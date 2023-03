El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó hoy en el municipio de Berazategui el programa de entrega de netbooks para estudiantes "Conectar Igualdad Bonaerense" y afirmó que la iniciativa busca "que las pibas y pibes tengan oportunidades y una vida mejor".

"Les vamos a dar computadoras a todos los chicos y chicas que las necesiten, porque lo que realmente los hace libre es la educación y que se les cumplan sus derechos. Para eso está el Estado", subrayó el mandatario bonaerense durante la entrega de 290 máquinas para 11 colegios de ese distrito del conurbano.

Kicillof formuló esas declaraciones durante el acto del que participó junto al Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe comunal Juan José Mussi; y el vicejefe de Gabinete, Juan de Jesús.

A través del programa, la provincia destinará cerca de 300.000 computadoras personales para los estudiantes del último año de la educación secundaria.

En su discurso, el gobernador remarcó que el programa "busca que los pibes y las pibas tengan una vida mejor, tengan oportunidades, se puedan esforzar para estudiar y conseguir un mejor trabajo".

Sostuvo que "la sociedad debe dar oportunidades" y parafraseó un tema del cantante Wos que señala: "Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades, esa mierda no funciona".

Al respecto, Kicillof agregó: "Me hablan de esfuerzo y de meritocracia, pero sin oportunidades, o si uno parte cien metros de atrás, va a perder contra el que partió antes, aunque se mate corriendo y transpire".

Luego agregó ante los jóvenes presentes que "si uno no sabe manejar una computadoras, corre de kilómetros de atrás para estudiar, para encontrar trabajo. No es culpa de ustedes poder o no acceder a la computadora".

"Yo creo muchísimo en el esfuerzo, pero no es culpa de ustedes si la plata no alcanza. Son fenómenos sociales, nacionales y mundiales", precisó el mandatario y añadió que "ahí es donde aparece el Estado para que ustedes tengan acceso a ese derecho".

En su alocución, Kicillof analizó que el cantante L-Gante "empezó a hacer música con la computadora del Conectar Igualdad", apuntó que "pudo porque tuvo la posibilidad" y opinó que "a nadie se le puede negar la posibilidad".

Por otra parte, el gobernador rechazó que su administración apunte "a que nadie repita" de año, dijo que es mentira que desde el Gobierno "no se valore el esfuerzo y se desee queremos que todos promociones el curso" y explicó que la cartera educativa trabaja en una reforma que apunta a que los jóvenes no abandonen el colegio.

"Hay pibes que se llevan materias. Algunos pueden pagar profesores particulares y pasan de año. Pero el que no puede, repite y deja la escuela. No queremos regalar nada, pero necesitamos que nadie deje la escuela secundaria", describió.

En tanto, Sileoni expuso que "esto arrancó hace muchos años, con la decisión de Cristina Kirchner de distribuir 5.400.000 de netbooks para los pibes del secundario de la Argentina", opinó que se trata de "un acto de atención del Estado" y señaló que "hay momentos y decisiones políticas que atienden a los que menos tienen".

Indicó que en el macrismo "este programa desapareció" pese a que contar con las máquinas era "imprescindible", hecho que se palpó aún más en la pandemia de coronavirus y puso de relieve que "ahora eso se revierte con este programa porque nosotros nos acordamos de la gente".

Desde el Poder Ejecutivo se indicó que entre los años 2020 y 2022 se entregaron más de 248.820 equipos en el marco del Programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación; el año pasado, 350 computadoras fueron entregadas a los Consejos Escolares.

Además, según precisó el gobierno, se conectaron en 2022 unas 5.500 escuelas a Internet y este año se realizaría en 1.300 más. (Télam)