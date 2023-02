Los últimos "ventiladores" en Bahía y el final de un símbolo en la ruta a Monte Hermoso y Pehuen Co

--Buen día, Juan. ¿Cómo va todo? Se hace largo el verano, ¿no?

--No te quejes por quejarte. Estamos en pleno estío y es lógico que haga calor. Aunque el viernes fue bochornoso, literal.

--Veo que a vos te hizo mal el calor, empezaste a usar palabras difíciles, ja, ja.

--Estoy viendo si FM me recomienda para algún certamen literario, je, je, pero no te preocupes, seguro los próximos días serán más aliviados.

--Tenés, razón, uno se queja de lleno. Me acordaba de nuestros padres y abuelos, con muchísimos menos medios de confort, en una ciudad polvorienta donde se volaba todo y a veces no había una gota de agua.

--Bueno, en muchos lados hoy sigue igual, no te equivoques, pero es verdad, hasta 50 años atrás varias generaciones tenían que tomarse un tren para llegar a la marea y poder bañarse en la playita de Galván.

--Cómo olvidarme de eso, amigo, la última playa bahiense, esa que murió como nació.

--¿Murió como nació?

--Claro. nació en los años 20, cuando la arena y conchilla de un dragado terminó siendo depositada allí y luego, varias décadas más tarde, otro dragado la terminó sepultando.

--Es verdad, y fijate que días atrás, en el sector que da sobre la dársena incompleta de Galván, el Consorcio del Puerto terminó de concretar una nueva zona operativa.

--Claro, al lado de la terminal de Dreyfus, en la entrada al viejo varadero. Si habremos visto a Atilio Miglianelli y al Loco Patrignani allí. Realmente, que Bahía Blanca no tenga una playa es una deuda enorme.

--No lo dudes, pero cortemos con la nostalgia y pasemos a la actualidad. Seguro estuviste con Axel Kicillof y con Marcelo Mindlin en el parque eólico que Pampa Energía levanta en el acceso a Pehuen Co.

--Así es, y no te das una idea el calor que hacía en la carpa que dispusieron para esperar la llegada de la comitiva. Encima, si salías, el sol te prendía fuego. Por suerte el acto no se extendió demasiado y, como te adelanté la semana pasada, dejó un anuncio muy importante para Bahía Blanca y la región. https://www.lanueva.com/nota/2023-2-5-5-0-42-se-viene-una-gran-inversion-en-energia-y-alerta-por-estafas-con-terrenos

--Tenés razón, me olvidé de felicitarte por la primicia, pero seguro te viniste de ese acto con alguna otra.

--Me vine con la sensación del inminente inicio de una gran obra, pensá que la inversión en el nuevo parque eólico que se construirá en Bahía superará los 500 millones de dólares.

--Ayer leí en La Nueva que va a ser el más grande del país.

--No tengas dudas. Tendrá casi 70 aerogeneradores. Va a estar junto al primer parque de Pampa, el de Corti, que tiene 29 y de otro más chico, con 14.

--Es decir que habrá más de 100 molinos juntos...

--112 para ser más exactos, y los podrás ver en dos años. Según dijo Mindlin, ya fueron comprados los molinos para la primera etapa y en pocos días arrancan las obras.

--¿Mucho empleo?

--Sí, claro, cuando estos complejos energéticos se levantan generan una gran actividad, no solo en la construcción, sino también en la logística.

--¿Va a estar ubicado cerca de Bahía?

--A unos 18 kilómetros de la plaza Rivadavia, por la ruta 51. Pero no todas son buenas noticias en lo que hace a la energía eólica.

--Uh, veníamos tan bien...

--Y bueno, tengo que darte un panorama completo del tema.

--Ok, largá la mala.

--Estos van a ser los últimos aerogeneradores, o ventiladores, como algunos les decían despectivamente, que se instalen en la región.

--¿En serio? ¿Por?

--Porque con estos Bahía y la región agotarán la capacidad de transporte de energía. Si no se construye, al menos, otra línea, la energía que se produzca no podrá ser incorporada a la red nacional.

--Bueno, mensaje para nuestros legisladores. Seguro ya están trabajando en el tema.

--Por supuesto, aunque ojo que un proyecto te lo puedo redactar yo ahora mismo, je, je.

--Bueno, Juancho, ¿alguna otra perlita del acto del jueves?

--Sí, una que me parece interesante porque significa el fin de un símbolo para todos los que solemos ir a Monte o Pehuen Co.

--Ni idea. ¿Pido otro par de cortados y me contás?

--Dale, estamos cafeteando demasiado, solo espero que pagues vos. Ja, ja.

--Ok, pero contame. ¿Qué símbolo desaparece?

--El de la "Rotonda de los Molinos". El otro día mi amigo Néstor Church pasó y me tiró la info. Están desmontando los tres aerogeneradores que en la década del 90 instaló la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta.

--¡Tenés razón! Una imagen clásica para quienes solemos hacer ese tramo de ruta y pasamos por la rotonda de la 3 y la 249. Pensar que los primeros tres molinos de viento que tuvo la región se despiden justo cuando florece este tipo de energía renovable.

--Es verdad, pero sólo estaban como símbolo de un proyecto que por varias razones no pudo despegar, obviamente comenzaron a funcionar en una época poco conveniente, pero está más que claro que hoy esas estructuras eran obsoletas.

--Sí, dejaron de funcionar porque los repuestos resultaban muy costosos y la ecuación económica era inviable. Se habló incluso de 4 palitos verdes para ponerlos en funcionamiento, pero, además, su capacidad de generación es infinitamente menor a la que aportan los actuales.

--¿En serio? Quiero cifras.

--Pensá que los tres generaban , en total, 1,8 MW y hoy cada aerogenerador de los que se están instalando producen 4,5 MW. Como dato complementario te tiro que comenzaron a operar en 1998 y que constituyeron el primer parque eólico de la provincia. ¿Qué tal?

--Me acordaba que esa rotonda tuvo fallas de diseño y generó muchos accidentes viales, pero de ese primer parque eólico no tenía mayores datos.

--Sí, lo concretó la Cooperativa Eléctrica a instancias del ingeniero Saavedra, adquiriendo los aerogeneradores en Alemania. El gobierno de ese país lanzó un plan llamado El Dorado, que facilitaba la compra de esos equipos, afrontando el Estado germano el 65% de su valor.

--Che, ahora que me pongo a pensar, no hubiese sido mejor dejarlos. Realmente eran una imagen clásica de la región y, encima, fueron los primeros.

--Mirá, algo de eso opinó el intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, al señalar que constituían una imagen típica del acceso a Punta Alta. Incluso lamentó que no hubiese sido posible llegar a otro final.

--Epaa... Algo más entonces hay...

--Hay una disputa de vieja data entre la Cooperativa Eléctrica y el propietario de la tierra. Hubo un juicio de por medio, disputas por el monto del alquiler del predio, aunque usan muy pocos metros cuadrados. Realmente es una pena el desmonte.

--Bueno, muy interesante, pero nos fuimos por las ramas. ¿Algo más de la visita de Mindlin a Bahía? ¿Recorrió las tierras donde su empresa piensa levantar una planta de GNL para exportar por barco?

--No, pero sí me enteré que ratificó su interés en construir esa planta. Acordate que va a estar emplazada, si se confirma, detrás de la exrefinería de la Esso, en Galván.

--¿Del gasoducto Kirchner dijo algo? Te lo pregunto porque otra de sus empresas, TGS, tiene acciones en la obra.

--Dijo que el gasoducto entre Vaca Muerta y Salliqueló va bien y que, salvo por alguna dificultad con la entrega de caños, debería estar terminado, a más tardar, en julio próximo y no en junio.

--Ojalá así sea, porque es una obra clave para el país. A propósito, ¿Del Tren Vaca Muerta–Bahía Blanca sabés algo? ¿Está sepultado?

--No, pero va muy lento. En agosto de 2022 se publicaron los pliegos para la construcción de una playa de maniobras en Añelo y días atrás se dieron a conocer las dos ofertas admisibles de las cuatro que se presentaron en noviembre: se trata de Semisa Infraestructura SA y la UTE Lemiro Pablo Pietroboni SA – Sabavisa SA.

--Es apenas una obra dentro de muchas más que faltan.

--Exacto. La obra de la playa de maniobras del corredor Norpatagónico se conectará a un nuevo ramal ferroviario que debe construirse entre Contraalmirante Cordero y Añelo y luego dicho ramal a las vías entre Cordero y Bahía Blanca, que serán reacondicionadas, así como también las que unen Cipolletti y Cinco Saltos.

--¿De las obras de agua en Bahía tenés algún dato?

--Que van, muy despacio, pero van. Algunas recién se están licitando. No hay y no hubo grandes quejas, al menos hasta ahora, por la falta de agua, pero sí hay muchas por pérdidas en la red. Tanto el tema del agua como el de la ruta 51 fueron los dos reclamos que se llevó el gobernador de Bahía.

--Sí, escuché algo en LU2 el viernes. Pero seguro tenés más info...

--Lo que sé es que la provincia está en trámite de cancelar el contrato con la empresa anterior, que literalmente huyó. Ahora habrá que volver a licitar, con lo que eso implica en cuanto a tiempos.

--¿Kicillof qué dijo del tema?

--Se comprometió a minimizar los tiempos porque las condiciones de seguridad de esa ruta no son buenas. Ojalá Vialidad Provincial también se ocupe de la ruta 3 Vieja. Arreglaron algunos tramos, pero hay otros que están en condiciones deplorables.

--Bueno, ¿te parece que empecemos con alguna novedad del comercio? Ya hablamos bastante de grandes proyectos y de historia Juan.

--Dale, tengo un datito interesante sobre un comercio gastronómico montehermoseño, cuyos propietarios son dorreguenses, que podría abrir en Bahía.

--Bien, me interesa. Avanti.

--Supongo que en Monte has estado en un local, más bien una casa, donde se une Valle Encantado y Traful Bis.

--¿En el restaurante que tiene mitad nombre de animal y mitad de clase social opuesta, según Marx, a la clase obrera?

--Correctooo… Me sorprende tu sagacidad. Bueno, parece que ese comercio tiene muchas chances de instalarse en la avenida Cabrera, donde hay un predio con canchas de fútbol 5 a cargo de Rómulo Severini. Pero tengo más de ese sector de Bahía.

--Contame.

--Allí también, muy cerca, se instalará Movimaq, una empresa dedicada proveer equipos de trabajo industriales y comerciales, por ejemplo plataformas de trabajo en altura, máquinas viales. Seguro pasaste por avenida Colón al fondo y viste sus instalaciones.

--Sí, claro, pero seguí con las novedades.

--Ok José Luis. Yo creo que el martes, que es el Día de los Enamorados, tendrías que ir a cenar con la patrona a algún buen lugar. ¿No te parece?

--Seguro, aunque no creo que sea tu caso porque sos demasiado laucha, pero ¿adónde apuntás? Largá data, amigo.

--Anotá. Ese día, de 19.30 a 22.30, la Asociación Hotelera y Gastronómica de Bahía Blanca junto al Municipio y el Club de Vehículos de Colección celebrarán el 14 de Febrero con el "Paseo de San Valentín".

--...

--Sí. Cupido, junto a músicos locales recorrerán diferentes establecimientos gastronómicos, en autos de colección, en los cuales las parejas estarán celebrando este día especial. Al finalizar, estacionarán en el Teatro Municipal. Así que no te podés perder la foto con Cupido. Ojo con las flechas.

--Ja, va a estar muy lindo, seguro, y me hizo acordar a la película Cupido Motorizado, pero ya estamos demasiado nostálgicos hoy, así que seguí con otro tema.

--¿Algo de la zona?

--Dale

--Bien. Monte sigue con su temporada espectacular, pero, como te comenté hace un par de semanas, el tema de la falta de agua es serio en varios sectores.

--Bueno, pero de esos lugares ya viniste hablando bastante, podrías comentar alguna novedad de Sierra.

--Lo que te puedo decir es que durante muchos años hubo un complejo de departamentos en altura, con una vista excelente al cerro Tres Picos, en el sector entre San Bernardo y La Cumbre, que estuvo mucho tiempo abandonado. Ahora, con capitales de vecinos de Sierra, se retomaron los trabajos.

--Muy buena noticia, Juan, seguí.

--Lo que sé es que lo terminaron e hicieron algunos departamentos más. Las unidades, en principio, serán para alquiler, departamentos por día, y quizás alguno también se ofrezca para la venta.

--Bien, sigamos.

--También tengo que un empresario de Villa Ventana abrió dos locales importantes, de productos regionales, en la calle principal de Sierra, en la vereda del Banco Provincia. Me dicen que es de apellido Massa pero no tiene nada que ver con el que recuperó El Castillo de Villa y que es de Bahía. Incluso me comentaron que cerca de esos locales va a abrir un restaurante.

--Por lo que veo, el rubro gastronómico sigue ampliándose bastante en la Comarca Serrana.

--En todos lados, amigo, y este verano el problema no ha sido la falta de clientes, por el contrario, sino la falta de personas para trabajar. Te lo dije hace un tiempo cuando hablamos de la actualidad de Monte. Ojo, no todo pasa porque la gente no quiere perder los planes sociales, el tema es mucho más complejo.

--Listo, ¿levantamos campamento?

--Una más. Algo del precandidato a gobernador Néstor Grindetti (Pro). El viernes estuvo reunido con el director de La Nueva y fue entrevistado por el medio, nota que saldrá el lunes.

--Bueno, pero seguro el intendente de Lanús cumplió alguna otra actividad en Bahía.

--Si claro, estuvo reunido con Héctor Gay al mediodía, recorrieron Espacio Tecno y a la noche hubo una cena con dirigentes del Pro.

--Bueno, hablando de temas gastronómicos me hiciste acordar que se hizo tarde y tenés que prendér el fuego. ¿A qué hora voy?

--No sería la primera vez que llegás sin invitación, je, je. Pero tenés razón, José Luis, ya es la hora de zarpar, nos vemos el próximo domingo.

--Ah buenooo... ¿y por casa cómo andamos? Chau, Juan, hasta la semana que viene y un abrazo al cielo a nuestro querido amigo Pipo Palacios.

--Tenés razón, y un sentido pésame a su familia. Realmente un gran hombre y un profesional dotado de una creatividad impresionante. Hasta la semana que viene.