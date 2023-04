Mirá cómo lo ganó Bahiense, con Santiago como héroe, y por qué se emocionó La Bella

Habrá que empezar por el final para resumir en pocas líneas el partido que ganó anoche Bahiense del Norte ante San Lorenzo, por el segundo punto de los cuartos de final de Primera.

Por ejemplo, con las sensaciones de los dos máximos protagonistas de la jugada que definió el partido: Leonardo La Bella (tiró y falló) y Pedro Santiago (cacheteó la pelota para el triunfo final).

Con Santiago como héroe, el tricolor se impuso por 73 a 71 y le pagó con la misma moneda a Sanlo, que también había ganado en la última el primer punto.

Tras un breve festejo en el vestuario, distintas sensaciones invadían a Pedro y Leo, el joven de 20 años que vivió algo único, y un guerrero de 36, con mil batallas como la de ayer.

"La verdad que no me lo esperaba para nada, son sensaciones nuevas: nunca me había pasado algo así. Estoy muy contento; la verdad que no lo puedo creer todavía", admitió Santiago ni bien abandonó el vestuario.

"Hicimos una jugada para ver cómo salía y Pedro, que está haciendo una serie muy buen y nos está ayudando mucho, la tocó y ganamos...", resumió Leo, todavía con los sentimientos a flor de piel.

El dueño de casa llegó a ganar por 10 puntos en el tercer cuarto (45-35) y hasta por 7 en el cierre de ese parcial.

Pero una defensa insoportable de San Lorenzo lo secó en el inicio del último cuarto: La Bella metió el primer punto de su equipo, luego de más de 3 minutos, para el 56-61.

"San Lorenzo es un equipón, se conocen hace mucho y Claudio (Queti) plantea los partidos muy bien. Pelean todas las pelotas, defienden duro y son partidos cerrados que puede ganar cualquiera. Lo lindo es que estamos jugando un buen básquet y se está definiendo en la última bola", se sinceró La Bella, quien anotó 18 puntos, bajó 8 rebotes y repartió 5 asistencias.

En un cierre sumamente parejo, los tiros libres fueron los protagonistas de la noche: el local anotó 12-33 y la visita, 20-37.

A falta de 12 segundos, Agulló anotó 1-2 y dejó a Sanlo a uno (70-71). Enfrente, Marcos Fernández falló sus dos intentos y luego Ferrari metió 1-2 de para el Naranja:71-71, con 3 segundos 40 por jugar.

Tras el minuto pedido por Navallo, lo visto... La Bella tirando incómodo ante la marca de Ferrari, Santiago ganando en el aire y el festejo en el Manu Ginóbili tras un instante de silencio absoluto.

"Sé que tenemos que seguir trabajando porque esto no terminó. Hay que seguir trabajando, practicar más tiros libres para meterlos, pero estoy muy contento", admitió Santiago, quien terminó el juego con 14 puntos y 11 rebotes.

A Leo, por su parte, se lo vio disfrutar de los momentos calientes del juego, se hizo cargo de la ofensiva y fue clave cuando la pelota más pesaba: marcó 16 de sus 18 puntos en el segundo tiempo.

En el arranque del tercer parcial, por ejemplo, anotó 9 puntos seguidos: un triple, dos dobles y dos simples. Alguno, incluso, con festejo y dedicatoria para sus amigos de siempre, con los que creció dentro de ese club, por esas calles, y que lo alentaron desde la tribuna.

"Me gusta jugar estos partidos, que la cancha esté llena, que haya gente, que protesten, que te digan cosas... queda todo en la cancha. Estoy acostumbrado a eso porque jugué 7 años en Gimnasia de La Plata, llenábamos la cancha siempre y digo llenábamos porque tengo un poco el corazón ahí y nada... hoy (por anoche) lo que me hubiese gustado es que esté mi viejo acá, pero no lo tengo...", se despidió intempestivamente y emocionado Leo, recordando a su padre Horacio, quien atraviesa un delicado momento de salud.

Con todos esos condimentos y más, la seguirán el jueves en el Román Avecilla. Una serie para ver, disfrutar, sufrir y hasta emocionarse: ¡100% playoffs!