Marcelo Tinelli confirmará este miércoles que regresará a la televisión a través de la pantalla de América TV. El conductor del Bailando se aleja de El Trece tras 17 años para desempeñarse como director artístico en un nuevo canal. Además, incluirá en la grilla al menos dos programas de su productora, LaFlia.

Tras varias semanas de rumores, América lanzó un comunicado en sus redes sociales donde la voz de un locutor anticipa la llegada del conductor al canal. “Hablaron, opinaron, dijeron de todo... ahora, vas a saber la verdad. Este miércoles, sólo en América”, expresó la voz en off mientras de fondo sonaba Twist and Shout de The Beatles que representó los programas de Tinelli.

Además de desempeñarse como director artístico del canal, el conductor regresaría a las pantallas del país con el clásico Bailando por un sueño. También sumaría un programa vespertino a la grilla del canal. El anuncio de su llegada a América se haría aproximadamente a las 19, si se logra llegar a un arcuerdo en los contratos.

Por otra parte, aunque todavía no hay nada concreto, Tinelli adelantó en sus redes sociales que está pensando en un proyecto junto a su primo ‘El Tirri’. Este programa trataría sobre viajes.

Además, con la llegada del nuevo ‘Bailando’ y los programas vía streaming en auge, el conductor tendría planeado realizar una cobertura especial de LuzuTV, de Nico Occhiato, en la que solo se hable de lo que sucede en el reality show de baile. (NA)