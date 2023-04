"Pelusa" Martínez: "Me siento orgulloso de aportar mi granito de arena en San Francisco"

Con la motivación de ver crecer a una institución que siempre cobijó a los chicos y con el objetivo de seguir proyectando un club con cada vez mayor infraestructura, Mario "Pelusa" Martínez desembarcó como presidente de San Francisco.

El actual titular del Santo se fogueó al lado de Jorge Dambolena (hoy presidente de la Liga del Sur) y desde este año comenzó a tomar las riendas de una de las entidades más noveles de nuestro fútbol, pero con la ilusión de dar un salto de calidad en los temporadas que se avecinan.

"Me involucré con el club hace unos cuantos años, primero con la parte que tiene que ver con el fútbol mayor y después me fui metiendo en el fútbol formativo y con lo estructural. Fue así que me llegó la propuesta de Jorge (Dambolena) de ser presidente, lo charlé con la familia y, cuando tuve que decidir, no dudé. Hoy estoy disfrutando mucho estar al frente del club", dijo a modo de presentación.

--Día a día se ven los avances en el club.

--La verdad que sí. Tengo la suerte de que al ser un club nuevo uno le va agregando cosas. Estamos tratando de que crezca, sobre todo en infraestructura. En el primer año, nuestra meta fue mejorar las instalaciones, hacer cosas nuevas y agregar material humano en el fútbol. Y entendimos que en esta temporada teníamos que dar el salto de calidad en lo deportivo.

--Paso a paso. ¿No?

--Seguro. Confiamos en este proyecto. Se van cumpliendo los plazos establecidos y vamos por el camino correcto. Por tal motivo, tratamos de armar un equipo competitivo para poder ser protagonista en el Promocional. Obviamente, todo esto fue consensuado con el cuerpo técnico.

--Se te nota comprometido con la causa.

--Tal cual. Y me siento orgulloso de poder aportar mi granito de arena en San Francisco; no lo hago por un interés. En el club se hace todo a pulmón y vivo el día a día con la gente que me da una mano. Somos un club chico, se disfruta cada logro que conseguimos en el día a día y nos llena de orgullo este presente.

--Están a la altura de la competencia. ¿Eso te deja tranquilo?

--Es así. Está todo dado para dar un salto en lo deportivo, pero sigue siendo fútbol. Este es un proceso a largo plazo y lo hablamos con Martín (por Carrillo). Se está trabajando muy bien y por eso los chicos se están acercando al club otra vez. Saben que algún momento la chance les va a llegar; incluso la doble competencia (NdR: San Francisco jugará la fase previa del Federal Amateur) que afrontaremos entusiasma a los chicos y a la gente. Todos van a tener más oportunidades.

--Te noto muy activo con los hinchas en cada partido de San Francisco.

--Lo principal es el fútbol. Tengo muy buena relación con toda la gente porque es un trabajo en conjunto por más que uno es la cara visible. Nos conocemos todos y ellos me dan una mano del alambrado para afuera.

--¿Sentís que puede lograr ese sentido de pertenencia que es tan necesario en cualquier institución?

--Sin dudas. Antes pasaba que los chicos que apuntaban bien los perdíamos. Se nos iban a los equipos más importantes, como Villa Mitre, Tiro Federal, Bella Vista o el mismo Olimpo, pero ahora es diferente. Incluso, los pibes quieren venir al club porque ven cómo se trabaja y que van a tener posibilidades de seguir escalando en l fútbol local.

--Imagino que seguís manteniendo el diálogo con Jorge Dambolena, ahora presidente de la Liga del Sur.

--Con Jorge tengo diálogo desde que llegué a San Francisco. Hoy tal vez no nos vemos todos los días en el club porque él está abocado a la Liga del Sur y a los 15 clubes que la componen. Pero cuando es necesario lo consulto. Aprendí mucho al lado de él y de la gente que está en el club.

--Además, la entidad sigue sumando actividades.

--Tal cual. Hoy San Francisco no sólo cuenta con el fútbol mayor, también hay que atender las formativas, el fútbol femenino, el futsal y el predio. Tratamos de estar en todos los detalles y en seguir creciendo cada vez más.

--¿Qué dijo la familia cuando se enteraron que serías presidente?

--Tuve el apoyo desde el primer día. Tres años atrás, sabían que en algún momento iba a llegar. Estoy contento, lo disfruto, la familia me apoya y está contenta. Después del partido llega el mensaje de Lautaro o de Jano, porque a Alan lo tengo en el club, que me dan fuerzas para seguir adelante.

Orgulloso

Además, el exfutbolista de Rosario Puerto Belgrano, Villa Mitre, Liniers y el Santo, contó cómo vive la carrera de su hijo Lautaro, recientemente campeón del mundo con la Selección.

"A convivir con el presente de Lautaro ya estamos acostumbrados, yo sigo haciendo mi vida normal como si Lautaro no tuviera el presente que tiene. Ya con mi familia lo hemos asumido y cuando viene a Bahía tratamos de disfrutarlo al máximo en casa. Sabemos que el fútbol genera esto y más con lo que han logrado estos chicos hace cuatro meses", reconoció.

También, se describió como padre, abuelo y consejero de sus hijos Lautaro, Alan (jugador de San Francisco) y Jano (basquetbolista de Villa Mitre).

"Con mis tres hijos tengo una relación en la que nunca me metí específicamente en su deporte. Tanto a Alan como a Lautaro, cuando venían de jugar, si ellos me preguntaban de alguna jugada yo le respondía, sino no me metía. Lo mismo con Jano, aunque sea un deporte distinto. Siempre los dejé que sean libres y que ellos tengan su identidad propia dentro de la cancha, obviamente que uno siempre estaba en el tema conducta", reconoció.

"Lo que recalco es que con mi señora (Karina) siempre le dijimos que ellos nunca se tenían que olvidar de donde salieron y quiénes eran: la humildad ante todo. Porque hoy aunque tengas un peso más en el bolsillo, sos la misma persona. Ese mensaje lo entendieron y estoy contento de haber criado tres hijos como personas, después lo deportivo cada uno puede tener sus triunfos y sus derrotas pero lo primero es la persona", concluyó.