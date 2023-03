"Camila perdió la vida por ganar 80 mil pesos por mes"

El caso de Camila Arias, la joven de 25 años que falleció el martes por inhalación de monóxido de carbono mientras trabajaba en una oficina de la empresa Taxi Ya, fue uno de los que más resonaron ayer durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Bahía Blanca.

Entre los presentes que se congregaron en el centro bahiense se encontraban algunos integrantes de la familia de Camila. Su tío, Gerardo Arias, llevaba un cartel en el que, de un lado, se podían ver varias fotos de la joven y, del otro, un reclamo contra la precarización laboral, junto con fotografías de la oficina donde ocurrió el hecho.

En diálogo con La Nueva., Arias apuntó contra la "negligencia" de la empresa Taxi Ya por la muerte de su sobrina. "Fue un asesinato, no un accidente", remarcó, como había dicho esta mañana a LU2.

"Camila ganaba 80 mil pesos por mes. Perdió la vida por 80 mil pesos", se lamentó, entre lágrimas, y denunció las precarias condiciones laborales a las que se enfrentan los jóvenes, que "con el afán de tener un sustento económico, aceptan cualquier forma de trabajo".

"Las condiciones para desarrollarse del país no están dadas, debido a que no consiguen trabajo, muchas veces por ser mujer. Consiguen esos trabajos precarios y los toman porque no tienen otras formas de sustentarse", sostuvo el tío de Camila.

Arias mencionó que su sobrina era técnica química y cursaba una ingeniería. "Tenía toda la vida por delante", dijo, luego de contar que la joven había emigrado a Estados Unidos y "se le había terminado la Visa, por eso volvió y consiguió el trabajo en Taxi Ya para ganar unos pesos".

La familia está dispuesta a iniciar acciones legales por "dos juicios, uno civil y uno penal", dijo el hombre, quien además aseguró que varios abogados se han contactado para llevar adelante la causa, entre ellos el mediático Fernando Burlando.

"Me han llamado de muchos buffet de abogados", dijo, y aseguró que "los abogados de Bahía Blanca no tienen la posibilidad de ser independientes, porque siempre tienen acomodos políticos y económicos".

Sin embargo, Gerardo aclaró que los padres de Camila todavía no decidieron bajo quién serán representados en la causa.

Para Gerardo es difícil ponerse en el lugar de su hermano, papá de la joven, en una situación como ésta. "Por más que uno tenga empatía, no se puede poner nunca en el lugar alguien que pierde un hijo", afirmó.

Y concluyó: "Si vos perdés a tu esposa o esposo, quedás viudo; si los chicos pierden a sus padres, quedan huérfanos; pero cuando un padre pierde al hijo, eso no tiene nombre. Porque no podés soportar nunca tu vida. Porque te vas a levantar cada día y vas a ver que algo te está faltando".