La fuerte trepada que ha tenido -y sigue manteniendo- el dólar blue en los últimos días ha afectado indudablemente la vida y los precios cotidianos en Bahía Blanca y en todo el país.

Operaciones postergadas, financieras que no operan, comerciantes que remarcan para resguardarse, stocks y mercadería que se guardan esperando un panorama más claro, importadores que no importan, minoristas que no consiguen ni precios ni productos, son situaciones que se vienen convirtiendo desde la semana pasada en una constante.

A esto se suma la incertidumbre propia del mercado, que provoca que muchos directamente no quieran decir lo que está ocurriendo para no hacer estallar la burbuja; otros prefieren hablar por lo bajo, pero sin -realmente- despejar el panorama. Días atrás, desde comercios vinculados a la informática y la tecnología ya habían advertido que el panorama era más que difícil.

Sin embargo, este último no es el único rubro que ve un horizonte oscuro por delante.

“La cuestión está complicada”, reconocen a “La Nueva.” desde un reconocido corralón de materiales de la ciudad y la región.

Este es, justamente, uno de los sectores que históricamente ha visto cómo las disparadas de la divisa norteamericana termina atentando contra el sector. Lo primero que se ve afectado, por supuesto, son los valores de venta al público.

“¿Los precios? Están cambiando a toda hora y todos los días desde la semana pasada”, se afirmó.

No todos los comercios quieren contestar cuál es la situación actual, y no todas las respuestas son con nombre y apellido; algunos incluso piden no nombrar el comercio para no generar una mala imagen. Otros directamente solicitan que la consulta les sea remitida por correo electrónico o a algún departamento específico de ventas o marketing.

Esto, por supuesto, termina siendo una cadena. Los valores cambian y los mayoristas no consiguen, no venden o no quieren vender. El comercio, entonces, no tiene determinados productos o materiales que ofrecer. Ergo, el usuario/consumidor/comprador no termina encontrando lo que busca.

“No siempre se consigue todo. Es más, de algunos materiales o elementos avisan desde los mayoristas que no se consigue; o directamente no lo entregan”, se explicó.

Días atrás, a través del informe, el Indec había aclarado que el costo de la construcción en Argentina había sufrido un aumento del 4,5% en marzo, que totalizaba 17,2% para el primer trimestre el año. En ese momento, se destacaba que las subas se habían ubicado por debajo de los índices inflacionarios.

Sin embargo, sí se había aclarado que los costos de la construcción habían subido un 11% si se hacía la medición con el dólar paralelo.

El aumento tenía como principales causas el incremento de 5,5% de los materiales, 3,5% de la mano de obra y 3,8% en gastos generales.

En los últimos 12 meses, según el Indec, los materiales de construcción registraron un aumento del 104,6%.

La situación en nuestra ciudad, se aclara, se hace más difícil aún más cuando se habla de productos que llegan desde el exterior.

“Todo lo que viene desde afuera, que es importado, está más que complicado de conseguir”, se explicó desde otro corralón.

Esto no ocurre solo con lo que se piensa comprar, sino en muchos casos también con lo que ya fue adquirido.

“Estamos teniendo problemas con los stocks actuales, pero también con las entregas que tenemos pautadas para compras ya realizadas”, reconocieron.