Suba del dólar: dos rubros con remarcaciones constantes y falta de productos

El dólar blue llegó hoy a los 452 pesos en Bahía Blanca y finalmente cerró en 449 pesos y la remarcación de precios no da tregua, tras una semana que culminó con el anuncio del presidente Alberto Fernández de que no competirá por su reelección este año.

Los rubros de electricidad e informática, dos de los que se ven más afectados por la tensión cambiaria que afecta al país, contaron sus sensaciones a la hora de poder importar insumos o tener que modificar constantemente la lista de precios.

En cuanto al rubro electricidad, Edgardo, dueño de Edmar, dijo que "lamentablemente en los 43 años que tengo de comercio nunca vi una situación así".

"En otras oportunidades pasaron estas situaciones, pero estábamos uno o dos meses mirándonos la cara y al tercer mes ya empezabas a trabajar y en el cuarto o quinto ya estaba todo normal, hoy es una agonía lenta. Hoy por ejemplo no tenemos precios de cables, aunque por respeto a la gente seguimos trabajando, pero realmente cuando tenga que reponer no sé si vamos a poder. Esto es día a día. Los proveedores de confianza me dijeron que con el discurso del Presidente se pudrió todo", comentó.

Al mismo tiempo, señaló que "voy remarcando en la medida que me dicen los proveedores, aunque tampoco podés hacerlo mucho porque no lo veo lógico y respetable para la clientela. Nos pasa que cuando viene un cliente con una compra muy importante, lo charlamos y tratamos de sacar del apuro a la gente, y se charlará más adelante".

"¿Si soy optimista? Es una pregunta difícil, pero tiene que venir un cambio fundamental, que no nos volverá a la normalidad, pero debe haber una gran participación y ganas del pueblo", cerró.

Por su parte, Héctor uno de los empleados de Celsius Electricidad, contó que "las fábricas te remarcan constantemente, pero no era por el dólar sino por la inflación Lo que sucedió ahora con el dólar es que no te venden cables, si bien muchas veces frenan todo lo importando".

"No obstante, lo normal es que te lo suban cada diez días un 10 por ciento y en ese caso el dólar es solo una excusa. Por suerte las ventas no han cambiado tanto, pero el dinero no tiene valor y la gente se asusta y sale a comprar porque dice que, si no, no la compra más", explicó.

A su vez, sostuvo que "conseguir los insumos importados es complicado. Por ejemplo, nos pasó que Siemens no tiene algunos productos o te demora 90 días en entregar otros. Es algo que viene así desde hace unos 6 meses atrás. El país está muy complicado, aunque no creo que sea el único rubro que esté así".

Por su parte, el rubro de insumos informáticos es otro de los que podría afectar la cotidiana alteración del dólar, y desde New Computers contaron que "muchas veces los proveedores no tienen la mercadería o alguna oferta como para darte, o nos piden que aguante o incluso hasta comprar algún combo de componentes, además de algunos modelos o marcas que no hay".

"Todo este tema se empezó a sentir desde fines del año pasado y ahora se vive un poco más. No entra todo, o sólo algunos modelos especiales", agregó.

Y cerraron contando que "nos toca remarcar o al menos mirar los precios de lista de los proveedores, que se actualiza muchísimo. Y tratamos de no vender a un precio que nos haga perder dinero. Hoy, es un poco del dólar y otro la inflación local lo que termina generando una cadena complicada de sostener".