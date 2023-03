“Mi sueño siempre fue este: vestir la celeste y blanca", contó Yazmín Pallottini

(nota ampliada de la publicada en la edición impresa)

En agosto de 2020, Yazmín Pallottini esperaba su chance para que la pandemia diera un respiro y pasar de El Nacional a Banco Nación.

Mientras, en una nota con La Nueva. avisaba: "Mi objetivo ahora es ver si puedo llegar a una Selección Junior, pero primero quiero jugar el Metropolitano, adaptarme y crecer".

En marzo de 2023 la arquera bahiense ya es parte del seleccionado femenino juvenil de hockey sobre césped y fue confirmada en la lista definitiva que disputará la Copa Panamericana Junior en Barbados.

Las Leoncitas jugarán del lunes 10 al martes 18 de abril y buscarán la clasificación al Mundial Sub 21 de Chile, en diciembre.

Objetivo cumplido.

Yaz volando, jugando para Bahía ante Las Leoncitas.

“Estoy re contenta. El proceso fue muy largo y lo que más esperás es la lista del pretorneo. Fue el fin de semana y el día más eterno de mi vida. No tenía más uñas para comerme”, contó Yaz, de 21 años.

La arquera surgida en el Celeste es una de las 18 elegidas por el entrenador Juan Martín López, quien dio la noticia al plantel luego de un largo proceso y tras la concentración realizada días atrás en Monte Hermoso.

“Literal, lo anotó en un cuaderno y dijo a las convocadas. Empezó a leer los apellidos y encima a mí, por posición, me dijo primera. Cuando escuché mi nombre dije ‘ufff… ya está…’ después como que me nublé y no escuché más nada. El momento ya había pasado”, agregó Yaz.

-Después de la noticia, ¿Agarraste el celular y a quién le avisaste?

-A mi familia y mis amigas. Tenía no sé cuántos mensajes preguntándome si habían dado la lista. Avisé a todos; estaban muy contentos. Son gente que me siguen desde que me iba al CeNARD sóla desde Bahía y era un número, hasta el día de hoy. Por eso me parecía importante compartir esa noticia y esa alegría con ellos.

De esta preselección también formó parte la montehermoseña María Emilia Larsen, quien ya disputó el Mundial Juvenil el año pasado, pero no fue elegida para este torneo.

“Con Mari es una de las que más hablaba de este sueño, ella lo pudo cumplir el año pasado. Nos tocó vivir cosas parecidas porque ella también ha venido al CeNARD sola desde Monte y hacíamos videollamadas contándonos cómo nos había ido”, recordó Pallottini.

Larsen, exjugadora de Atlético Monte Hermoso y hoy en Banco Provincia, fue parte de Las Leoncitas que jugaron el Mundial 2022 en Sudáfrica y terminaron quintas.

“Cuando a ella la convocaron para el Mundial yo lo sentí un poco propio también, porque comparto con ella desde el primer Sub 14 de Bahía. Por más que no haya quedado en este torneo es parte y va a seguir siendo parte, porque el proceso es largo y lo empezó y lo va a terminar. Cuando dieron la lista fue la primera que me vino a abrazar y me dijo que estaba contenta por mí. Tuvo un sabor especial compartir el proceso con ella y con Marti (Agudiak, bahiense ex-El Nacional y hoy también en Banco Provincia), que decidió bajarse al principio", admitió.

Yazmín y Mari, amigas en las buenas y en las malas.

-¿Qué cambió en vos en todo ese tiempo,de esa que iba al CeNARD sola a esta Yazmín?

-Yo creo que la cabeza fundamentalmente, antes me hacían un gol y pensaba listo ya está no me llaman más. Ahora lo veo diferente, tengo la cabeza más fuerte, cuando vas creciendo incorporas cosas o herramientas que de chica no ves o no tenés.

-En varias publicaciones vi que te escribían que siempre hablaste de esto y cumplir este sueño...

-Sí, de chiquita mi sueño fue este: vestir la celeste y blanca. Como creo que le pasa a la mayoría de los deportistas y si te digo que hablé mucho del tema es porque lo intenté. Sinceramente intenté mucho estar acá. Hace cinco años que vengo intentándolo y fueron más frustraciones que alegrías, distinto tipos de experiencias: algunas buenas y otras no tanto. Pero sí, hablé horas sobre esto y decía "la puta madre, tengo que conseguirlo como sea". Fue cuestión de esperar y ser perseverante, por suerte llegó y se hizo posible.

Tras dar sus primeros pasos en El Nacional, Yaz pasó al hockey Metropolitano, primero a Banco Nación y luego a San Fernando, donde fue subcampeona del último Súper 8 y elegida como mejor arquera del torneo que reunió a los mejores equipos del país.

En paralelo, se desempeñó en el seleccionado mayor de la ABH, logrando un podio y un cuarto puesto en el Campeonato Argentino, luego de también ser subcampeona argentina y mejor arquera del Sub 16 en 2018.

-¿Cuál crees que fue la clave para que se te diera esto que fuiste a buscar?

-Primero que nada sacrificar mi vida en Bahía: dejar mi familia, mi casa, mis amigos, mi club de toda la vida. Era difícil porque yo en El Nacional tengo a todas mis amigas, jugué toda mi vida para disfrutar el hockey. Primero que nada dejar eso, que ya me parece un montón y después el seguir trabajando por más que te digan que no. A mí me pasó el año pasado, no quedé en la lista y en vez de decir ya está se terminó el sueño, fue todo lo contrario dije yo quiero quedar como sea. Insistir, seguir esforzándose y no bajar los brazos porque todo llega si uno lo manifiesta.

Con Las Leoncitas en Monte.

-¿Qué era lo que te mantenía firme para seguir intentando?

-Primero que nada mi familia, que tenía más ganas de que cumpla este sueño que yo. Y segundo que el proceso que empezó el año pasado y el grupo que se formó hacía que te dieran ganas de ir todos los días a entrenar. Si te ponían 800 pasadas, las hacíamos. El grupo me dio muchas ganas de meterme en esa lista, porque quería compartir más cosas con todas las chicas.

Lo que viene

El próximo 5 de abril, Las Leoncitas viajarán a Barbados a disputar el torneo que otorgará tres boletos al Mundial.

Argentina será parte del Grupo A junto a Uruguay y Estados Unidos, mientras que en la zona B estarán el local, Canadá, Chile y Guyana.

-No falta tanto, serán días de mucha ansiedad imagino…

-¡No queda nada! Ya viajamos, está el fixture, los grupos… El objetivo obviamente es clasificar al Mundial pero uno siempre quiere traer la de oro, vamos con ese objetivo.

-Tampoco falta tanto para que te den la ropa con tu nombre, imagino que eso también será un momento especial…

-La verdad que sí, es lo que más quiero. Cuando me den la camiseta con el nombre atrás va a ser algo muy especial. Tiene algo muy especial porque es una locura que te llegue la ropa y ver tu apellido debe ser algo incomparable. No te lo puedo decir todavía porque no me pasó pero ya el solo hecho de ponerte la ropa del Seleccionado es una locura.

Las Leoncitas en una concentración en Córdoba.

-¿Cuándo lo empezaste a soñar todo esto?

-Desde siempre, yo empecé a jugar desde chiquita pero en 2015 me puse a atajar y ya al otro año dije que me iba a ir a Buenos Aires. Veía a algunas referentes de Bahía que estaban en Las Leonas o en Las Leoncitas y tenía de ídola a Chula Rossetti (María Azul) que es de mi club y también es arquera…

-Y campeona Mundial Junior, te dejó la vara alta ja, ja...

-Sí, la dejó alta eh ja, ja. Cuando iba al CeNARD me la cruzaba y siempre eran risas, abrazos, fotos, todo y veía y eso y decía yo también quiero estar ahí algún día.

-Hoy te toca a vos ser un poco referente para otras chicas…

-Sí, no sé si es tan así. Pero supongo que sí, por como yo lo viví, puede que sea así para las más chicas.

En base a su talento y esfuerzo, hoy le toca vivir a Yaz aquello que tuvo como objetivo tiempo atrás.

Mientras ella cumple su sueño Bahía, otra vez, estará bien representada…

Bonus track: con Bahía, en Monte, contra Las Leoncitas

Hace unos días atrás, Yazmín llegó junto a Las Leoncitas hasta Monte Hermoso para realizar una concentración más en el proceso de preparación hacia la Copa Panamericana.

Además, la presencia del Seleccionado Junior sirvió para que se realizara el acto oficial de la inauguración de la flamante cancha de agua estrenada en el balneario.

Para eso, el combinado nacional se midió en dos partidos ante la preselección mayor de la Asociación Bahiense de Hockey.

En ambos encuentros Yaz y María Emilia Larsen, que concentraban con Las Leoncitas, se cambiaban de equipo y jugaban para Bahía, enfrentando -curiosamente- a sus compañeras de Selección.

-¿Cómo fueron esos días en Monte?

-Fue algo que esperaba mucho, porque siempre es lindo ir de gira con el Junior pero esta gira tenía algo especial. Primero que íbamos a Monte que por más que no sea Bahía yo lo siento como mi casa y segundo que jugábamos con el Seleccionado de Bahía. Cuando Pabli (Laschiaza) me habló este año para confirmarme las fechas me alegró mucho. Primero que sea el, porque es un técnico que lo conozco desde chiquita del club, y además porque me hace feliz jugar con el Seleccionado de Bahía porque tengo a mis amigas y lo siento más propio que nunca. Y más cuando me confirmó que jugaba los partidos para Bahía.

-¿Fue raro enfrentar a tus compañeras?

-Sí, las volví locas. Les decía: no saben a comer goles contra Bahía eh. Obviamente esa semana fue muy loca, nos cagábamos de risa porque ellas no están acostumbradas a jugar contra Seleccionados con Las Leoncitas, si cada una con sus Asociaciones pero no así. Creo que Bahía estuvo muy bien y estoy muy contenta por eso, siento que estamos muy bien preparadas para lo que viene.

En los dos partidos fue victoria para Las Leoncitas, que le ganaron a Bahía por 2 a 0 y luego por 3 a 2.

-¿Cómo viste a tus dos equipos?

-Al Junior lo vi muy bien, creo que estamos haciendo un proceso muy bueno. En poco tiempo logramos algunas cosas que son una locura. En el primer partido me llegaron bastante te digo, me bombardearon bastante jaja...

-Bueno, pero eso te servía a vos también para mostrarte...

-Sí, sí, ya te digo lo jugué disfrutando porque sentía que los dos eran mis equipos. Al seleccionado de Bahía lo vi muy bien y me sorprendió porque no es que nos juntamos a entrenar seguido y las que estamos en Buenos Aires se nos hace complicado a veces estar, aunque siempre vamos a hacer todo por ir. Por eso me pareció muy importante que podamos estar casi todas y yo creo que estuvimos muy bien en los dos partidos.

-Más allá del hockey, me imagino que también era especial para vos y Mari mostrarles la ciudad a las chicas, porque estuvieron muchos días...

-Sí, lo primero que hicimos fue ir al gimnasio, se reían porque no había nadie, había algunos locales cerrados. Pero les re gustó, porque fue algo nuevo para ellas porque la mayoría están acostumbradas a vivir acá (en Buenos Aires) o en lugares con mucha gente y nos reíamos porque podíamos caminar por el medio de la calle y no pasaba nada, no venía ningún auto. Lo primero que hicimos fue ir a la playa y quedaron encantadas con el lugar, con la gente, con todo. La cancha de agua quedó muy buena, así que quedaron todas re contentas.