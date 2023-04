"La Nueva" con Magnus: de una juguetería a romperla en YouTube

Franco Pignol fpignol@lanueva.com Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

Comenzó a subir videos a YouTube como un hobby, hace unos 15 años. Su crecimiento fue gradual en popularidad, por lo que tuvo la capacidad de manejar el éxito sin dejar que se le fuera de las manos. La charla con Magnus Mefisto fue apasionante. Era empleado de una famosa juguetería y hoy trabaja de lo que más le gusta: hacer videos.

Tiene dos canales, suma más de 1 millón de suscriptores y marca tendencia. Pronto a cumplir los 40, adelantó que será con fiesta de disfraces para recrear la época del new metal de los años 2000.

"Es re loco estar cerca de los 40. La verdad que son esas cosas que uno no se imagina. Para los 30 me acuerdo que hice una fiesta tipo rockabilly, todos vestidos como en la película de John Travolta. Ahora estoy pensando hacer una onda retro 2000. Es que soy muy del New Metal. Mis bandas favoritas son Limp Bizkit y Linkin Park, todo de esa época. Los fui a ver mil veces y los amo. Ahora quiero obligar a mis amigos a que se vistan como eran los 2000 para mi fiesta. Fue una época espectacular", explica Magnus.

Empecé a flashearla cuando empezó a venir gente a la juguetería a pedirme fotos. Ahí me di cuenta que algo estaba pasando".

--Las sensaciones en los inicios. Cuando todo empezó a explotar, cuando los me gustas empezaron a abundar, esa sensación de adrenalina... ¿Cómo lo manejaste? ¿Es manejable?

--Nunca se me fue de las manos por suerte, o sea, fue gradual. Hoy en día es más boom a través de redes nuevas como Tiktok por ejemplo, porque vos subís un vídeo y tiene 20 millones de vistas. En esa época no era tan boom porque no había tanta gente usando Internet. Entonces fue todo gradual, paso a paso y eso me sirvió para ir asimilándolo. De hecho cuando me empezó a ir bien seguía trabajando en una juguetería. Era empleado de "El mundo del juguete". Yo iba a laburar y después en mi tiempo libre lo usaba para hacer eso. Era un hobby. Después empecé a flashearla cuando venía gente a la juguetería a pedirme fotos. Ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Me empezó a caer la ficha.

"Por suerte siento que nunca se me fue de las manos. Sí he visto colegas que les ha pasado que terminaron abandonado porque les daba ansiedad o les producía trastornos, algunos psicológicos, porque es difícil. Pero le ha pasado muchos. Yo cuando empecé no era tan chico, tenía 23 años, no era un pibito. Por ahí un adolescente no tiene esas herramientas. Lo pude manejar pero he visto un montón de chicos que les pegó mal y es una lástima porque tenían mucho talento", aclara Magnus.