El tema que Flor Vigna le compuso a Luciano Castro

Flor Vigna se lanzó como cantante y desde el primer día contó con el apoyo de su pareja, el actor Luciano Castro, quien participó en su primer videoclip y ahora volvió a aparecer en el nuevo tema “Eres tú”. La artista usó imágenes caseras grabadas con su celular para que formaran parte de esta nueva producción.

“Quise estar soltera y me enamoré, me mordiste el labio y me erizó la piel. Nos desnudamos juntos y se escapó un ‘te amo’”, arranca el tema que Flor le compuso a su novio y que grabó junto a Rodrigo Tapari. El video fue bastante casero, tomó imágenes con su pareja en el interior del hogar que comparten, aunque en esta oportunidad no hicieron acrobacias ni nada raro como en el video anterior. Sólo mostraron lo felices que son cuando están juntos.

“Confieso que el amor me hizo mierda ayer, pero valió la pena porque te encontré. Papi, yo te pido, nunca me hagas daño”, le canta Flor a Luciano Castro, y agrega: “Eres tú, quiero dedicarte 20.000 canciones, quiero curarte todo para que nunca llores”.

Al hablar del pasado, se refiere a su larga relación con Nico Occhiato, que también sirvió de inspiración para escribir sus temas autorreferenciales. Y también a viejos desamores que le dejaron recuerdos bastante amargos: “Cuando tenía 18 años mi ex me cagó con una amiga. Estaba muy depresiva y lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño. A los 19 años gané mi primera beca en la academia de danza, actuación y canto. A los 20 entré a Combate y no paré de trabajar hasta lograr todo lo que quería". (NA)