Turcato contó qué pasó puertas adentro para el cambio de 9 de Julio

"Había un chico pasándonos los datos y ni bien terminó el partido nos dijeron que habían perdido Estudiantes y Pueyrredón", contó Julián Turcato.

Estos resultados, combinados con el triunfo de 9 de Julio, el equipo que dirige, les permitieron asegurarse un lugar entre los ocho que jugarán por el campeonato en el torneo de Primera del básquetbol local.

Turcato pasó por "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Por primera 9 de Julio sumó tres victorias en fila. Este cambio, según manifestó el DT, se generó tras la fecha 18, en la derrota frente a Liniers (83-68).

"Hubo dos situaciones: cuando perdimos con Liniers, que los chicos hablaron entre ellos, para lo cual ayudó tener dos jugadores con experiencia (Franco Amigo y Ramiro Heinrich); a partir de ahí empezamos a entrenar los domingos, algo que sumamos y nos ayudó en cuanto a la organización de entrenamientos", resaltó.

El rival en playoffs será Villa Mitre.

"Dependiendo de quién juegue y quién no, Villa Mitre es uno solo, pero con diferentes equipos. Nosotros igual vamos a prepararnos pensando que saldrán a jugar con el equipo de Liga", señaló.

Su recorrido como entrenador de Primera comenzó recientemente, más precisamente junto con el inicio de 2024, ya decidido a dejar de jugar.

"Ya pasaron dos meses y la realidad es que me gusta jugar, obviamente, pero últimamente me estaba costando y como entrenador me siento mucho más cómodo", contó.

Mirá la nota completa: