¡Vuelve el hockey local! Novedades, planteles, fixture y más...

El hockey local vuelve a ver acción esta tarde, con el inicio del Torneo Apertura de Damas y también tendrá actividad mañana con el Apertura de Caballeros.

Pese a algunas modificaciones reglamentarias, las mujeres volverán a estar divididas en Zona Campeonato y Zona Ascenso.

La principal novedad desde lo organizativo es que los partidos que terminen empatados se deifinirnán por shoot out, sumando un punto bonus para el ganador.

Ambas zonas se jugarán todos contra todos a una rueda, con semifinal, final y final extra en caso de que el equipo ganador de la etapa regular no sea el mismo que en los cruces.

Luego, en la segunda mitad de año, los equipos se dividirán en tres Copas (Oro, Plata y Bronce) según la clasificación general del certamen que comienza hoy.

El torneo de varones, en tanto, jugarán los siete equipos todos contra todos también a una rueda.

Luego de la etapa de clasificación habrá playoffs, con final extra en caso de ser necesario.

Al igual que en Damas, si hay empate habrá shoot out en cada partido de la fase clasificatoria.

Primera fecha

En Damas, la jornada inaugural disputará todos sus encuentros hoy en ambos grupos.

*ZonaCampeonato:

-Sportiva "A" vs Puerto Belgrano "A" (a las 16).

-El Nacional "A" vs Independiente Cnel. Dorrego (16).

-Atlético Monte Hermoso vs Argentino (16).

-Pacífico "A" vs Villa Mitre (17).

-Universitario "A" vs Tiro Federal (a as 18, en cancha de Argentino).

-Libre: Pacífico "B".

*Zona Ascenso

-Universitario "C" vs Pacífico "B" (desde las 16).

-Puerto Belgrano "B" vs Sportiva "B" (16).

-Palihue vs Unión T (16).

-Sporting vs Universitario "B" (18, en cancha de la ABH).

El Torneo de Caballeros jugará mañana la primera fecha.

-Pacífico vs El Nacional (a partir de las 11).

-Villa Mitre vs Puerto Belgrano (14:30).

-Atlético Monte Hermoso vs Universitario (18).

novedades

Como pasar luego de cada receso hubo movimientos en algunos de los clubes de la ABH.

Entre las principales novedades se encuentra el paso de Gabriela Ludueña de Atlético Monte Hermoso a Independiente de Coronel Dorrego.

La ex-Leona volverá a compartir equipo con Macarena Flores, Noelia Sueldo y Fiama Sassi y será otra vez dirigida por Jesús Sassi.También será entrenadora en inferiores.

Además, Monte cambió de director técnico y Raúl Molla reemplazará en el cargo a Ricardo Mora, quien será coordinador y diriga a la Sub 19 y Sub 16 del club y el Seleccionado Sub 19 de la ABH.

Asimismo, el albirrojo tampoco contará con las jugadoras María Emilia Larsen y Francisca Duarte, quienes pasaron a Banco Provincia y Santa Bárbara (La Plata), respectivamente.

Por otra parte, Universitario tiene como novedad haber sumado a la competencia la Línea "C", que comenzó a disputar la Zona Ascenso en todas las categorías.

Caso contrario sucedió con Rosario Puerto Belgrano, que este año no formará parte de la ABH en ninguna de las dos ramas.

En Caballeros, en tanto, una de las grandes novedades pasa por el regreso del Leonardo Woodward como entrenador de Universitario, en lugar de Marina Urruti quien será la entrenadora de las mujeres de Unión de Tornquist.

Además, el vigente bicampeón y campeón de la Copa ABH, El Nacional, será dirigido por Alexis Guastalli, quien dejó de ser jugador para pasar a ser el DT en el lugar de Javier Soquiransky.

Los planteles

ZONA CAMPEONATO

* Universitario “A”

-Jugadoras: Sofía Macchia, Agostina Aguzzi, Florencia Vallejos, Agustina Lértora, Julieta Kluin, Valentina Kluin, Martina Orioli, Julieta Cuchán, Florencia Scheverin, Valentina Guimaraenz, Josefina Calió, Martina Estévez, Isabella Orioli, Morena Guimaraenz, Valentina Abarzua y Marina Cappa .

-Entrenador: Leonardo Woodward.

* Sociedad Deportiva “A”

-Jugadoras: Jana Lascano, Rocío Sánchez, María Paz Ruilópez, Paloma Rodríguez, Florencia Orazi, Martina Sánchez, Pilar Elorriaga, Luisa Cantarelli, Abril Burastero, Eugenia Etulain, Guadalupe Brezina, Mercedes González, Ximena Garciandia, Agustina Etulain, Milagros Rivas Pompei, Melany Hernández y Josefina Sebastián.

-Entrenador: Pablo Laschiaza.

* Atlético Monte Hermoso

-Jugadoras: Agustina Girard, Iara Rossi, Carola Dichiara, Micaela Gentili, Sol Ayala, Valentina Fernández, Sol Malewski, Josefina Ruiz, Antonella Cárdenas, Daina Ackerley, Michel Cárdenas y Catalina Bello.

-Entrenador: Raúl Molla.

* Villa Mitre

-Jugadoras: Rocío López, Berenice Weit, Abril Arruti, Agustina Rossi, Florencia Jiménez, Iara Klimek, Iara Meza, Guadalupe Maisterrena, Valentina Bianchi, Martina López, Joaquina Lull, Mayra Gómez, Katherine Laher y Lourdes Monti.

-Entrenador: Sergio Nasso.

* Independiente (Dorrego)

-Jugadores: Macarena Flores, Fiamma Sassi, Gabriela Ludueña, Antonela Flores, Noelia Sueldo, Juana Madariaga, Gala San Martín, Amparo García Hollender, María Emilia Reyes, Guadalupe Curras, Lucía San Martín, Constanza Zorzano y Agustina Menna.

-Entrenador: Jesús Sassi.

* El Nacional “A”

-Jugadoras: Azul Aispuro, María Paz Aispuro, Jordana Buide, Lourdus Buide, Azul Castro, Sofía Currulef, Candela Duval, Jazmín Fernández, Pilar García Martínez, María Cruz Germain, Delfina González Giacomich, Lucía Herbón, Emilia Mollo, Trinidad Polchi, Camila Segovia y Cecilia Toscano

-Entrenador: Cristián Bossia.

* Puerto Belgrano “A”

-Jugadoras: Luisina González, Lucía Salmeri, Catalina Casamayor, Sol Ursua, Florencia Prados, Florencia Carrascosa, Rocío Mainetti, Milena Presti, Lucía López Izarra, Helena Ávila, Bianca Mazzaferro, Ailen Montero, Sofía Themtham, Juana Gómez, Josefina Staltari, Martina Filocamo, Guadalupe Velázquez y María Josefina Ferreyra.

-Entrenador: Matías Leiva.

* Pacífico “A”

-Jugadoras: Milagros Agesta, Catalina Agesta, Aimé Appezzatto, Florencia Donati, Julieta Errazu, Antonella Falaschi, Victoria Fittipaldi, Ana Gonzalía, Maite Guerra Bonifazi, Delfina Guerra Bonifazi, María Celeste Hoven Ferster, Iara Martínez, Lucía Perdigón, Carolina Pirola, Donatella Porte, Mailén Sánchez, Yuliana Vallejos, Renata Ortiz, Iara Insaurralde, Danna Roa y Camila Vera.

-Entrenador: Javier Soquiransky.

* argentino

-Jugadoras: Yamila Canali, Soledad Cantarelli, Camila Danielli, Paola Bartoli, Sara Fernández, Leila Galeano, Trinidad Hayez, Camila Ibarra, Fernanda Iglesias, Raquel León, Ailin Salvai, Manuela Silva, Leticia Calverie, Lucía Martínez, Candela Riffo y Victoria Arias .

-Entrenador: Tomás Olguín.

* Tiro Federal

-Jugadoras: Juana Aller, Ailén Vacarino, Valentina Crocci, Valentina Artazcoz, Celeste Machado, Florencia Machado, Julieta Zanetti, Macarena Tunessi, Camila Tunessi, Mayra Velázquez, Valentina Ermandraut, Walter Victoria, Eva Inglera, Fiorela Carrasco, Estefanía Popp, Delfina Gadea , Paula Navarrete, Juana Sensaqua y Maite Baratcabal.

-Entrenador: Luciano Concetti.

ZONA ASCENSO

* Universitario “B”

-Jugadoras: Manuela Hernando, Rosario Zabalegui, Úrsula Schetizner, Aldana Lambrecht, Gina Recchi, Carmela Scoccia, Camila Reyes, Clara Ocampo, Naira Pescader, Morena Ocampo, Valentina Carrizo, María Paula Ledesma, Pierina Luque y Ana Paz Lagos.

-Entrenador: Cristian Reyes.

* Universitario “C”

-Jugadoras: Milena Poggiese, Leila Pallavedino, Delfina Rebolledo, Giuliana Liporace, María Belén Fernández, Camila Urruti, Sol Mayer, Eugenia Arroquy, Valentina Menna, Abril Pollet, María Schamun y Eugenia Urruti.

-Entrenador: Andrés Coccia.

* Sociedad Deportiva “B”

-Jugadoras: Bianca Comino, Valentina Comino, Rocío Di Bonaventura, Camila Domínguez, Manuela Galmarini, Guadalupe García Calo, Pilar García Douma, Aldana Harris, Clara Klein, Morena Mastrovalerio, Angelina Mazzuchelli, Faustina Migasso, Renata Moral, Valentina Payarola, Martina Pérez Inchausti, Pilar Sandulgaray, Julieta Sánchez y Zara Van Ootegham.

-Entrenadora: Agustina Grimberg.

* Unión de Tornquist

-Jugadoras: Lilen Chuliver, Paola Chavarría, Florencia Chavarría, Aranzazu Keller, Manuela Wendorff, Melany Luna, Sofía León, Naira Echeguia, Katherine Viveros, Capriola Arriola, Luisina Musso, Ariana Funes, Ainara Echeguia, Luna Nadine, Agostina Riguero y Priscila Sandoval .

-Entrenadora: Marina Urruti.

* Puerto Belgrano “B”

-Jugadoras: Magalí Thames, Zoe Cejas, Bettiana Cony, Noelia Cony, Florencia González, Edith Dadin, Paulina Facini, Virginia Villanueva, Lucrecia Fernández, Sofía Ciambelli, Agustina Rivas, Agostina Martínez, Mile Farfán, Bianca Mendoza, Martina Escobar y Jazmín Cappa .

-Entrenador: Milton Álvaro.

* El Nacional “B”

-Jugadoras: Luana Albornoz, Milagros García Martínez, Candela Gianpaoli, Julieta Guillarmenc, Paula Herbón, Melina Ianniello, Betsabe Lobato, Itatí Mendoza, Noelia Palazzesi, Agustina Pérez, Florencia Sarmiento, Virginia Torres y Bianca Zaccara.

-Entrenador: Santiago González.

* Palihue

-Jugadores: Victoria Susca, Guadalupe Fernández Arroquy, Melissa Bosco, Micaela Piersanti, Josefina Ibarra, Julieta Marcalain, Victoria Plaza, Carla Salinas, Alison Guerrero, Florencia Rey, Delfina Aulestiarte, Antonella Puntilla, Valeria González, Milagros Salas, Antonela Lértora, Guadalupe López, Zoe Alvarez, Teresa Dutari, Gisela López, Zoé Haedo, Aylin Vinay, Agustina Flores y María Pía Vegas.

-Entrenadora: Catalina Quinteros Álamo.

* Pacífico “B”

-Jugadoras: Antonela Bonifazi, Melany Carrillo, María Sol Caspe, María Coronel, Sol Díaz, Micaela Martínez, Agustina Negrín, Wanda Oroná, Fiorela Pelizario, Micaela Pescader, Bárbara Pezzella, Julieta Pirola, Lucía Quidel, Ariadna Saez, Victoria Saitler, Brenda Stele, Florencia Suárez, María Luz Suárez y Milagros Vega.

-Entrenador: Óscar Ruiz.

CABALLEROS

* El Nacional

-Jugadores: Santiago Brendel, Mauro Carrizo, Bruno Costa Biondi, Francisco Del Valle, Luciano Donati, Cristian Hancen, Nicolás Lamas, Martín Laschiaza, Pablo Laschiaza, Hernán Molina, Nicolás Montenegro, Fernando Narváez, Thomas Olguín, Juan Palacio, Thomas Pérez, Oscar Ruiz Acuña, Gustavo Sáez, Tobías Salvatori, Baltazar Agudiak, Matías Rigassio, Martín Monteros y Pablo García.

-Entrenador: Alexis Guastalli.

* Universitario

-Jugadores: Augusto Mallco, Osvaldo Giuliani, Ezequiel Muñoz, Thiago Bonifazi, Andrés Coccia, Emiliano Pistolesi, Alejo Ruiz, Benjamín Pascual, Julián Dimaschow, Paulo Fabián, Joaquín Gonzales, Rubén Rodríguez, Patricio Pagano, Alejo Lemel y Juan Manuel Sánchez Bernal.

-Entrenador: Leonardo Woodward.

* Villa Mitre

-Jugadores: Martín Adulante, Marcos Vega, Facundo Acuña, Alberto Francisco Lloret, Martín Pedernera, Martín Portela, Luciano Díaz, Marcos Larrasolo, Nahuel Rodríguez, Gastón Mónaco, Javier Zapata, Carlos Ríos, Martín Peralta, Rodrigo Quiñaneo, Javier Loza, Mirko Poklepovic, Kevin Gargantini, Jorge Russo y Jonatan Fritz.

-Entrenadora: Agustina Rossi.

* Atlético Monte Hermoso

-Jugadores: Damián Villegas, Lisandro Sueldo, Leonardo Casco, Martín Errazquin, Sebastián Krieger, Nahuel De Queiros, Nicolás Kais, Lautaro Roth, Mauro Ferreyra, Nicolás López, Simón Alejo, Ramiro Lozano, Robertino Gualini, Simón Duarte y Genaro Iriarte

-Entrenador: Raúl Molla.

*Palihue

-Entrenadores: Rodrigo Acuña, Rodrigo Miranda, Agustín Pereyra, Franco Severini, Nelson Avit, Rodrigo Moraga, Gustavo Ávila, Mauricio González, Ezequiel Favata, Franco Bostal, Juan Ignacio Leivar, Juan Francisco Aristu, Julián García, Federico López Weitt y Santino Scarpecci .

-Entrenadora: Carla Salvatoria.

* pacifico

-Jugadores: Braian Bahamonde, Nicolás Chinchurreta, Nicolás Conti, Jaime Damico, Juan Martín Díaz, Juan Cruz Díaz, Braian Eberling, Matías Emparán, Ariel Favata, Mauro Ferrer, Franco Fittipaldi, Esteban Garnica, Matías Germano, Joaquín Gilardi, Tobías Giménez, Juan Manuel Martínez, Pablo Meriggi, Facundo Pirola, Matías Redel, Iván Roa, Kevin Saenz, Federico Sánchez, Mariano Schmitz y Juan Jesús Vallejos.

-Entrenadora: Lucía Quidel.

* Puerto Belgrano

-Jugadores: Matías Leiva, Ariel Conti, Juan Francisco Ordieres, Alvaro Milton, Joaquín Franchi, Agustín Bruselario, Agustín Blanco, Emanuel Buide, Alejandro Savela, Facundo Mayer, Manuel Pereyra, Ignacio Tallano, Cristian Tomei, Mateo Sagreras, Manuel Fernández, Leonardo Massini, Thiago Parela, Jaoquín Díaz, Franco Viel, Juan Francisco Facciandini, Matías Rodríguez, Julián Mazarelo y Agustín Grosky.

-Entrenadora: Lucía López Izarra.