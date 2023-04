Máximo Kirchner: “El Frente de Todos no vino a esto”

Máximo Kirchner, referente de La Cámpora, realizó una dura crítica anoche hacia la gestión del Presidente Alberto Fernández —aunque sin mencionarlo— al referirse al incremento de la pobreza en el país en general y en la ciudad de Trelew en particular. “El Frente de Todos no vino a esto”, señaló el diputado nacional.

Kirchner, quien también es presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, habló en el marco de un acto organizado en esa ciudad chubutense, en el que acompañó a Emanuel Coliñir, candidato kirchnerista que apunta a lograr la intendencia local en las elecciones pautadas para el próximo domingo 16 de abril.

“Yo miraba los números de pobreza del segundo semestre del 2022 en la ciudad de Trelew, con 40 puntos y en 2019, con 39.5… Hay cinco puntos más —de pobreza— entre 2018 y 2022. El Frente de Todos no vino a esto”, enfatizó el legislador nacional en su discurso.

“Por eso, muchas veces cuando escuchan que esto es una interna por el poder, es mentira —continuó—. Entre el 2003 y el 2015 nosotros supimos muy bien de qué se trataba eso y si nos bancamos todo con el macrismo, la persecución, los aprietes y los palos, no fue para contarle a los argentinos que no podemos, fue para dar todas las pelea que nuestro pueblo necesite en adelante y no conformarnos con este tipo de situaciones que estamos atravesando ahora bajo el paraguas de que Macri no tiene que volver o de que Cambiemos no tiene que volver”.

A continuación, Máximo Kirchner completó: “Esa mediocridad no puede ser que no lleve a pensar y diseñar el futuro de una Argentina diferente”.

Luego, en su intervención, el referente de La Cámpora mencionó la interna del oficialismo para criticar a Juntos por el Cambio. “Queremos discutir realmente adentro pero no como vieron ayer, que estaban peleando Larreta y Macri para ver cómo se iba a votar, una discusión que está lejos de la gente”, comentó.

Kirchner junto al candidato del FdT en Trelew

“Esa discusión sí que está lejos de la gente. La discusión que nos atraviesa a nosotros como espacio nacional y popular tiene que ver hacia dónde va nuestro país y cuáles son las mejore herramientas que podemos generar para que los números cierren con la gente adentro porque estos números que se ven acá, en los que cuatro de cada 10 habitantes de Trelew bordean la pobreza y otro tanto la indigencia, realmente son para que nos replanteemos qué queremos hacer. qué pasó y qué sucedió y por qué estamos acá”, reflexionó el legislador nacional.

Vale recordar que Trelew llevó a cabo en la primera semana de marzo las elecciones internas en las que se definieron a los candidatos del oficialismo y la oposición que competirán en las generales por la intendencia del municipio.

En el Frente de Todos, aquel domingo 6, se impuso Emanuel Coliñir, un dirigente kirchnerista referenciado en Cristina Kirchner y en sectores vinculados a Sergio Massa, quien sacó el 60% de los votos, venció a Juan Carlos Jara y Nelson Castro, y será el candidato a intendente del oficialismo en las elecciones del próximo 16 de abril.

El FdT local está integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Partido de la Victoria, Chubut Somos Todos y el Partido del Trabajo y del Pueblo. Coliñir se desempeña como coordinador de Municipios de la región Patagónica del Ministerio del Interior de la Nación y es militante de La Cámpora.(Infobae)