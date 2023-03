Credit Suisse se desploma fuerte en Wall Street y arrastra a toda la banca europea

Credit Suisse sufre un fuerte derrumbe en Wall Street cayendo hasta un 17 % y arrastra a todo el sector financiero, tras conocerse las declaraciones de su principal accionista sobre la negativa de aumentar su participación en el capital de la entidad y la crítica situación que arrastra la misma con la acumulación de pérdidas durante cinco trimestres consecutivos.

El desplome del banco suizo arrastra a toda la banca europea impactando en el índice de acciones bancarias europeas que cae 5 % en las operaciones de la mañana, alcanzando su nivel más bajo desde el 4 de enero. El índice lleva un retroceso del 13 % en valor desde el miércoles pasado, registrando su mayor pérdida intersemanal desde la invasión rusa en Ucrania.

Las acciones del banco suizo UBS caen un 7,7 %. En tanto, los bancos franceses BNP Paribas y Société Générale presentan descensos del 10,7 % y del 11,4 %, respectivamente. En España, los principales bancos cotizados en el Ibex 35 exhiben caídas de más del 4 %.

El arrastre de la situación problemática del Credit Suisse se vio reflejada en el último balance que tras la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank en Estados Unidos disparó todas las alertas. El banco registró pérdidas durante cinco trimestres consecutivos y padece las salidas de clientes, que en el cuarto trimestre ascendieron a más de 110.000 millones de francos suizos (USD120.000 millones), lo que llevó a la entidad bancaria a incumplir algunos topes de liquidez.

La crisis se ha agudizado este miércoles después de que el principal accionista haya descartado brindar más asistencia financiera al banco suizo en dificultades, citando problemas regulatorios, en una entrevista a la agencia financiera Bloomberg.

El presidente del Banco Nacional Saudí (SNB), Ammar Al Khudairy, se refirió a la posibilidad de que la entidad realice nuevos aportes de capital en Credit Suisse, al ser consultado al respecto y señaló que “la respuesta es absolutamente no, por muchas razones, aparte de la más simple, que es la regulatoria y la estatutaria”.

Al Kudairy indicó que "no podemos porque superaríamos el 10 %. Es un problema regulatorio". El banco saudí tiene una participación del 9,88 % en Credit Suisse, siendo su mayor accionista. "Si superamos el 10 %, entrarían en vigor una serie de nuevas reglas y regulaciones, ya sea por parte de nuestro organismo regulador (el saudí), el regulador suizo o el regulador europeo", aseguró.

Por lo que sostuvo que "no estamos dispuestos a entrar en un nuevo régimen regulatorio. No obstante, puedo citar otras cinco o seis razones para no pensar en ir más allá".

Ante esta situación, los credit default swap (CDS) o seguro de impago a un año se dispararon el martes hasta superar los 830 puntos, frente a los 430 puntos del lunes, y con perspectiva a que este miércoles llegue a los 1.000 puntos básicos. (NA)