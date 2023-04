Hubo para todos los gustos en una increíble noche de playoffs

Con cuatro partidos sumamente parejos y que terminaron con triunfos de Napostá, Liniers, Bahiense del Norte y Estudiantes, continuaron los cuartos de final -al mejor de cinco- del torneo de Primera del básquetbol, más la zona permanencia, donde volvieron a ganar Villa Mitre y Estrella.

Los terceros partidos se disputarán el jueves, intercambiando nuevamente la localía.

El tiro final

En la parte alta de la tabla, cuando Olimpo (8º) ya festejaba el 80 a 78 (había estado al frente 80 a 74 con 1m15 por jugar), apareció Gustavo Gentili convirtiendo el triple final, para delirio de Napostá (1º), que se impuso por 81 a 80 y estiró la serie a 2-0.

Gustavo Gentili, el héroe de la noche.

En el ganador, Ramiro Heinrich fue la gran figura, con 27 puntos y 16 rebotes; Guido Muzi aportó 15 unidades y Gentili, además del triple del final, colaboró con un total de 11 puntos (3-6 en triples).

En el aurinegro, tuvo una gran noche Guillermo Mallemaci, que hizo 18 puntos y 8 rebotes. También hubo muy buenas producciones de Mauro Miérez (9 puntos y 9 asistencias) y Alejo Marroni (21 puntos).

La remó

Liniers (2º) logró igualar la serie frente a Pueyrredón (7º), en un partido sumamente caliente, ganando, por 74 a 70.

En el albinegro fue expulsado Herman Banegas, por foul descalificador a Segundo Vasconcelo. Mientras que, restando 3m15, se lesionó una rodilla Gastón Diomedi, quien pisó a un rival. Ya en su casa, el jugador le dijo a La Nueva que parecía menos grave la lesión.

El momento de la lesión de Diomedi.

En lo estrictamente deportivo, el Chivo contó con dos que sobresalieron: Julián Marinsalta (18 puntos y 9 rebotes) y Agustín Dottori (19 unidades y 10 recobres).

Mientras que Purre tuvo tres con rendimientos parejos: Eddie Roberson (13 puntos), Juan Pedro Hollender (10 puntos y 9 rebotes) y Vasconcello (8 unidades, 5 asistencias y 7 recobres).

Lo dio vuelta

En el Daniel Lacunza, nuevamente Estudiantes (4º) se impuso ante Leandro N. Alem (5º), por 82 a 75.

José Luis Martínez, a toda máquina.

El partido fue sumamente parejo. El Albo dominó los primeros 35 minutos, hasta que Alem defendió cajón a Tomás Scarpaci y con doble de Julián Turcato pasó al frente a 6m41s. del final (61-60). Sin embargo, la visita reaccionó, encontró algunos tiros de 3 que se le venían negando, y retomó el control hasta el final, a partir de pasar al frente con doble de Jerónimo Mitoire a 3m19s (71-70).

Alan González y Mitoire luchan en lo alto.

Estudiantes contó con referentes como Scarpaci (21 puntos con 5-10 en triples, más 7 rebotes y 4 asistencias); Jerónimo Mitoire (25 puntos, con 3-5 en triples y 5-7 en dobles) y José Luis Martínez, con 15 unidades y 7 recobres.

¿De dónde apareció?

El restante partido entre los de arriba también tuvo un final increíble, con una cacheteada de Pedro Santiago, tras un lanzamiento fallado de Leonardo La Bella, para victoria de Bahiense (6º) ante San Lorenzo (3º), por 73 a 71, serie que quedó 1 a 1.

Coria y Ferrari contienen a Jorge García.

"La verdad que no me lo esperaba para nada, son sensaciones nuevas: nunca me había pasado algo así. Estoy muy contento, la verdad que no lo puedo creer todavía", le Pedro, el héroe de la noche, a La Nueva.

En un cierre sumamente parejo, antes fueron los tiros libres los protagonistas de la noche: el local 12-33 y la visita, 20-37.

A falta de 12 segundos, Alejo Agulló anotó 1-2 y dejó a Sanlo a uno (70-71). Enfrente, Marcos Fernández falló sus dos intentos y luego Franco Ferrari metió 1-2 de para el Naranja:71-71, con 3 segundos 40 por jugar.

Tras el minuto, lo visto... Santiago ganando en el aire y el festejo en el Manu Ginóbili.

Repitieron

En la zona Permanencia, nuevamente ganaron Villa Mitre y Estrella y se pusieron 2-0.

El tricolor (9º) derrotó a Sportivo Bahiense (12º), por 90 a 73.

La Villa tuvo a Federico Harina como figura excluyente, con 32 puntos (6-11 en triples, 4-6 en dobles y 6-6 en libres); Jano Martínez terminó con 10 unidades y 9 asistencias; Ignacio Alem aportó 14 puntos más 7 rebotes y Javier Bollo, 11 puntos y 8 rebotes.

Este abanico de posibilidades complicó a Sportivo, que tuvo a Joaquín Tuero (9 rebotes) y Cristian Velázquez (13 puntos y 7 rebotes) como más efectivos.

Estrella (10º), por su parte, se llevó la victoria del Dow Center, ante Bahía Basket (11º), por 83 a 58.

Los del barrio San Martín se toparon con una firme defensa en el primer tiempo (ganaban 35-30), aunque pudieron romperla en el tercer cuarto (34-10).

Hubo reparto de minutos y de protagonismos. Por caso, Julián Horvath completó 21 puntos (7-8 en dobles); Matías Specogna, 8 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias; Santiago Quiroga 12 puntos y 6 rebotes; Nahuel Cámara 6 rebotes y 8 puntos y Federico Lambrecht, 13 puntos, con 2-4 en triples y 3-3 en dobles.

En Bahía, donde regresó Facundo Aranda (8 puntos, con 0-7 en triples, del 5-29 global), Joaquín Koellner (ex Estrella) fue el más efectivo, aportando 9 puntos y 12 rebotes.