El actor Paul Rudd reveló su rutina secreta para mantenerse joven

Paul Rudd, quien interpreta a Ant-Man en las películas de Marvel, reveló cuál es su secreto para mantenerse joven con el paso de los años. El actor de 53 años confesó que su fórmula para la “eterna juventud” es simplemente dormir bien.

“La gente me pregunta: ‘¿Puedes enviarme tu plan de comidas? ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio? ¿Bebes? ¿Comes carbohidratos? ¿Tienes un día de trampa?’ La parte más importante del entrenamiento es dormir”, aseguró el actor para la revista Men´s Health, en la cual aparecerá en la portada del próximo ejemplar.

El hombre más sexy del mundo elegido por la revista People en 2021 señaló que aquellas personas que utilizan sus alarmas para dormir solo 4 horas y se despiertan antes así tienen más tiempo de poder entrenar están cometiendo un error. “Se están perjudicando a sí mismos”, sostuvo.

Sin embargo, dormir bien no es el único ingrediente de la fórmula de Paul Rudd. El actor confesó que mantiene una buena rutina para estabilizar su vida como actor la cual conlleva trabajos distintos todo el tiempo. “Me levanto, tomo una taza de café y luego hago cardio antes de comer algo. Nunca hubiera hecho eso antes de Ant-Man. Levanto pesas, al menos tres veces por semana”, explicó.

Por otra parte, el actor que trabajó la mayor parte de su carrera en papel de galanes como Mike en ‘Friends’ o Josh en ‘Clueless’ aseguró que transformarse en un superhéroe le cambió aspectos de su vida privada. “He aprendido mucho sobre cómo reacciona mi cuerpo a los alimentos, cómo reacciona al ejercicio, dónde soy más feliz y cuánto me afecta mentalmente. Si estoy en este traje, corriendo, jugando un personaje que se supone que es un superhéroe, simplemente me siento mejor. Y me siento menos como un impostor”, expresó.

Además, reveló que el papel para Ant-Man fue toda una sorpresa para él: “Realmente nunca pensé que yo era el tipo de actor al que le ofrecerían esos papeles. Pero cuando surgió esta idea, estaba emocionado por hacer algo que estaba tan fuera de lugar, y sabía que si se anunciaba que me iba a unir a una franquicia de superhéroes, la mayoría de la gente diría: ¿Qué diablos?”. (NA)