Merendero Los Principitos: prolongarán la campaña por útiles escolares y zapatillas

“Una mamá me mandó un mensaje para decirme que esperaba cobrar, en estos días, la ayuda escolar de Anses para comprarles los útiles a sus hijos. Y también que no iban a empezar el miércoles (por el pasado 1) como todos, sino que recién lo harían este lunes (por hoy). Es muy triste que comiencen tres o cinco días después porque no pueden tener esos elementos”.

Pamela Abarca, referente del merendero Los Principitos, cuenta una experiencia que sirve de prólogo de una campaña por útiles escolares y zapatillas lanzada a mediados a febrero que no ha sido, hasta el momento, relevante como en los dos años previos.

Pamela Abarca, referente del merendero Los Principitos.

“Tenemos que armar unos 20 kits escolares para otras tantas familias. El resto pudo ir comprando algunos elementos, y sólo les faltan algunos. Esta semana (por la última) llevamos armados alrededor de 10 kits”, añade.

Esta es la razón por la cual la habitual campaña del merendero para el año lectivo 2023, que en principio iba a concluir este lunes 6, se prolongará hasta el venidero miércoles 15.

“Necesitamos ayudar a los chicos para que empiecen la escuela. Lo cierto es que estos meses han sido un poco largos y la prioridad sigue siendo la comida, porque eso es lo que no debe faltar. También comprar un par de zapatillas o ropa para la escuela, pero hoy todo es muy costoso para las familias”, sostiene Abarca.

En el merendero se realiza también la actividad del roperito, como este viernes 3.

“¿Zapatillas? Tenemos usadas y en buenas condiciones. No son pares grandes, pero sirven para los más chiquitos. Las vamos entregando de acuerdo con la demanda y con los listados de pedidos que tenemos”, asegura.

“También esperamos la donación de un señor, de nombre Ernesto, que prometió enviarnos nuevas. Nos pidió los números y le pasamos los de preadolescentes, desde los 10 hasta los 16 años. Y acá hay un tema, porque un chico de 11 años ya calza 41 o 42; es como un adulto”, aclara la fomentista.

En el merendero Los Principitos se asiste, actualmente, a alrededor de 150 familias. La cifra es semejante a 2022.

“Lo que se ha producido es un recambio. Algunos papás, o mamás, han conseguido trabajo y ya no vienen, pero llegaron otras familias con necesidades. La realidad es que se han cortado algunas changas y eso repercute”, comenta.

“También en el verano pararon de trabajar muchas amas de casa. Creo que en razón de la cuestión económica, las familiares tratan de organizarse de otra manera”, agrega Abarca.

Respecto de las necesidades para la campaña educativa, las más importantes son para lápices de colores, lapiceras, hojas de carpeta y carpetas, cuadernos, gomas y, especialmente, mochilas.

“Se donaron varias mochilas, pero no alcanzan para todos. Del sindicato donde yo trabajo (Sanidad) me dieron algunas; y del de mi pareja (Camioneros) también. Tienen inscripciones de los gremios, pero las mamás se dan maña para agregarles stickers relacionadas con los gustos de los chicos”, explica.

Los contactos, así como para conocer lo que realiza la ONG, se pueden hacer a través de Facebook e Instagram: merenderoslosprincipitos

También al WhatsApp 291 5 037813, donde se puede coordinar, incluso, el retiro de donaciones a domicilio, para lo cual existen voluntarios que realizan la tarea. Asimismo, se puede visitar la sede de Necochea 2109 (Estación Algarrobo).

“¿Las demandas actuales? Nos piden por mercadería. Este año notamos que al día 20 de cada mes la familia se empieza a acercar. Me dicen que no llegan (sic). Por fortuna, el merendero siempre tiene mercadería reservada para casos de emergencia”, expresa.

En la calle Necochea se puede proveer de leche, galletitas, pan, azúcar, té, cacao y mate cocido, entre otros productos.

Uno de los equipos de trabajo del merendero.

“Algo diferente que apreciamos ahora es la asistencia hacia jóvenes que pagan el alquiler de una pieza, viven solos y que, con necesidades para comer, se acercan al merendero. Algunos se han ido de sus casas; otros no tienen padres o no son de acá”, dice Abarca.

“También vemos gente grande sola. Y hasta aún sin cobertura de PAMI, ya que no saben cómo hacer los trámites y se la rebuscan juntando cartones o hierro en la calle para poder comer”, cuenta.

Andrea y Hernán, trabajando en el roperito este viernes 3.

Otra de las alternativas de Los Principitos es el denominado roperito, que está a cargo de Andrea Celedón.

“Como la ropa es donada, ponemos límite de dos prendas por cada niño para que todos puedan acceder a lo que necesitan. Esto es sin cargo, claro”, aclara.

¿Una mudanza para el verano venidero?

El importante paso dado a partir de lograr la personaría jurídica —desde el 20 de febrero de 2022 es oficialmente el Centro Cultural Los Principitos Bahía Blanca Asociación Civil— permitió a la entidad candidatearse en propuestas para el otorgamiento de obras civiles.

“Nos presentamos en un proyecto de la firma Unipar (Indupa), para construir un salón de 10m x 5m en el terreno que tenemos en la calle Punta Alta al 2200. Y por suerte lo ganamos. En esta gestión nos ayudaron Alfredo Herrero, así como Graciela Benedetti en la elaboración de las presentaciones”, indica Abarca.

El merendero, en la sede de la calle Necochea.

“Ya estamos trabajando a pleno con Mario Rosquete, quien es el arquitecto de la UNS que nos da una mano para hacer los planos y demás. Se trabajará con el formato de certificaciones; es decir, en la medida que vayamos cumpliendo con los objetivos. Si todo se desarrolla en forma normal, acaso para el próximo diciembre, o para principios de 2024, esté todo concluido”, asegura Abarca.

“Una vez terminada la obra, tenemos pensado trasladar todo a Punta Alta, ya que donde estamos ahora, en la calle Necochea, es la casa de mi mamá. Por ahora seguimos ahí, pero la idea es dejarle ese espacio a ella. Lo bueno es que el nuevo lugar está a sólo una cuadra y media del actual”, sostiene.

Otras de las sedes de Los Principitos es Fournier 2250.

“También ganamos otra presentación para la provisión de una cocina para el nuevo lugar. El aporte lo hará la empresa Exacta, de tecnología y computación. Damián Izco fue quien hizo esta gestión”, comenta.