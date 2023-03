Video: versiones contrapuestas sobre un operativo policial

Vecinos del barrio Colón denunciaron excesos por parte de policías del Comando de Patrullas que ayer intervinieron en un operativo a raíz de un presunto caso de violencia de género, pero desde la fuerza de seguridad provincial desmintieron la versión.

Walter Fabián Ferreyra (47), morador de una vivienda en Sáenz Peña al 400, aseguró a La Nueva. que dos efectivos policiales del CP lo agredieron y lesionaron, como también provocaron daños en su domicilio.

Los uniformados se presentaron en la propiedad de Ferreyra luego de un aviso al 911 por un aparente hecho de violencia doméstica, aunque según el entrevistado "hubo una discusión familiar pero sin golpes".

"Cuando llegaron los policías, mi señora y yo los atendimos y les dijimos que no había ningún problema; los dos estaban bastante drogados. Cuando le di la mano a uno de ellos para presentarme, me redujo, me dobló el brazo y se me tiró encima", afirmó el denunciante.

"Vino mi hijo menor de edad y empujó a los policías hacia los costados, porque es grandote pese a tener 15 años. Me metí adentro de mi casa para llamar a la comisaría Primera o al 911, por el mal accionar policial", agregó.

"Ellos pidieron refuerzos y vinieron como 30 patrulleros. Me patearon y rompieron las dos puertas de mi casa, y encima se llevaron detenidos a mi mujer y a mi hijo. A mí me patearon la cabeza como 10 veces. Me revisó el médico y tengo la cabeza llena de moretones y los brazos hinchados.

"Como valientes y grandes hombres que son, me pegaban trompadas y patadas mientras estaba esposado", continuó el hombre.

Denuncia en fiscalía

Por el supuesto abuso de autoridad y las roturas en su finca, Ferreyra y su mujer radicaron esta mañana una denuncia en fiscalía.

"Al rato, los mismos policías borrachos y drogados que vinieron a mi casa chocaron contra otro patrullero. Son efectivos del Comando; en la comisaría Primera, donde estuve detenido hasta ayer, me dijeron 'andan drogados y se creen Rambo', y es verdad", opinó la fuente consultada.

Un residente del sector grabó un video en el que se observa a un funcionario policial que patea la puerta del inmueble de Ferreyra, para tratar de ingresar en la morada.

El argumento de la Policía

Jefes policiales bahienses negaron las acusaciones contra los oficiales y en relación con el aparente allanamiento de la vivienda sin orden judicial, se ampararon en el artículo 227 del Código Procesal Penal bonaerense.

El texto establece que "(...) la policía podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial cuando por incendio, explosión, inundación u otro estrago se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad".

De acuerdo con la información oficial, un móvil del Comando de Patrullas y otro de la Policía Local arribaron al lugar donde se aprehendió a Ferreyra, quien "a raíz de una confrontación con su expareja, al momento de intentar identificarlo, se tornó agresivo con el personal policial arrojando golpes de puños y patadas, provocándole lesiones en el rostro al sargento Diego Matías Sosa Pereyra, de la Policía Local, sin riesgo de vida".

El parte policial señala que además se arrestó al adolescente de 15 años por "resistencia a la autoridad", quien horas después fue restituido a sus padres.

La fiscalía de flagrancia tomó intervención por los delitos de "lesiones, atentado y resistencia a la autoridad".