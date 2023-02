Se viene una gran inversión en energía y alerta por estafas con terrenos

--Buen día, Juan, ya de a poco la ciudad va retomando su ritmo habitual, ¿no?

--Es verdad, estos días he vuelto a ver varias caras conocidas, aunque no muy sonrientes tras el regreso a la actividad.

--Incluso fijate que hasta la política empieza a moverse a pleno.

--Tal cual, en este rubro también comienzan a aparecer caras que estaban guardadas, mientras “florecen” muchos problemas y necesidades que antes no se planteaban y los oficialismos empiezan a mostrar lo que pueden mostrar. No digo que esté mal, al contrario, pero lo ideal sería que esos temas sigan siendo motivo de preocupación todo el año.

--Bueno, un tema de preocupación que no descansa es el de los precios.

--Es verdad, según el CREEBBA en Bahía enero cerró con 6,5 por ciento y según IPC Online fue de 5,2.

--A propósito, no queda otra que felicitarte por tu anticipo sobre el aumento de la carne, fíjate que lo que me comentaste el domingo pasado https://www.lanueva.com/nota/2023-1-29-5-0-41-un-aumento-de-precios-que-se-las-trae-el-regreso-de-una-plaza-historica-y-llegan-las-camaras-lectoras-de-patentes recién lo vi en los medios días más tarde. Pero seguro que algo más tenés sobre este tema. ¿Cayó mucho el consumo?

--¿Podés creer que no? Seguramente hay familias que pusieron un freno a la compra de carne, eso es indudable, pero en general no hubo una gran caída de las ventas. Ojo, si sigue aumentando, en algún momento el consumo se va a planchar.

--¡Uuh! ¿Sigue aumentando?

--La carne en pie tuvo un aumento del 40 por ciento y todavía no se trasladó en su totalidad al mostrador, por eso se estima que estos días subirá entre un 7 y 10 por ciento más. Después veremos.

--Igual hay quienes no hablan de aumento y prefieren referirse al tema como una recuperación de precios.

--Ojo con esto porque el aumento promedio de la carne en 2022 fue de 65%, 30 puntos menos que a inflación, pero si tomamos un período de tiempo mayor y comparamos lo valores, según INDEC, de diciembre de 2022 con diciembre de 2020, en ese caso el precio de la carne muestra aumentos del orden de 140%, mientras que la inflación acumulada en ese mismo período rondó el 144%.

--Me querés decir que si la comparación de precios se realiza contra períodos más amplios de ninguna manera se puede decir que el precio de la carne está atrasado.

--Mirá, en 2021 el costo de la carne para los consumidores registró aumentos entre 65 y 70%, contra una inflación que había sido del orden de 50%. Ahí nadie dijo que "el precio de la carne estaba adelantado".

--Bueno, aprovechemos que Tito nos hace precio con el café y empecemos con los primeros dos cortados. ¿Te parece?

--Dale, y ya que estamos con el tema de la carne te comento que el otro día pasé por Pampa Central al 1500 y, para mi sorpresa, me encontré con una imagen que me impactó.

--¿Por?

--Porque me encontré con las instalaciones del ex frigorífico Bahiense totalmente vandalizadas, una imagen triste de lo que fue una industria importante de la ciudad.

--Es verdad, hace rato que está cerrado, pero pensé que las instalaciones estaban siendo mantenidas.

--Lamentablemente queda muy poco, se llevaron portones, maquinarias, etc. Pensá que fue una empresa que abrió sus puertas en 1958 y en la década del 60 llegó a dar trabajo a unas 250 personas, faenando 750 cabezas por día, entre vacunos, lanares y porcinos.

--¿Hasta cuándo funcionó?

--Hasta 1996, aunque después reabrió en 2003 pero tengo entendido que esa nueva experiencia no duró mucho. La planta, de 12 mil m2, en seis hectáreas, tenía una capacidad de procesamiento de 8.000 vacunos por mes y en el predio hay un pozo surgente de agua hipertermal, mineralizada.

--Bueno, sin querer nos metimos en los grandes emprendimientos de la ciudad, así que antes de comentarme qué negocios abren o cierran en Bahía, podrías tirar alguna novedad de peso. ¿No te parece?

--Lo que me parece es que vos nunca te cansás de pedir. Algún día podrías tirar algo vos también…

--Ok, acepto el desafío. Es más, te voy a tirar algo del puerto, así te doy de tu propia medicina. ¿Qué tal?

--Dale, te sigo.

--Esta semana que pasó llegó al puerto local un nuevo equipo perforador para Vaca Muerta, perteneciente a la empresa estadunidense Nabors.

--Epaa… no lo tenía. ¿Quién está a cargo de la operación logística?

--Por lo que me contaron Transportes Crexell, a través de su controller general, Daniel Bortnik. Lo importante es que la empresa pudo direccionar esta carga hacia el puerto bahiense, evitando que vaya a Buenos Aires.

--Tal cual, ojalá este tipo de cargas sigan pasando por los muelles locales.

--Esa es la idea y parece que, en el caso de esta firma con sede en Houston, Texas, así será. Por eso rescato la labor de esa empresa de transportes y su directivo. Además, esto reafirma a Bahía como el puerto de Vaca Muerta.

--Coincido, y te felicito por la novedad. Que se repita.

--Gracias, pero ahora te toca a vos, por lo menos podrías tirar algo para empardarla.

--Mmm... dale. Tengo algo muy importante vinculado con la energía eólica.

--Me parece que llegas tarde. Ya vi que la subzona franca de puerto Galván está repleta de equipos para cuatro parques eólicos: Buena ventura, Mataco III, Vivorata y San Luis.

--No, no me refería a eso, sino a una novedad muy importante.

--Apaaa... ¿de qué se trata?

--Pará que te cuento. Supongo que habrás visto, yendo o viniendo de Monte Hermoso, la ampliación del parque eólico que realiza Pampa Energía en Rosales, en el acceso a Pehuen Co.

--Sí claro, pero andá al grano.

--Bueno, me parece que el jueves va a ser un día de anuncios porque en el lugar andan con preparativos importantes.

--¿Te parece o tenés información concreta?

--No todo es tan lineal, amigo, pero te cuento. El jueves va a estar en la ciudad Axel Kicillof y, además de entregar escrituras, va a recorrer con el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, los parques eólicos que se levantan en esa zona. Allí Mindlin va a anunciar la concreción de otro emprendimiento de ese tipo. No tengo el monto, pero se trata de una inversión muy importante.

--Muy buena noticia, sobre todo porque significa más empleo y porque la región sigue sumando energía renovable. Esperaremos al jueves entonces para conocer más detalles.

--Tal cual, incluso capaz Mindlin dice algo más sobre el interés de Pampa Energía, a través de TGS, en construir una planta de GNL en Bahía Blanca, más precisamente en el área de puerto Galván. Un proyecto que le va a permitir al puerto local seguir diversificando cargas.

--Claro. Ahora decayó un poco el movimiento de cereal, ¿no?

--Sí, la sequía histórica en el país y las menores cosechas se traducen en menos granos para embarcar. Eso se evidencia incluso en el movimiento de camiones, que enero pasado cayó a la mitad con relación a igual mes de 2022.

--Bueno, dejemos los grandes proyectos y contame algo del comercio local. ¿Alguna buena nueva? ¿La gente sigue haciendo cola dos horas, como dice Alberto?

--Ja, en algún lugar seguro, siempre hubo que esperar, pero creo que es momento de comentarte algo de los carritos o emprendimientos gastronómicos que aún faltan inaugurar en el Parque de Mayo.

--Dale, espero que tengas buena info sobre cómo van a quedar.

--¿Alguna vez te fallé?

--Para nada.

--Bueno, como te dije hace uno días, en un mes aproximadamente estará abriendo Bauhaus, una cervecería con especialidad no sólo en birra, sino también en tapeos y pastelería. Es decir, opciones para desayunar, almorzar, merendar y cenar. Ingresando al parque por calle Urquiza, es el primer “carrito” a mano derecha.

--¿Algo sobre sus dueños?

--Tienen que ver con un tradicional café de O’Higgins y Drago y una cervecería de Alem con nombre de pirata. Son dos hermanos y el tercero de los aportantes es integrante de una familia tradicional de Ingeniero White.

--¿La que tenía una sodería?

--Exacto, pero dejame seguir con los locales que van a abrir.

--Dale.

--Otro es Hell´s Pizza, dedicado a pizza de tipo neoyorkino, es decir, bastante amplia en diámetro, muy fina, salsa más especiada, etc. En este caso, se trata de una franquicia argentina con miras incluso de alcanzar proyección internacional.

--Dicen que el ambiente del local te traslada a Nueva York.

--Sí, esa es la idea. Más precisamente al Soho neoyorkino, con graffitis, coloridos murales, paredes de ladrillo a la vista, lámparas de estilo industrial, música funk y hip hop y platos acompañados con cervezas y vinos premium, sidra tirada, etc. El local va a estar sobre la playa de estacionamiento que da al canal Maldonado.

--Bien, buena descripción, pero te falta un local.

--Es verdad, aunque no hay mucho para describir porque se trata de la casa de comidas rápidas local Big Six. Estará ubicado donde se encuentra la plaza de la salud, casi lindante con la UNS, y es el que más tarde abrirá sus puertas.

--Bueno, pidamos otra ronda de cortados y sigamos, Juan.

--Dale, José Luis, vos mandás.

--Así me gusta. ¿Algo del verano? Ayer vi en La Nueva que enero fue inolvidable, superando todas las expectativas, tal como lo habías señalado un par de semanas atrás.

--Sí, realmente fue un mes con una enorme concurrencia, y si querés te paso algo más sobre el edificio de gran tamaño que van a hacer sobre la peatonal Dorrego, entre Faro Recalada y avenida Argentina.

--Dale.

--En términos generales, contará con un zócalo de locales comerciales con entrepiso, sobre sus 105 metros de frente, luego vendrán cuatro pisos de cocheras y después cinco pisos de departamentos de uno y dos dormitorios, con espacios comunes provistos de zonas verdes. En el último piso habrá un SUM para eventos y gran espacio exterior para disfrutar de una vista panorámica. A propósito, todas las unidades tendrán vista a la peatonal, así como también, al mar.

--¿No pensás decirme nada de la visita del gobernador a Monte?

--Esperaba tu pregunta, ja, ja. Me parece que un tema muy importante es la obra de la futura sede de la UPSO, en la avenida Sansot, entre calles El Pato y El Chimango. Realmente para Monte, contar con un centro universitario es algo relevante.

--¿Y sabés algo del tema de los residuos urbanos? Te pregunto esto porque las muy buenas temporadas, más el hecho de que cada vez más gente pasa mayor parte del año en la localidad, hace que cada vez se genere más basura.

--Sí claro, ese es uno los principales desafíos, su manejo sustentable. En Monte se quiere avanzar en un relleno sanitario pero por las características del suelo es muy costoso. De todas maneras, se están gestionando alternativas para poder concretarlo.

--Bueno, Juancho, ¿algo más para este boletín?

--Algo. ¿Te enteraste que un bahiense estuvo con Mirtha Legrand?

--¿Almorzando?

--No, cenando.

--Contame.

--Coincidieron con nuestro amigo Germán, que le regaló el libro “Operación Facundo” y la diva prometió leerlo.

--Bien ¿Vamos levantando campamento?

--No, esperá que me acordé de un tema importante.

--Te sigo entonces.

--Ojo con la venta de lotes a precios muy atractivos en el barrio Patagonia.

--¿Qué pasó?

--El directorio de Patagonia S.A. y su mandataria, Macagno S.A. denunciaron la existencia de una escritura de compraventa falsa, donde ciertas personas aparecen actuando como apoderados de Carlos y Mario Oscar Macagno y venden parcelas en la zona de calle Laguna Blanca al 3200 / Clegg – Agustin de Arrieta y circundantes.

--Está muy bien que lo digas, así evitamos que alguien termine siendo estafado.

--Esa es la idea, porque incluso verificaron que desconocidos ofrecen en venta parcelas de Macagno S.A. y Patagonia S.A. sin derecho o autorización alguna. Por eso advierten a la población y deslindan toda responsabilidad sobre actos por parte de personas, agentes, empresas, etc. que invoquen una representación que ellos nunca otorgaron.

--¿Algo más?

--Sí, un tema cultural, y sólo para entendidos.

--Apaa... no te tenía como animador de Veladas Paquetas, je, je.

--Siempre me subestimás, amigo. El tema es así. Me enteré que un famoso piano de cola entera Erard, que durante muchos años perteneció a la Biblioteca Rivadavia y por la cantidad y calidad de los artistas que lo ejecutaron reúne una porción importante de la vida cultural de la ciudad, ahora tiene una nueva vida.

--Obviamente no tengo idea. Contame.

--En 2004 el piano, de descomunal tamaño, fue vendido a María Laura Martín. Luego ella se mudó a un departamento y como no tenía espacio, el piano terminó en el Salón Blanco del Club Argentino, donde estuvo 11 años.

--¿Ya no está allí?

--No, con la idea de devolverle su esplendor, la propietaria llegó a un acuerdo con un agente inmobiliario muy conocido, quien se hizo cargo del arreglo y lo tiene en un espacio de reuniones de su empresa, en un barrio privado de la ciudad.

--Bueno, por lo menos está a salvo. ¿Quedó bien?

--Sí, impresionante, pintado de blanco inmaculado. La restauración estuvo a cargo de Martín Maina y el acuerdo (no tiene fecha de devolución) es que la propietaria pueda usarlo de vez en cuando.

--Linda historia. ¿Nos vamos?

--Dale, zarpemos que se hizo tarde. Hasta el próximo domingo.