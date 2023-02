Pensando en hacer más goles, Julio Acosta volvió a Liniers

Se venció su préstamo con La Armonía, donde fue parte del plantel que salió campeón y ascendió al torneo superior de la Liga Sur, y este 2023 arrancó entrenando en su club: Liniers.

A los 39 años, a Julio Acosta se le mezclan las sensaciones, no piensa en el retiro pero sabe que le cuesta cada vez más pelear por el oficio de ser goleador con pibes jóvenes y preparados física y mentalmente de otra manera si pensábamos en como era hace dos décadas atrás, cuando el 9 de General Conesa pegó el salto de menores a Primera división.

“Va a ser un año para disfrutar, colaboraré en lo que pueda para que Liniers vuelva a ser campeón en el plano liguista”, admitió “Julito”, quien practica junto al conjunto local porque no fue convocado para ser parte del plantel que se prepara para el Federal A que se pondrá en marcha en 18 días.

“El retiro lo voy analizando paso a paso, influyen muchos factores, como mis tiempos, mi familia y, sobre todo, mis ganas de ir a entrenar para estar mejor conmigo mismo y con la pelota”, sostuvo el máximo artillero del Chivo en la historia.

“Cuando ya no me pique el bichito de armar el bolso para ir a entrenar o no me acueste pensando en el partido que tengo que jugar, en ese momento voy a decir “basta”. Cuando vea que la cabeza va más rápido que los pies y las ventajas con los más pibes sean notorias en movilidad y velocidad, ahí colgaré los botines definitivamente”, dijo en una nota de La Nueva. publicada el 3 de marzo de 2022, antes de sumarse a La Armonía para el torneo Promocional.

En ese momento también manifestó: “No es un adiós definitivo, es un hasta luego, porque mi idea es volver a Liniers (está en el club desde 1997) para retirarme ahí”.

¿Está lejos o cerca ese último partido a nivel oficial? Solo Julito lo sabe...