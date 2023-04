Vuelve un servicio nocturno muy solicitado y se vienen más fotomultas

--Hola José Luis, ¿pudiste comprar “verdes”?

--¿Me estás cargando? Apenas puedo comprar arroz y me preguntás eso.

--No te enojes. Era un chiste para romper el hielo.

--Helados parecen estar los políticos de este bendito país, que mientras el dólar no para de subir y la inflación envía más gente debajo de la línea de pobreza, ellos se la pasan discutiendo repartijas para las próximas elecciones.

--Estos últimos días, en Bahía, muchos revendedores salieron de escena. Y los pocos que quedaron llegaron a pedir por encima de los 450 pesos. Aún a ese precio, tuvieron clientes.

--Es que al que le sobra un poco de dinero, invierte en moneda extranjera o en algún artículo electrónico, porque sabe que la próxima semana, esos pesos valen menos y ese mismo producto saldrá más caro. Es una rueda que parece no tener fin.

--Vamos a lo nuestro. Pasó el 195 aniversario de la ciudad con mucha concurrencia en el parque de Mayo y en las calles por el Paseo Gaucho.

--Me enteré de un dato que pasó bastante desapercibido. Sabrás que en el año centenario, allá por 1928, se inauguraron varios monumentos en la ciudad.

--Sí, claro. Entre ellos la Fuente de los Ingleses, el monumento israelita, el monumento a Garibaldi, la columna sirio libanesa y el monumento a los fundadores. ¿Qué tiene que ver eso?

--Que se comenzó a formar una comisión para trabajar en la construcción de otro dentro de 5 años, para el festejo del Bicentenario.

--¿Esa idea no surgió en 2018, en el seno del curso de Museos del Programa UPAMI?

--Estás en lo cierto, pero no se volvió a tratar hasta ahora. La idea es diseñar una obra que rescate la memoria de entre otros patrimonios: la historia de la ciudad, los personajes más importantes que influyeron tanto en la fundación como en el desarrollo posterior y la ubicación estratégica geoeconómica actual.

--Suena interesante. Ojalá puedan darle forma y que el proyecto se cristalice, sobre todo por la importancia de llegar a los 200 años de existencia.

--¿Te acordás del plan de reacondicionamiento de veredas que inició el municipio hace algún tiempo?

--Sí, cómo no me voy a acordar si me intimaron a mí también. Sobre eso, te puedo confirmar que arranca la segunda etapa, así que hacé los deberes y arreglá la tuya.

--La mía está impecable, pero contáme algo más.

--La reparación va a correr por cuenta de la comuna, pero se genera una tasa que cada frentista deberá abonar. De todos modos, me comentaron que los planes de pago son muy accesibles.

--¿También van a seguir con la plantación de árboles?

--Van de la mano las dos cosas. En este caso, se apunta a veredas de alta circulación y a lugares donde se necesiten más espacios de sombra. Apuntan a que haya mayor conciencia ciudadana en ese sentido, ya que de todos los que plantaron en la primera etapa, el 60% se secó por falta de riego.

--Me anticipaste algo hace un par de domingos, pero ¿se licitó la adecuación del edificio que ocupará el Juzgado de Faltas en Brown y Misiones?

--Sí, hubo una única oferta perteneciente a la firma Dawse Ingeniería, que cotizó los trabajos por el mismo valor que establecía el presupuesto oficial, $ 52.036.501.

--¿Y ahora?

--Al ser única oferta debe pasar por el Concejo Deliberante para su aprobación. Si todo sale bien y se cumplen los plazos habituales, el juzgado podrá mudarse en octubre próximo. No olvides que hoy funciona en oficinas de avenida Cerri, donde tiene contrato de alquiler hasta el último día de ese mes.

--El otro día pasé por el tradicional café de calle Alsina. Me llamó la atención que estuviera cerrado.

--¿El que está ubicado a pocos metros del municipio?

--Ese mismo.

--Es que hace un par de fines de semana, la municipalidad lo clausuró porque sus propietarios habían organizado un after, a la madrugada, con chicos que salían de los boliches, con música alta y mucho ruido. Desde entonces no volvió a abrir.

--Me enteré de una importante inversión que realizó el Consejo Escolar de nuestra ciudad para evitar los clásicos contratiempos en las escuelas cuando empieza el frío.

--Si sirve para que los chicos no pierdan días de clases, bienvenido sea.

--Te cuento. La provincia giró 6 millones de pesos, que se invirtieron en la compra de alrededor de 1.000 calefactores a una empresa bahiense, que ya entregó 500 y se comprometió a enviar el resto en pocos días.

--¿Se instalan ahora?

--En realidad, van a quedar como stock. La idea es contar con recambio inmediato cuando algún artefacto presente problemas al momento de encenderse.

--Te habrás enterado que el municipio puso en funcionamiento cámaras de fotomultas en las intersecciones de Alem con Casanova y Uruguay.

--Paso todos los días por ahí. No me digas que se vienen más.

--Acertaste. En quince días aproximadamente se sumará también la esquina de Córdoba, que lleva una logística más importante, porque en ese sector la circulación vehicular hace una S, por lo que el equipamiento es mayor que en un sector tradicional.

--Vos que te enterás de todo, ¿sabés qué pasó con el derrame de combustible que se detectó en cercanías de la estación de servicio de Falucho y Maipú y que complicó un poco la obra de semipeatonalización en Villa Mitre?

--Pese a que en el municipio aún no tienen los resultados oficiales de los análisis, me dicen que la Secretaría de Energía ya le comunicó al propietario que ninguno de los tanques enterrados presenta fugas. Incluso, le extendió la vida útil de cada uno por 4 años más.

--¿Y entonces?

--Puede ser que la perdida sea antigua. Pero está descartado que se esté contaminando el suelo en el sector, por lo que los trabajos se pueden retomar normalmente.

--Cambiando de tema, seguro que tenés algún dato más de la investigación, incipiente, por el caso del corralón y las estafas con terrenos.

--Sí, algo más tengo. Que la denunciada, Deborah Antonella Vallejo, no para de sumar problemas.

--¿Por qué?

--A los cargos que le imputan varios vecinos, por comprar mercadería en el corralón de Sócrates 1900, que nunca entregó, o por la venta de terrenos que serían fiscales, se suma una nueva acusación.

--Te escucho...

--El Banco Provincia inició una demanda contra Vallejo y pidió, como medida cautelar, la inhibición general de sus bienes y un embargo. Un abogado de la entidad se presentó a fines de marzo ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2, a cargo de la doctora María Selva Fortunato, que ya tramita la causa, bajo el número de expediente 122.462.

--¿De qué monto hablamos?

--El monto original son casi 180 mil pesos, más los intereses compensatorios, gastos y costas. El banco le reclama una deuda que surge de un convenio de refinanciación a 60 cuotas que había sido firmado en mayo de 2019 y que, al parecer, no fue cumplido por Vallejo.

--¿Desde cuándo?

--La mora empezó a notarse en febrero de 2021, año en el cual Vallejo obtenía su baja voluntaria de la Policía Bonaerense, mientras ya era sometida a un sumario en Asuntos Internos por abandono de servicio. El abogado del Provincia, en su presentación, dijo que el incumplimiento "motivó un sinnúmero de reclamos extrajudiciales", todos con resultado negativo.

--¿Dispuso algo la jueza?

--Por el momento no. Está analizando la documentación, aunque la entidad crediticia también pidió que se libren oficios a los registros de la Propiedad Inmueble y de la Propiedad Automotor y que se embarguen activos que la demandada pueda tener en distintas entidades financieras autorizadas por el Banco Central.

--¿Qué me decís de la puesta en marcha del proyecto del Canal Magdalena?

--Vos sos el experto en asuntos portuarios. Ilustráme un poco.

--Sos antiguo cuando querés. Te ilustro entonces: es una obra estratégica, capaz de modificar la geografía nacional y de la provincia de Buenos Aires, pero no te ilusiones tan rápido, porque recién está dando sus primeros pasos.

--Pero ya es importante que Nación y Provincia se hayan puesto de acuerdo en el llamado a licitación.

--Obviamente, pero esto va a requerir de un plan a largo plazo, y con esto quiero decir que necesita también del apoyo de los próximos gobernantes.

--¿Por qué es tan importante la obra?

--Hoy el canal de ingreso a la Vía Navegable Troncal (VNT), la mal llamada Hidrovía, se da por el canal Punta Indio y el acceso de los buques debe hacerse por un sector que está administrado por el Centro de Control del Tráfico del Río de la Plata (CONTRASE) que se encuentra bajo la coordinación de Uruguay, donde la zona de fondeo está próxima a las costas uruguayas.

--O sea que Uruguay controla los buques que ingresan al país.

--A groso modo sí. Acá tenés que recordar que por este canal sale y entra el 80 por ciento del comercio exterior argentino. Magdalena solucionaría este tema de soberanía y, simultáneamente, se convertiría en otra vía paralela para el caso de que Punta Indio suceda lo que pasó en el Canal de Suez, cuando un buque encalló e impidió que pasen los demás.

--Ahora explícame otra cosa: ¿en qué beneficiaría al puerto de Bahía Blanca?

--Magdalena es un canal más ancho, doble vía y que acompaña la dirección del río y se puede navegar más rápido. Entonces, los tiempos de navegación se reducen porque los buques pueden ir a mayor velocidad. Se estima que los buques que cargan en Rosario y completan en Bahía Blanca o Quequén, se ahorran hasta un 80%. Y en logística, todos sabemos que los tiempos son fundamentales.

--¿Hay posibilidades que empiecen este año los trabajos?

--Todo parece indicar que sí. De hecho, el presupuesto provincial de este año tiene una partida presupuestaria prevista.

--¿Comercial no tenés nada?

--Me dicen que está pronta a desembarcar en Bahía Blanca una nueva entidad bancaria. Y que ya tendría elegido el lugar.

--¿Se sabe cuál es?

--Banco del Sol, que en realidad es un banco digital que pertenece a un importantísimo grupo asegurador, que a su vez compartiría sede.

--¿Me dijiste que opera en forma digital?

--Es íntegramente online, a través de una aplicación en el celular. La entidad inició hace un par de años un plan para desembarcar en varias ciudades del interior del país. Primero optó por localidades con menos de 100.000 habitantes y ahora se expande a más grandes. Y una de las primeras es la nuestra.

--¿Dónde se ubicaría?

--El dato que tengo es que están a punto de cerrar contrato con una empresa que se dedica a la venta de camiones para alquilarle un inmueble que tiene en Colón al 200.

--Entre tanta malaria, tengo una muy buena noticia. Aerolíneas ya dispuso reincorporar el vuelo nocturno de Buenos Aires a Bahía, que se interrumpió en 2018 y nunca volvió.

--Ese era un reclamo constante de los usuarios de esa ruta, porque los obligaba a dormir en Capital o bien retornar en colectivo una vez terminada la jornada.

--Claro. El dato es que en junio, o a más tardar en julio, está operativo otra vez. Saldría entre las 19 y las 20 de Buenos Aires, el avión y la tripulación pernoctaría acá y retornaría entre las 7 y las 8 del día siguiente a Aeroparque.

--En este tema hay que recordar la inversión que hizo el municipio para adquirir e instalar las luces en la plataforma, que era uno de los requerimientos de la empresa para bajar de noche en nuestra ciudad.

--A eso se suma que ya está confirmado que se mantendrán todo el año los vuelos de Comodoro Rivadavia y Trelew a Mar del Plata, Bahía y Río Gallegos, que tienen una frecuencia de tres veces por semana.

--¿Te referís al denominado “Corredor del Atlántico”?

--Claro. Recordá que sólo funcionaba en los meses de verano, pero ahora, debido a los buenos números que arrojó la ruta, va a permanecer durante todo 2023. Según me dicen, esta decisión viene de la mano con la nueva edición del PreViaje, que eliminaría la temporada baja.

--Hablando de vuelos, ¿en qué quedó la idea de la línea de colectivos hasta el aeropuerto?

--Me dicen que se está muy cerca de instrumentar. La haría la misma empresa que va a Cabildo, y que extendería su recorrido antes de salir a la Ruta 51.

--Y ya que estamos con el sur del país, supongo que te habrás enterado de la inauguración de la primera sede polar de una Biblioteca Nacional.

--Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestra ciudad?

--Que hay un bahiense detrás de esta idea de instalar un centro cultural argentino en plena Antártida, más precisamente en la Base Carlini. Se llama Guillermo David, es el actual Director Cultural de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y es quien se encargó de llevar los libros desde Buenos Aires.

--Me imagino la logística que debió realizar.

--Arrancó con un viaje en avión a Río Gallegos. De ahí, voló en un Hércules hasta la Base Marambio, donde se embarcó en el rompehielos Irízar, con el que cruzó el Círculo Polar Antártico antes de arribar a la base en lancha. Entre las obras que llevó, aparecen un par de otro bahiense, Ezequiel Martínez Estrada.

--¿Tenés algo del campo?

--Es del campo, pero en realidad está relacionado con el clima. ¿Te acordás que hace un tiempo te dije que, sólo a los efectos de las lluvias, el sudoeste bonaerense se había convertido en la nueva zona núcleo?

--Sí, dijiste que era casi la única región del país donde siguió lloviendo casi como siempre, es decir poco, pero nada que ver con la tremenda seca de la zona productiva del país. Y así lo estamos pagando ahora por esos 20.000 millones de dólares que no entrarán…

--Tal cual. El tema es que, según los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas publicados por la Bolsa de Cereales local, en poco más de tres meses que va del corriente año en algunos sitios de la zona ya llovió la mitad de sus promedios históricos, una variable que va desde los 600 hasta los 800 milímetros anuales.

--Tiráme algunos datos…

--En El Zorro, distrito de Coronel Dorrego, hasta este viernes 21 se registraron 586 milímetros. Esta es una referencia, porque en el año 2022 el mismo lugar había sido récord total del SOB con 989 mm.

--¿Y en el resto?

--En Coronel Pringles ya llovió 418 milímetros; en Villa Ventana, 470 mm; en Punta Alta, 419 mm; en Paraje Frapal, 399 mm; en Dufaur, 388 mm; en Pigüé, 320 mm y en Teniente Origone, en el distrito de Villarino, 315 mm, sólo por citar los más importantes de este año.

--¿Esto viene muy bien para los perfiles de humedad pensando en la siembra fina?

--Sí desde el punto de vista agronómico, pero lo cierto es que la economía del productor está por el piso y, por ahora, no cuentan con recursos para empezar con ese proceso. Veremos qué sucede en las semanas venideras.

--Antes de irnos, recordemos los 50 años de una institución que colaboró en el desarrollo industrial y educativo en un amplia región y que tuvo impacto nacional e internacional.

--Supongo que estás hablando de la Planta Piloto de Ingeniería Quimica, más conocida como PLAPIQUI, que fue conformada con docentes de aquel entonces Departamento de Química e Ingeniería Química de la UNS.

--Hay que recordar que ese grupo se había formado 10 años antes de la firma entre el CONICET y la UNS para la creación oficial, que se produjo el 30 de abril de 1973. Y que nació en el marco de la política diseñada por Bernardo Houssay para descentralizar la actividad científica con creación de centros regionales en el Litoral, la región de Cuyo, el Sur bonaerense y la Patagonia.

--Así es. Merecida celebración. Bueno, me voy a prender el fueguito.

--¡Me alegro por vos que aún podés!

--No seas envidioso. Voy a prender el fueguito para quemar el pastizal que tengo en el patio de mi casa...