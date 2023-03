Julia vino con un golazo y un triunfazo bajo el brazo

Creer o reventar. En el fútbol hay extrañas coincidencias a las que cuesta que incluso no tienen explicación. El sábado, mientras Maximiliano Bowen convertía un verdadero golazo de tiro libre para Sansinena, su mujer María Celeste estaba dando a luz a Julia, su tercer hijo.

“La verdad que fue una tarde soñada y salió todo redondo. Había estado en el hospital toda la noche esperando el nacimiento de Julia y no había descansado nada, pero no quería perderme el partido”, contó “Chuky”, el autor de uno de los goles en el triunfo ante Cipolletti 2 a 1.

“Me puse la pelota adentro de la camiseta porque todavía no había nacido. En el entretiempo me avisaron que había sido papá y después me contaron que cuando justo hice el gol, salió Julia. Una cosa increíble”, resaltó con emoción.

Maxi también es papá de Agustina (11 años) y Dylan (6).

“¿Si van a ser futbolistas? Y mis tías jugaron mucho tiempo al fútbol y el nene está todo el día con la pelota; le encanta. Pero que ellos elijan”, sostuvo.

Bowen metió su primer gol de balón detenido en los 90 partidos disputados con la camiseta albirroja en el Federal A.

“Ya había metido en la Liga del Sur, pero este fue el primero en el Federal A y resultó muy especial, ja, ja”, declaró el jugador con más presencias (90) con la camiseta de los de Cerri en el tercer estamento del fútbol.

--¿Te consideras un referente?

--Tal vez. Desde el 2014 que estoy en el club y con respecto al plantel del año pasado quedamos sólo tres. Tuve la fortuna de jugar con todos los técnicos y Seba (por Polla) me da mucha confianza.

“El año pasado tuve un esguince de rodilla, pero ahora estoy muy bien en todo sentido, tanto en lo futbolístico como en lo mental. Y me siento importante”, agregó.

--Sacaron un buen triunfo contra Cipolletti.

--Sinceramente, fue un triunfo muy importante porque en casa no podemos dejar puntos en el camino. Estamos trabajando muy bien, el cuerpo técnico hace las cosas simples y arrancamos muy bien.

--¿Mejor de lo esperado?

--Puede ser. Obvio que recién comenzó el torneo, pero nos estamos conociendo. No es fácil armar un equipo con tantos jugadores nuevos.

“El arranque es muy bueno porque recién nos estamos ensamblando. Pero los chicos tienen muchas ganas de ganarse un nombre y de seguir escalando en el fútbol. Y se sumó cuatro puntos contra dos equipos grandes, como Santamarina y Cipolletti, que no es poca cosa”, añadió.

--¿Cómo terminaron teniendo en cuenta que la cancha estaba muy pesada?

--La verdad que se hizo un gran desgaste físico por el tema de clima e hicimos un gran esfuerzo. Incluso, terminé con una molestia en psoas y tuve que salir. Lamentablemente no llego al partido contra Germinal, pero para el que viene estaré al pie del cañón. Son cosas que pasan.

--Van con aire a Rawson.

--Sí, pero tampoco hay que relajarse. Todos los rivales serán difíciles y complicados en su cancha. Donde bajaste un poco la guardia, te pasan por arriba y perdés puntos. Hay que jugar todos los partidos como si fuese una final y estar lo más arriba posible.

--Tuvieron un gran recibimiento.

--La verdad que me sorprendió el marco de público que tuvo el primer partido en casa porque el día estaba muy feo y llovió mucho. El recibimiento fue hermoso y nos dio más ganas de jugar aún.

--¿Qué te pide específicamente Polla?

--Contra Santamarina me pidió que me quedara un poco abierto y que estuviera atento a la subida del 3 y en Cerri todo lo contrario: que me libere de la marca y que me quede de punta, que no piense en bajar. Y la idea fue presionar bien alto.

--Después de Germinal, van a estar una rueda completa sin salir de Bahía. ¿Eso es positivo?

--Ni hablar. Dormir en tu casa te cambio todo. Los viajes son muy agotadores y, sinceramente, no llegás al cien al día del partido. Además, en lo económico, también es beneficioso para el club.

--Sí se van a ver varias veces las caras.

--Claro, sobre todo con los equipos de acá que nos conocemos mucho. Pero bueno es un torneo muy largo y extenuante. Debemos seguir por este buen camino. Arrancamos bien, pero falta muchísimo.

El número

222

Un emblema. Maximiliano Bowen lleva 222 partidos disputados en Sansinena. Con el tanto ante Cipolletti, alcanzó los 44 goles. Fue el primer de tiro libre en el Federal A. Ya igualó la marca de la temporada anterior, en la que padeció varias lesiones, donde sólo convirtió ante Argentino de Monte Maíz.