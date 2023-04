Protección a Suris: indagaron al comisario Gustavo Cheppi

El comisario inspector Gustavo David Cheppi, acusado de encubrir a la presunta banda narco que habría liderado Juan Ignacio Suris, declaró hace unos días ante el juez federal Walter López da Silva y negó los cargos en su contra.

El magistrado tiene pendiente de resolución un pedido de procesamiento presentado por la fiscalía federal.

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez le imputa a Cheppi haber integrado, al menos entre 2012 y 2013, una supuesta asociación ilícita dedicada a la comercialización de estupefacientes en Bahía y la zona que al parecer encabezó Suris.

Al igual que Cheppi, quien además habría brindado protección a la organización criminal, también están procesados en la misma causa los efectivos policiales Javier Eduardo Urbano, José Luis Galarza, Alberto Luis González y Alberto Rosamel Dodero.

Cheppi había sido sobreseído en primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones revocó ese fallo, ordenó profundizar la investigación y la fiscalía solicitó su procesamiento.

En ese marco el titular del juzgado federal Nº 1 lo citó a ampliación de indagatoria por incorporación de nueva prueba (testimonios de policías y testigos de identidad reservada).

No respondió preguntas

El acusado, asesorado por el defensor oficial federal Gabriel Jarque, dijo que no iba a responder preguntas aunque hizo algunas referencias sobre la imputación en su contra.

Durante la diligencia judicial, el causante se refirió a la transcripción de escuchas telefónicas que obran en el expediente y que aluden a un “Gustavo” de la (jefatura) “Departamental” (de Policía).

“Ese Gustavo no resulto ser yo, ya que me encontraba para ese momento prestando funciones en la Superintendencia (de Seguridad) Interior Sur, sede Bahía Blanca”, afirmó Cheppi.

“Para esa fecha no vivía en Bahía, sino en Punta Alta, y en la transcripción se menciona a un Gustavo pero no se menciona apellido. Además alude a varios nombres que no necesariamente tienen que ver con la actividad que yo desarrollaba”, agregó.