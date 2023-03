Gustavo Alfaro presentó una demanda contra la Federación Ecuatoriana

El entrenador Gustavo Alfaro presentó en las últimas horas una demanda contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por los haberes y los premios atrasados mientras estuvo al frente del seleccionado de ese país sudamericano que participó del Mundial Qatar 2022.

El exDT de Boca Juniors, Huracán, Olimpo y Quilmes, entre otros clubes argentinos, reclamó a través de la FIFA un monto “cercano a los cuatro millones de dólares”, según registró un informe presentado por el diario El Comercio de Quito.

El abogado Ariel Reck, en representación de Alfaro, registró una “demanda contra la FEF por incumplimiento contractual y la misma quedó procesada en el portal legal de la FIFA”, expresó la apuntada fuente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, la misma Federación minimizó el monto solicitado por el entrenador y lo redujo a “una deuda de 290 mil dólares”, de acuerdo con el informe económico presentado en el Congreso Ordinario de fútbol.

Alfaro tomó la conducción del representativo nacional ecuatoriano en 2021 y se mantuvo en el cargo hasta una vez consumada la eliminación del equipo en el Mundial Qatar 2022, tras disputarse la etapa de grupos, donde obtuvo un triunfo sobre el combinado local, empató con Países Bajos y perdió con Senegal el juego decisivo.

“Nosotros le agradecemos al profesor Alfaro por lo que realizó. Existe otro ámbito que lo solventarán los abogados. Nosotros pasamos página”, sentenció Francisco Egas, presidente de la FEF, en febrero pasado.

De hecho, Egas se encargó de cuestionar el ciclo de Alfaro.

“Yo no quería que me vuelva a pasar lo que sentí hace un par de meses, cuando terminó el ciclo anterior en la selección ecuatoriana de fútbol. La casa había quedado vacía y sin nada”, y consideró que no habían “dejado casi ninguna herencia en la Federación, en la Selección y en la Casa de la Selección”.

Tras el cese del rafaelino, Ecuador observó con buenos ojos a otros dos entrenadores argentinos, pero ambos no llegaron a un acuerdo. Primero se habló de la cercanía con Ricardo Gareca, que se alejó del seleccionado de Perú y optó por regresar a Vélez. Luego, el que estuvo en la mira fue Sebastián Beccacece, pero eligió irse a Elche, en el fútbol español. No se sabe si ambos ya tenían una referencia de Alfaro sobre las dificultades económicas que tuvo.

Finalmente, para reemplazarlo fue convocado el español Félix Sánchez, que tendrá su debut al frente del Tri en esta doble fecha de amistosos, ambos ante Australia, y en su convocatoria mantuvo la base de futbolistas que participaron en Qatar 2022.

Las novedades fueron los llamados de José Hurtado, que se perderá los encuentros por una reciente lesión; Junior Sornoza (Independiente del Valle) y Alexander Alvarado (Liga de Quito).

Además de Hurtado, que nunca había sido llamado, Ecuador tiene las bajas de Gonzalo Plata, de Valladolid, por una lesión muscular; el máximo goleador del seleccionado, Enner Valencia, y el experimentado mediocampista Carlos Gruezo. Los partidos están programados para el 24 y 28 de este mes en Sídney y Melbourne, respectivamente.