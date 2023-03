AMD regala The Last Of Us con la compra de sus nuevas tarjetas

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Es innegable el éxito que está teniendo el famoso título de Naughty Dog gracias a la serie de HBO, y como suele suceder con los grandes éxitos de la plataforma, nadie quiere quedarse afuera de la enorme fanbase que están cosechando. La venta de los títulos disponibles tanto en consolas de nueva generación, como en las pasadas, ha aumentado exponencialmente desde el lanzamiento de la serie que la viene rompiendo todos los domingos.

El desembarco de este juego en PC viene siendo reclamado por los fanáticos desde su llegada a la Playstation 3 por el 2013, y si bien al dia de hoy ya lo podemos encontrar disponible tanto en Epic Store como en Steam, que una empresa salga a regalar el título con la compra de sus tarjetas es una movida más que inteligente en estos momentos. AMD presento una breve infografía con todas las placas disponibles que van a entrar dentro de la promoción, y más que apto admitir, que se refieren a casi todas las líneas que se encuentran en el mercado actualmente.

The Last Of Us llega a PC este 28 de marzo y ya se puede encontrar por ARS$ 5.999 en Steam. Por nuestra parte es un título que hemos podido disfrutar en consola hace ya bastante tiempo, pero sin lugar a dudas, es una experiencia que le recomendamos de todo corazón a cualquier jugador que le quiera dar una oportunidad.