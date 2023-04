Bronce para tres bahienses involucrados en “El Marginal 5”

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

La música de “El Marginal 5” recibió la semana pasada una hermosa noticia. Entre otros premios se quedó con el bronce en la categoría “Best Orginal Music Lyrics” (mejor letra de música original), durante el TV & Films Awards (Nueva York).

En esas canciones están involucrados tres amigos y bahienses: Nicolás Tauro (autor e intérprete de dos temas de la serie), Murci Bouscayrol (director musical) y César Maina (batería y bajo en uno de los tracks).

“El primero que hice (“Bocadito”) está en la temporada 4. Originalmente me lo habían pedido para un capítulo, el tema tenía que ser un hit en el que tenían que estar cantando desaforados en un karaoke. A pleno. Tenía que conocerlo todo el mundo y debía sonar a hit del verano”, comentó Nico Tauro.

“Entonces lo enviamos, gustó y terminó apareciendo en una escena icónica de la serie en el principio del tercer capítulo de la temporada 4. Después, en la temporada 5 (la que ganaron el bronce), cerrando la serie, participé con “Sunday”, un tema climático, introspectivo, psicodélico y cantado en inglés”

—¿Cómo fue la experiencia de la realización en ambas temporadas?

—Arrancó en pandemia. Grababa acá y enviaba. La experiencia estuvo buenísima porque nos entendemos fácil con Murci, nos conocemos de toda una vida, hay códigos en común. Ante lo que me pedía y yo sentía que podía servir, nos íbamos complementando. Le envié la voz de “Bocadito” y la grabé en el estudio de Claudio Rotstein. La voz de “Sunday” y los teclados los grabé en el estudio de César Maina (Caesars Sala) quien también participa tocando la batería y el bajo en una línea espectacular.

“Nosotros le enviábamos las pistas y Murci cerraba la mezcla, el pulido final y el ajuste para la serie. Fue muy fluido todo y quedé muy contento con cómo iba saliendo.

“Es una locura el fenómeno de la serie, la masividad, la multiplicación por la gente que ya tiene una fidelidad y una relación trabada con la serie, una vinculación afectiva, perspectiva, estallan en las redes, te agradecen, felicitan a los participantes…”

—¿Cuáles fueron las sensaciones al escuchar tu canción en una serie súper popular?

—Me vino el recuerdo de la primera vez que lo vi. Me pareció muy loco leer la letra en el subtítulo, en el formato de la serie. Me dio hasta gracia. Me enganché enseguida con la escena.

—¿Qué repercusiones tuviste?

—De lo más diversas: notas de otros medios, de Ivana Ferrucci de Córdoba, de Canal 3 o de otra gente que no conocía. La música les pega. Se arma un fenómeno en las redes o debates en torno al YouTube oficial, a la publicación oficial, que permitieron que haya comentarios sobre el tema o sobre lo que dice la letra.. Recibí mensajes desde Francia o de lugares rarísimos…

“Otra muy loca es que nos contactaron con el Murci a ver si estábamos interesados en hacer más de eso, si podíamos reproducirlo. Gente muy grosa de afuera y con contactos acá… pero eso es para otro capítulo.

“Y la sorpresa de la gente que me conoce, que solo me conoce en una faceta de expresión de lo que yo hago en mi desarrollo solista o en bandas, y que no me conocía en mi faceta de productor musical, de intérprete o de participante al servicio de la música. Y es algo que me gustó hacer, me gustó disfrutar y que no hubiera pasado si no me hubiera invitado el Murci.