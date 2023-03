Rusherking habló del lujoso auto descapotable que le regaló a la China

La China Suárez cumplió 31 años ayer y Rusherking le regaló un descapotable. El cantante reveló cómo eligió este obsequio valuado en unos 20 mil dólares aproximadamente que tiene un significado muy especial para la actriz.

“Cuando ella fue a Nueva York me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”, dijo el músico en una entrevista con Radio One. “Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, explicó sobre el Volkswagen New Beetle, modelo 2006 y de color negro.

“Ahora está feliz de la vida”, aseguró el intérprete luego de haber sorprendido a su pareja en el día de su cumpleaños. De esta manera, queda en evidencia que su noviazgo está en su mejor momento a poco de cumplir un año juntos.

Recientemente, la actriz publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que estaba abrazándolo, con un sentido mensaje: “Nunca voy a dejar de agradecerle a la vida por haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das, a mí y a lo más importante que tengo, que son mis hijitos. Te amo”, escribió la actriz mencionando a su novio. El santiagueño se dio por aludido y no tardó en responder por la misma vía. “Mi compañera hermosa te merecés muchísimo más”, señaló, y rubricó con el emoji de un corazón.

En su cumpleaños, desde la cuenta de Instagram de la representante artística del cantante se publicó un video en el que podía verse a la pareja arriba de un automóvil descapotable, con un imponente moño. “¡Feliz cumple Chinita, te amamos!”, decía el texto.

Su relación va tan en serio que en las últimas semanas empezaron a correr rumores de un supuesto compromiso más oficial para rubricar su historia de amor. En octubre se los vio en un video a los abrazos y luciendo anillos similares. De fondo, se escuchaba la canción “Perfecta”, el tema que el santiagueño le dedicó a su pareja y cuyo clip ella protagoniza, sin embargo todo quedó en la virtualidad.

Pasó el tiempo y la pareja decidió recibir el Año Nuevo en Playa del Carmen, donde Suárez mostró su felicidad por los regalos que le hizo el cantante. Una romántica propuesta de flores y una gran cantidad de chocolates. “El 2023 arrancó con mucho amor. Te amo”, escribió, junto a un video en el que se ve la habitación del hotel que comparte con el artista con ramos de flores y arreglos, todo tipo bombones y huevos de chocolate.

Más adelante, ella invitó a sus seguidores a un challenge de preguntas y respuestas en su Instagram. Y cuando le pidieron una “foto del anillo de compromiso”, apeló al humor al límite de la ironía. Eligió una postal de un viaje a Pinamar donde acompañó a su novio a un concierto. “No estoy comprometida, jeje”, sentencia al pie de la foto, con los ojos cerrados y sin mostrar sus manos. (Teleshow)