Valdi: "Es un hasta luego, necesito descansar un poco"

Se agotó la batería. Casi dos décadas ligado a la categoría, cosechando amigos, acumulando aventuras y, sobre todo, irradiando simpatía y nobleza.

Al menos por ahora, porque bien sabemos que en esto del Midget nada es para siempre, Adrián Tomasetti guardará las herramientas y cerrará las puertas de su taller, donde varios depositaron su esperanza competitiva.

“Ponele que es un hasta luego, por las dudas. Pero ahora necesito alejarme y descansar un poco, fueron muchos años de sacrificio”, confiesa Tomasetti, más conocido como Valdi en la jerga midgística.

El detonante para la decisión del Ruso, incanzable laburante y siempre perfil bajo, fue lo ocurrido en la decimocuarta fecha del actual Campeonato Estival 2022/23, en la que tres de las cuatro máquinas que alista terminaron volcadas y severamente dañadas.

Entre ellas, la conducida por Leonel Ramos, uno de los 18 nombres que integran el Playoff rumbo a la obtención del “1”; hecho que, también motivó el retiro momentáneo del propio Piraña de la categoría.

“Me están queriendo convencer para que siga, pero necesito dejar por un tiempo. Es mucho el desgaste. Pero bueno todos los autos que tengo en el taller, hasta que termine el campeonato, los voy a atender y reparar cuando haga falta, como sucederá ahora. Pero después quiero parar”, confesó Adrián.

“Tengo mucho trabajo particular. Y la realidad es que el Midget para mí es un hobbie, lo hago entre amigos. Dejo bastante de lado a la familia y mis cosas personas, y tras cartón las cosas no salieron como todos esperábamos. Creo que es el momento de tomar un respiro”, enfatizó.

--¿Cuándo te decidiste?

--En esa fecha que se rompieron los tres autos (NdR: Lucas De Acharán, Leonel Ramos y Brian López. Es duro ver que les pase lo mismo a tus tres pilotos, y peor en la semana cuando tenés que ponerte a reparar todo y después de horario como es mi caso. En la semana los llamé a los chicos y les dejé en claro que solo yo me abría, pero que ellos sigan. Así que les reparé los autos y ellos tomaron la decisión final. Lucas decidió seguir, pero Leonel prefirió dejar. Él también venía muy sobrepasado en muchas cuestiones, así que los dos pusimos un freno.

“Mi decisión es esa, pero todo el mundo te pone en duda. Y muchos te inflan para que sigas. El viernes no fui a la pista y no extrañé, pero Lucas me llamó desde allá para consultar algo del auto y la realidad es que no te desligas completamente”, aseguró.

--¿Qué te deja el Midget?

--Me deja amistades muy grandes, muchos buenos conocidos y muy lindos recuerdos. Seguiré relacionándome con todos seguramente, pero fuera de las pistas. Desde los pilotos, la familia Purretta y todos los que me han enseñado algo en algún momento.

“Lamentablemente los dos últimos años, después de la pandemia, los resultados estuvieron a la altura de todo lo trabajo y eso me bajoneó mucho. Tampoco quiero que los chicos, por la amistad que nos une, se aten a mí mientras las cosas no salen. Más allá de eso, que seguirá existiendo, todos buscamos ganar o andar lo mejor posible”, enfatizó Valdi.

Así es esto del Midget. Y más en tiempos modernos, donde alistar una máquina en pista implica tiempo, sacrificio y mucho dinero.

Pero como bien nos ha demostrado la historia misma, desde el 50’ hasta la actualidad, la pasión es más fuerte. Por eso, con seguridad, lo del querido Ruso Tomasetti seguramente sea un hasta luego.

“En esto del Midget nada es para siempre, es algo muy fuerte lo que genera, y de golpe no tenerlo se va a sentir. Pero me llevo demasiadas cosas lindas de esta aventura. Y claramente con los amigos de la categoría seguiré ligado”, cerró.

Se va la cuarta

Desde las 20:45, el Campeonato Estival de Midget 2022/23 cumplirá con la cuarta saga de la vibrante definición que, de momento, tiene como principales y prácticamente únicos protagonistas a dos de los dieciocho integrantes del Playoff.

Luciano Franchi y Luciano Vallejos, separados por apenas 8 puntos, con un total de 81 en juego, se llevan todos los favoritismos, de acuerdo a la contundencia mecánica y la supremacía en puntos, para definir el cetro del campeonato en un franco mano a mano.

Matemáticamente, a excepción de Leonel Ramos, último en la sumatoria y ya retirado del presente certamen, todos reúnen "posibilidades" de llevarse el título. Pero chances reales, además de los dos citados, diríamos que muy pocos...

No solo hay que considerar las diferencias, sino contemplar que solo ocho de la nómina total se acreditó el triunfo reglamentario para alcanzar el objetivo supremo.

¿Podrán correrlos? Por lo visto el pasado viernes parece tarea difícil. El que más cerca estuvo de poder inquietarlos, Kevin Altamirano, fue claro: "Necesitamos que se choquen entre ellos".

Más allá de la broma del Flecha, la realidad no escapa demasiado a esa apreciación. Pero las carreras, especialmente en el Midget, hay que correrlas. Y todavía resta un largo trecho por delante, hasta la coronación del nuevo campeón.

Playoff

--Posiciones: 1) Luciano Franchi, 87.75; 2) Luciano Vallejos, 79.75; 3) Kevin Altamirano, 55; 4) Sebastián Burgos, 48.50; 5) Gastón Pérez, 36.25; 6) Fernando Bonivardo, 33.50; 7) Ezequiel Roth, 32.50; 8) Roy Altamirano, 31.50; 9) Esteban Mancini, 30.25; 10) Fernando Caputo, 27-50; 11) Emiliano Urretabiscaya, 24.25; 12) Nicolás Macazaga, 21.75; 13) Juan Cruz Rodríguez, 18.50; 14) Matías Oyola, 16.50; 15) Leandro Campos, 15; 16) Javier Rouaix, 13.25; 17) Claudio Roth, 12.50 y 18) Leonel Ramos, 2.50.