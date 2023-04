El mercado inmobiliario, paralizado por un largo conflicto en La Plata

Una prolongada medida de fuerza en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, iniciada a comienzos de marzo, mantiene paralizada una larga lista de trámites que afectan el normal desenvolvimiento del mercado inmobiliario.

"Está todo parado, no despachan ni inscriben documentación y desde ciudades como Bahía Blanca, obviamente, no nos queda otra que pedir a La Plata. Por esta protesta no se puede concretar la venta de una propiedad ni avanzar con una sucesión o levantar un embargo de ARBA, entre muchos otras cosas", le explicó una fuente local del sector a La Nueva.

Tanto los colegios de escribanos como de abogados y agrimensores de todos los puntos de la Provincia vienen pidiendo una solución, que parece no llegar. De hecho, las huelgas en ese organismo son recurrentes año a año.

El colegio de Escribanos bonaerense recientemente subrayó que "se recuerda a los colegas que continúan las demoras e inconvenientes en los servicios prestados por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, en virtud del conflicto que mantienen los empleados con el organismo. Desde el 14 de marzo, se ha suspendido el ingreso de documentación con tipo de trámite Urgente y en el día, tanto por ventanilla física como por ventanilla virtual”, detallaron en la entidad profesional.

En un comunicado, la entidad agregó que “las demoras que se están produciendo en los trámites escriturarios no son atribuibles a los escribanos, sino consecuencia del conflicto que mantienen los empleados del RPI Provincia de Buenos Aires con el organismo, que altera gravemente el servicio registral”.

De acuerdo con el diario platense "El Día" se siguen atendiendo urgencias, por ejemplo por causas de género y penales --en la que está en juego la libertad del imputado--. Los certificados de dominio y de inhibición salen a termino en un plazo muy corto, se extiende el plazo de resolución, pero no salen vencidos del organismo, según explicaron los trabajadores autoconvocados que participan del conflicto.

El mismo medio consigna que el colegio de Abogados de la Provincia expresó que “ante el paro del personal del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, sin desconocer el derecho sindical que ampara a los trabajadores a reclamar por lo que ellos creen que es justo, manifestamos que es deber de la Provincia mantener el servicio registral respecto a órdenes judiciales que deban cumplirse en el organismo”.

Se añadió que “de lo contrario, se afecta de forma insalvable la seguridad jurídica, los derechos de los justiciables y también el derecho al trabajo de los abogados y abogadas de la provincia de Buenos Aires”.

En tanto, en el Colegio de Abogados de La Plata, su titular, Rosario Sánchez, dijo que “estamos bregando por la jerarquización de los abogados que trabajan en el Registro, como así también los abogados que trabajan de modo independiente y necesitan realizar gestiones". En similar sentido se manifestó el colegio de Abogados de Mar del Plata.

En el Registro hay trabajadores afiliados a ATE y UPCN, entre otros gremios.