo.

Desde que lo publicó no para de sorprenderse por las repercusiones ya que recibe miles de mensajes de personas que le cuentan como a partir de su lectura sumaron herramientas para crecer en sus propias crisis, en sus fantasmas de espera, en los miedos de ahijar y en la búsqueda de la identidad.

“La identidad es tan reconstructiva que hasta logré entender porque elegí mi historia de adulta. ¿Qué traemos desde el seno materno? ¿Qué y cuánto nos queda por decodificar?”, reflexionó.

“Es necesario hablar mejor, y más de adopción, para que podamos callar esas voces internas que hablan feo y a veces solo llenan de miedos. El mundo necesita más luces que iluminen el camino, y para que las tuyas y la de los demás se vean y logremos aunar y multiplicar primero tenemos que animarnos a encenderlas”, dijo.

Su biografía y trayectoria

Natalia Florido es Licenciada en Comunicación Audiovisual. Nació en El Bolsón, provincia de Río Negro, en 1983. Fue adoptada en Bahía Blanca donde actualmente reside con su marido y sus hijos. Como hija adoptiva -e involucrada en el tema adopción- tomó la presidencia de la Red Argentina por la Adopción en 2007.

‘Alumbrando en la oscuridad’, su primer libro, fue publicado en 2014, con gran repercusión (ver en la nota) En ‘Crónica de una adopción’, su segundo libro, la autora transmite que “tener una familia es un derecho” y que “adoptar no es un acto de caridad, sino un gran acto de amor para toda la vida. Es poder concretar el deseo de ser familia. Es encontrarse y reconocerse en la mirada del hijo”.

Natalia explicó a La Nueva que la mayoría de los niños y/adolescentes adoptados tienen integradas una serie de creencias irracionales (no valgo, tengo la culpa, soy malo, merezco cosas malas) que son la base de una autoestima baja.

“Todo esto hace que su sentimiento de seguridad sea mucho más frágil, más difícil de construir. Imaginémonos que cada uno de nosotros está representado por una casa, que nuestra personalidad e identidad es tan fuerte y segura como los cimientos y los muros que nos sostienen”, dijo.

“Podemos ver con claridad que los cimientos de una casa, primeros años de vida, que no han sido construidos con materiales de primera calidad (cuidados de figuras de apego primarias) no sustentarán los muros de la casa con la misma fuerza que aquellos cimientos que han sido construidos con materiales consistentes, por lo tanto los golpes que reciban sus muros (agresiones, insultos, desprecios) no tendrán el mismo impacto en la estructura de la casa”, explicó.

“Para algunos de nosotros, hay insultos que pueden ser algo muy destructivo, para un hijo por adopción, puede ser algo que haga tambalear los muros de su casa”, expresó.

Insistió en que el daño que se genera con un mismo insulto no es el mismo, los niños o adolescentes adoptados, a veces, sufren por doble discriminación, pero además no tienen la misma seguridad ni los mismos recursos psicológicos que otros chicos que no han pasado por un abandono.

“Si supiéramos lo que pasa en la vida del otro, lo que siente, cómo se le dieron las cosas, las batallas que libró. Las noches de insomnio, angustia y oscuridad que atravesó. Si tan solo supiéramos que en unos ojos brillantes o en una sonrisa gigante hay mil remadas en dulce de leche; y que detrás de cada lágrima y cada ojera hay cuentos que no terminaron bien o que dolieron hasta que se estrujó el alma. Si por un minuto, antes de hacer un juicio, esa persona nos proyectara veinte fotos de los momentos que más la marcaron, entonces solo desearíamos que las cosas hermosas que le suceden puedan durar para siempre, aunque para siempre no existe y, a veces, es sólo un segundo, diría Alicia”.

Alentó a seguir aunando labor por los niños y adolescentes que necesitan de los fundamentos de una familia.

"Sus derechos merecen estar bajo el recaudo de las circunstanciales luchas de poder que entablan los adultos. El Estado Argentino, aún hoy, tiene una deuda con la Infancia y es momento de que estemos en agenda de todos los políticos”, señaló.

RED ARGENTINA POR LA ADOPCIÓN.

RED ARGENTINA POR LA ADOPCIÓN.

El 6 de mayo Natalia estará firmando ejemplares en la Feria Internacional del Libro. el 16, a las 14, recibirá un reconocimiento en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña. La acompañarán famosos y padrinos como Andrea Pietra (su historia está en el segundo libro ), Marcela Morelo (siempre habla de la red y su labor) y el padrino Sergio Verón además de Nancy Duplá, Inés Estévez y otros.

En este momento desde la Red trabajan sobre distintos proyectos de Ley

Licencias de adopción: hay tres proyectos sobre adopción con trámite legislativo: gratuidad en los procesos de adopción, ampliación de licencias laborales para padres en proceso de guarda y adopción, y declaración del Día Nacional de la Adopción.

En breve entrará el proyecto de los Espacios municipales y gubernamentales de Adopción en argentina 🇦🇷 con Soledad Carrizo.

Desde la Red Argentina por la adopción realizamos campañas de Concientización sobre Adopción Identidad familia

Desde este año Natalia integra el Consejo Consultivo. El propósito del Consejo Social es ser agentes de transformación de la realidad, generando cambios que mejoren la calidad de vida de las personas que atraviesan problemáticas sociales. Su objetivo es ser articulador entre los diferentes ministerios, organismos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de las otras jurisdicciones; legislaturas; organizaciones de la sociedad civil; sindicatos; instituciones académicas; colectividades; e iglesias.