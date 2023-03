Scaloni: "La gente nos ve como héroes pero la Selección es de todos"

Lionel Scaloni se reencontró con los jugadores, con los que tuvo una "charla" íntima, y se mostró ilusionado con el nuevo camino que arranca la Selección, que empezará con una fiesta gigante para celebrar el título ante la gente.

El técnico se abrió en la conferencia y habló de todo.

"Para los que tuvimos la oportunidad de andar por Argentina, los jugadores no han tenido la oportunidad porque volvieron a sus clubes, siento una alegría enorme. La gente está contento porque ven a los jugadores y a nosotros como héroes por decirlo de alguna manera. Nos pone contentos porque le dimos una alegría", señaló.

"Está bueno. Me gustaría que los jugadores lo vivan y puedan salir a la calle y vean lo que es la gente, con la energía y alegría. Ojalá los chicos puedan salir y ver el reconocimiento porque es increíble", admitió.

También se refirió al reencuentro con sus jugadores.

"Difícil de explicarlo. Cuando nos juntamos en el gimnasio, nuevamente agradecerles a ellos por haber conseguido el título pero explicarles que sigue. Ahora son días de festejo, jugamos con nuestra gente, pero la Selección amerita seguir", sostuvo.

"Y ahora nos va a costar más que nunca cuando jueguen contra Argentina. Ahora mucho más. Que esa energía sea mayor porque será mucho más díficil. Transmitirles que sigue, que la idea es seguir compitiendo", apuntó.

En otro tramo de la charla, Scaloni habló del legado que dejó su equipo.

"Me gusta que se vea que la Selección es de todos; es la única realidad. Que cuando se venga a jugar, con alegría y entusiasmo. Y que el hincha vea que el jugador es uno más de ellos. En un club puede ser diferente, pero en Argentina es esto. Que el día de mañana la gente vea que el jugador es uno más, una prolongación de ellos en la cancha", aseveró.

E hizo referencia a los ausentes por lesión: Garnacho y Papu Gómez.

"Es una lástima las dos ausencias. Sobre todo el 'Papu', merecía estar acá. En su club, a buen criterio porque venía de una lesión, es entendible que no lo dejen venir. Haremos todo lo posible para que pueda estar un día o dos. Lo de Garnacho estaba convocado, no pudo venir por la lesión. Confiamos que pueda estar, tenemos depositadas muchas esperanza. Esperaremos a que se pueda poner la de Argentina más adelante", sostuvo.

El debate que se generó recientemente sobre la mejor selección de la historia no pasó desapercibido para el DT.

"No hay debate, es la Selección. Todos juegan para Argentina. Yo no quiero entrar en esas cosas. Es una tontería. Son tres campeones del mundo. Qué más da. Es un simple comentario", disparó.

"En momentos de alegría y donde todo es, no es necesario. Si me das a elegir a mí, las tres. No me importa, las tres son campeonas. Estamos acostumbrados a debatir cosas que no tienen sentido. Para mí las tres son campeonas, es lo importante. En un lugar en Argentina, donde todos hablan de fútbol, diga lo que diga, seguirá el debate. Las tres quedarán en la historia. No le veo sentido. Rodrigo no lo dijo para debatir", dijo.

También se refirió al partido amistoso con Panamá.

"Se encara como siempre. La camiseta Argentina obliga al máximo. El festejo está bueno, pero en la cancha hay que hacer nuestro trabajo. Se asimila de manera natural, sabiendo que somos campeones del mundo, pero no por eso podemos hacer lo que queramos. Tienen que entender el mensaje y lo entendieron y están contentos de ver al pueblo feliz", aseguró.

El mensaje para los que se suman y el caso Retegui, que jugará para Italia.

"Lamentablemente, los que tienen el título son 26, pero los que fueron parte del proceso, son parte. Lo sentimos así. El mensaje fue que empieza un nuevo proceso y la cancha es la que manda. Siempre tomaremos decisiones en base al bien del equipo. Los que son campeones no corren con ventaja y tendrán que seguir haciéndolo. Atrás vienen chicos a gran nivel, apuntó.

"De Retegui soy partidario de no convencer a alguien. Pasó con Senesi, le dijimos que a lo mejor lo íbamos a convocar. Cuando uno no está convencido, no tiene sentido contar una trayectoria. Que le vaya bien si juega para Italia. No estábamos convencido de convocarlo. No podemos cortarle la carrera. Para la Selección Argentina no le hacemos bien pero a veces hay que pensar en el chico y tenemos chicos que creemos que están bien. El futuro verá si le pegue o no", manifestó.

Y opinó de los jugadores del fútbol local y su nivel.

"Enzo Fernández del fútbol local, llevaba tres meses. Julián Alvarez. Los chicos se van rápido y hay otros que seguimos. Y casi metemos a otros más. Seguimos a chicos de acá. Tenemos que tomarlo como nuestro, es un jugador que se fue hace un año. Y los que están en Europa hace año son del fútbol argentino. Hay buen nivel", apuntó.

"¿El objetivo? Competir en todos los partidos como siempre, más allá del rival y dar el máximo. Honrar lo que es jugar con esta camiseta. Lo de Leo es fácil, está bien para seguir viniendo. Y cuando diga no me siento, veré qué hago. Intentaré convencerlo. Es feliz dentro de la cancha y en la selección. Y las tres estrellas, nos dieron ayer la ropa. Es emotivo. Tiene un significado enorme. Tardamos un montón porque significa lo difícil que es ganar un Mundial. Esperemos que no pase mucho tiempo. La idea es intentar ganar y competir. Eso nos llevó a donde estamos ahora. La idea es ir siempre a lo máximo", finalizó.