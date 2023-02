Las aseguradoras advierten por posibles cierres de compañías

Francisco Rinaldi frinaldi@lanueva.com Licenciado en Economía por la UNS y periodista económico con 16 años de trayectoria en La Nueva. A la largo de su recorrido profesional, se ha especializado en el seguimiento de los grandes problemas de la economía argentina y sus posibles implicancias para la bahiense, con una mirada local.

Los problemas para acceder al mercado de cambios tienen en vilo a las aseguradoras argentinas, quienes ya advirtieron por posibles situaciones de insolvencia que podrían perjudicar seriamente a sus clientes y a las propias compañías, ya que afrontan un alto riesgo de ingresar a un proceso de liquidación de consecuencias similares a una quiebra.

Aunque de acuerdo con fuentes del sector el gobierno estaría abocado a la búsqueda de una solución al problema (el viernes se conoció la resolución 63/2023 que fija nuevas condiciones para las entidades que soliciten transferencias al exterior en concepto de pagos por operaciones de reaseguro y retrocesiones) lo que se sabe por estas horas no deja tranquilas a las aseguradoras, porque se desconoce si, al fin y al cabo, podrán hacerse de las divisas necesarias para cumplir con los pagos al extranjero en concepto de reaseguros.

“El reaseguro es el seguro del seguro. Habitualmente y en todo el mundo, las empresas aseguradoras toman riesgos que superan varias veces a su capital, por lo cual, recurren al reaseguro para poder tomarlos. Sin el reaseguro no existiría, por ejemplo, el seguro contra granizo”, explicó a La Nueva. Fernando Tornato, licenciado en Seguros y productor con 40 años de experiencia, además conductor de “Tiempo de Seguros”, programa radial dedicado a la actualidad de la actividad aseguradora de nuestro país.

“Pensemos –agregó-- en una catástrofe natural que afecta a una gran empresa, como puede ser una petrolera o una aerolínea. Por citar un ejemplo, en Chile, una empresa reclamó el pago de un seguro por 1.600 millones de dólares en concepto de interrupción de la explotación por el terremoto. No hay compañía en el mundo que pueda afrontar un pago semejante sin el reaseguro”.

Así, en la actualidad, al estar atrasadas en el pago a sus reaseguradoras por las restricciones para comprar divisas, las compañías locales se encuentran expuestas a un altísimo riesgo de insolvencia, ya que no cuentan con los fondos propios suficientes para afrontar un siniestro que las obligara a pagar montos elevados.

“Las reaseguradores exigen sus pagos de forma trimestral, los que, por tratarse en su mayoría de grandes compañías del extranjero, quieren recibir en dólares. Ya desde el tercer trimestre de 2022 hubo problemas para cumplir, y el último pago, el de diciembre, todavía no se hizo efectivo. Por eso, de ocurrir algún siniestro importante, la reaseguradora tiene todo el derecho a denegar la cobertura, de allí que la propia supervivencia de las empresas esté hoy en juego”, alertó Tornato.

El hecho generó tal preocupación que la semana pasada, el Comité Asegurador Argentino, un organismo que agrupa a las aseguradoras nacionales, emitió un duro comunicado donde advierte por posibles incumplimientos con clientes y hasta el cierre de varias firmas del sector.

“Es importante aclarar que los riesgos menores, como los seguros de hogar o del auto, hoy no están complicados porque las aseguradores cuentan con fondos para afrontarlos. El problema está en los riesgos más grandes, donde no se va a poder cumplir, y es eso lo que puede derivar en la liquidación de la aseguradora, un proceso que tiene consecuencias similares a la quiebra, pero que en rigor no es lo mismo, porque si bien la empresa cierra, la liquidación de una aseguradora puede demorar hasta 20 años”, explicó Tornato para finalizar.