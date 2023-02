Dambolena: “En la Liga quiero disfrutar, no pelearme con gente"

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

“Es un orgullo, una gran satisfacción poder presidir la Liga del Sur. Me avalan 33 años de estar en un club que pertenece a esta Liga y lo considero un honor. Tantos años de sacrificios y luchas por lo que uno siente pasión a este paso trascendental que asumo con mucha responsabilidad”.

Jorge Dambolena se siente preparado para regir los destinos de la liga de fútbol más antigua del país. Si es por experiencia y trabajo, señala, no le teme a los desafíos.

“He estado horas y horas al frente del club San Francisco. También soy dirigente, ejercí cargos importantes y conozco los pasillos de la Liga del Sur. Sé que puedo aportar mucho”, remarcó.

--Venía ejerciendo el cargo de vicepresidente.

--Lo hice con (Mariano) Petrelli y con Lari. Con Gustavo tengo mucha cercanía, una amistad, porque lo conozco desde cuando estaba con los boy scout. Cuando anunció que dejaba el cargo se empezó a hablar de quién sería su reemplazante, de darle continuidad a un proyecto que considero fue bueno.

--¿Dudaste en algún momento?

--No. La pregunta que me hice fue: ¿Por qué no? He hecho de todo, desde agarrar una pala, la cuchara, sembrar, pintar..; fui técnico de Escuelita, de menores, de infantiles y de Reserva. Y he adquirido experiencia como consejero y dirigente en la Liga. Quemé etapas y considero estar empapado de todos los temas que atañen al fútbol.

"Además la familia todavía me banca, especialmente mi señora y mis hijos. Ellos son el sostén", reveló.

--Para ejercer, lo más importante es el apoyo de los clubes.

--Lo tengo; me lo transmitieron todos. Podemos tener otro parecer, pensar distinto, pero no soy enemigo de nadie. Me llevo bien con todos los dirigentes; incluso con varios existe una amistad.

--¿La fórmula para llevarse bien con todos?

--La solidaridad. Me considero una persona solidaria. Lo fui en mi club y los soy con todos los rivales. Yo quería, pero adentro de la cancha. Después cada uno defiende los suyo de la mejor manera; esa disputa sana pretendo en la Liga. No quiero que me señalen porque fui injusto con alguien. Para todo existe un reglamento, en eso me voy a apoyar.

--¿Cómo va a trabajar la Liga?

--Como un espectáculo semanal, brindando lo mejor para que la gente vaya a la cancha. No hay forma de lograrlo si no trabajamos todos los clubes juntos. No quiero pelear con nadie. Si vos pensás que es blanco y yo negro, vamos al reglamento y ahí sabremos quién tiene razón. No debo ser injusto. Si mañana te hago un favor por determinado motivo estoy siendo injusto con el otro.

--En su momento, renegabas porque mandaban 50 policías y no se recaudaba para pagarles.

--Sí, no fui el único que lo sufrió. A muchos no les gusta que yo diga clubes chicos, que son los que más sufren. Ojo, chicos porque son nuevos, como San Francisco que apenas supera los 30 años. Si lo comparás con otros que son centenarios es un club chico. Sanfra hoy vive una situación muy buena, pero está resurgiendo. Y eso pasa con otros clubes donde los dirigentes afrontan adversidades porque laburan a pulmón, sin mucha compañía. Buscaremos soluciones para todos. El trabajo será en equipo. A mí me ayudaron todos los clubes cuando me tocó sembrar mi cancha, me abrieron las puertas.

--¿Te molestan las críticas de gente que piensa que hay clubes favorecidos por la Liga?

--Es gente que no conoce cómo se maneja esto. Si tienen dudas que vengan, consulten. Es fácil criticar en las redes sociales; si me llaman los atiendo y les explico. Esos que critican cierran la boca cuando un fallo, o un error arbitral, por citar algo, favorece a sus clubes. No somos sinvergüenzas, nos podemos equivocar, si tenés razón lo vamos a corregir; yo estoy para escuchar.

“Tenemos una página que maneja Facundo Ruppel donde se informa diariamente de todos los movimientos. Lo que se hace se comunica; y Facundo siempre está disponible para todos”, sostuvo.

--¿Te rodeaste de gente confiable en la CD?

--Sí. No miré a qué club pertenece, no me interesa. Evalué a la persona, lo que hicieron en sus clubes. En cuatro años aprendí a diferenciar, a rodearme de gente responsable.

--¿Arrancás el año con todo hablado o te faltan reuniones?

--Hablé con todos: Colegio de Árbitros, Agrupaciones de Menores, de Futsal y de Fútbol Femenino. Los grupos de trabajo ya están armados y los clubes informados de cada movimiento; los consejeros de fútbol menor serán respetados, porque son los que conocen del paño. Hasta los calendarios están resueltos.

--¿Hay clubes modelos en la Liga?

--Liniers, Villa Mitre, Olimpo… Y otros, como San Francisco, que luchan a pulmón. Por eso necesitamos de campeonatos donde el club menos pudientes pueda competir. De eso se habló y los clubes aprobaron la modalidad de disputa de cada categoría.

“En Sanfra dejé una excelente persona. Confío plenamente en ‘Pelusa’ Martínez. Es el mejor refuerzo que metí en 33 años”, aseguró Jorge Dambolena.

--¿Liga Segura continúa?

--Sí. Cité a todos los involucrados en el tema seguridad a nivel local y provincial. Y a los clubes para que expongan. Propusieron, pidieron y exigieron.

--Hubo acuerdo entre las partes para seguir con Liga Segura. Se implementó que cada hincha podrá retirar el carnet de Liga Segura en su club; el trámite lo hace el club, aunque si tenés antecedentes, y no te habilitan, no podés ir a la cancha.

--Hubo reclamos de clubes por fallos consideradas injustos ante incidentes sucedidos en determinadas canchas. ¿Qué piensa al respecto?

--Los clubes validaron a los integrantes del Tribunal de Disciplina, los volvieron a votar. Tenían la posibilidad de cambiar, pero respaldaron sus hechos. Eso sí, buscaremos la manera de respaldar fallos del Tribunal, que no pase como ha ocurrido en algún momento donde los clubes van a Buenos Aires a reclamar y luego se achican las penas y nos dejan a todos pagando como si fuéramos culpables.

"Estoy para involucrarme, dialogar y ser razonable. Si te mandaste una macana te ajustás al reglamento; si nos equivocamos nosotros con gusto remediaremos el error", señaló.

--Sigue el formato anterior en mayores, donde la definición era un despropósito.

--Sólo se cambia el sistema de definición en la final. Los partidos serán por diferencia de gol y en caso de igualdad habrá tercer partido. Ese campeonato lo armó San Francisco. El error de no tener en cuenta los goles en la final lo vimos tarde; ese bochorno se pudo corregir ahora.

La falta de árbitros y los nuevos convenios

"En 2022 terminaron dirigiendo los árbitros de la ABA, por eso los problemas. Me reuní con todos y también arrancará la Cooperativa de Árbitros de Fútbol (Coodadef) y la Asociación Rosaleña de Fútbol (ARDA)", contó Dambolena.

--¿Y la CIAF?

--Mario Ciraudo quedó en pasar el listado, porque lo queremos incorporar también. Hasta ahora no la pasó; estoy esperando su decisión.

--¿Los árbitros más capacitados de cada Asociación o Cooperativa van a dirigir primera o tendrá prioridad la ABA?

--Olvidate... En el Colegio de Ábitros el representante de la Liga será el contador Edgardo González. Hablé con él y le dije que todos tienen el mismo derecho, no quiero injusticias. Los mejores dirigen, sean del gremio que sean.

--¿Lo de la mutual sigue en carrera?

--Se está construyendo el edificio; nunca se paró. Es una obra que presentó Lari a todos los clubes y la cláusula dice que se queda hasta terminarla. El sigue ahí, no tiene nada que ver con la Liga. Yo lo conozco, la va a terminar, pero de eso se encarga él”, dijo Dambolena.

El boom del fútbol femenino y "Pelusa" presidente

--¿Habrá más apoyo para el fútbol femenino?

--Lo merece. Los clubes crecen con el fútbol femenino, al igual que el futsal. Se ganaron un espacio y La Liga tiene la misión de apoyarlas. Ahora nuestro combinado está por jugar la final ante Junín, se debe a un grupo de gente muy capacitada y a chicas que son talentosas.

--Hay clubes que todavía se resisten a prestar su cancha de primera para el fútbol femenino.

--Las chicas tienen que jugar en cancha de Primera o en cancha auxiliar de menores con césped. Podés cuidar la cancha principal por una razón climática, pero no siempre debe ser así; si las mandás a jugar estás incumpliendo; lo estamos hablando y los dirigentes se tienen que dar cuenta que están equivocados si hacen diferencias.

--¿Va a extrañar no pisar todos los días el club San Francisco?

--no, porque dejé una excelente persona. No me puedo meter en las decisiones de San Francisco, pero confío plenamente en Mario Martínez. A "Pelusa" lo llevé cuando estaba trotando en el parque y no tenía club; le fije: "¿Qué hacés entrenando solo acá? lo invité y aceptó. Estuvo casi dos años e hicimos una amistad.

“Se arrimó a ayudar, dio una mano tremenda. Preguntó si podía hacer cosas en el club y le dije: ¿Vos te vas a llevar algo? Me dijo que no. Entonces le contesté: "Metele, el club es tuyo". Y no paró, hizo muchísimo", remarcó Dambolena.

"Cuando llegó la posibilidad de irme a la Liga lo llamé y le dije: ¿Si dejo el club te gustaría ser presidente? Me contestó: "Si viejo, cómo no me va a gustar".

--Te liberaste del club pero no vas a descansar...

--En el club metí al mejor refuerzo en 33 años, jajaja. En la Liga quiero disfrutar, no pelearme con gente, porque ya estoy llegando a los 68 años.