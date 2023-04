Interna en Villa Mitre: incendiaron otra casa del Tony Ruiz

La Policía investiga el incendio de una vivienda ocurrido esta madrugada en Pablo Podestá al 2200 de nuestra ciudad.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió sobre las 0.30, por motivos que se tratan de establecer, en el domicilio de Ernesto Antonio Ruiz Tévez, de 32 años, conocido como "El Tony".

Ruiz es barrabrava de Villa Mitre y está implicado en el crimen Gastón Ortega, ocurrido en febrero, en Garibaldi y Caseros.

El siniestro ocurrió horas antes del partido que sostendrán esta tarde el tricolor y Olimpo, por el Federal A de fútbol.

En principio, el hecho comenzó en el sector del comedor y el ahumamiento fue general en el resto de la vivienda.

No obstante, no hubo personas afectadas ya que no estaba habitada al momento del incendio.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Policía, una dotación de bomberos del cuartel Alberdi y personal de la guardia de Defensa Civil.

Ruiz ya había sido víctima de un hecho similar, en febrero, en una vivienda de Italia al 2300 y que, como ahora, se encontraba deshabitada.

El Tony había sido detenido por la muerte de Gastón Ortega, aunque luego fue excarcelado, ya que no habría efectuado los disparos. Según la Policía, el arma la gatilló Facundo Nicolás Solís, quien permanece detenido.