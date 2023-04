La Policía de Lanús implementará pistolas no letales

Esta semana, los equipos de Seguridad Ciudadana y de la Patrulla de Respuesta Inmediata (PRI) –policías locales del municipio de Lanús– serán capacitados en el uso de una nueva arma no letal.

Se trata del modelo Byrma, de fabricación nacional. Una pistola de aire comprimido que dispara municiones de impacto y de gas pimienta a una distancia de 20 metros. Tiene un valor de 250 mil pesos y no requiere registro en la ANMAC.

La decisión fue tomada por el intendente interino y secretario de seguridad Diego Kravetz. “Nosotros estamos haciendo un convenio de comodato con una cantidad limitada de armas para los efectivos que vamos a formar inicialmente, más que nada en las divisiones operativas y luego usarlas en los grupos de prevención”, aseguró.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Después, en función de eso, iremos a licitación para ver cuantas compro. Hay que probarlas en calle. Las probé personalmente, son útiles para nosotros”.

Por el momento, estas armas serán solo para la Policía municipal de Lanús, la medida no se aplicará a la Bonaerense.

Con la decisión de Kravetz, vuelve a resurgir la polémica que provocó la propuesta de utilizar pistolas taser para la defensa personal. El motivo de la incorporación de armas no letales –como el modelo Byrma– es que la primera respuesta de un Policía no sea disparar con plomo.

“Yo estoy en un distrito con 500 mil personas. Hay 37 villas. En Lanús, las persecuciones policiales terminan en barrios populares, donde hay chicos. Un móvil policial que opere en el Conurbano no puede no tener armas no letales. No usarlas es una locura. Cuando voy a detener a alguien y salen los vecinos a tirar piedras para defender al sospechoso, ¿qué hago? ¿Voy a tirar con una 9 milímetros para repeler la agresión? Termina con un vecino muerto y el policía imputado por homicidio en exceso de legítima defensa, u homicidio directamente”, señaló Kravetz.

“En este contexto, estamos buscando alternativas menos peligrosas y que tienen una cuota de efectividad”, agregó el intendente interino: “Estamos buscando proteger la vida de los vecinos, de los delincuentes y de los efectivos".

El costo de las pistolas Byrna, de fabricación nacional, es comparativamente menor al de las pistolas taser. El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación inició un proceso administrativo para comprar cien armas taser modelo T7, con su correspondiente kit de accesorios, cartuchería y licencias, por un monto total de 293.490 dólares. (Con información de Infobae)