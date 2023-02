En 2022 hubo 4.400 denuncias por desaparición de personas en la provincia, ¿qué pasa en Bahía?

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Un informe de la Dirección de Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, constató que la salud mental y el consumo problemático de sustancias son las principales causas de desaparición de personas en territorio bonaerense.

Según este estudio, 6 de cada 10 personas denunciadas por averiguación de paradero padecen alguno de esos dos problemas.

Le siguen los casos en los que las personas se alejan por propia voluntad, sin dar aviso a sus allegados, y las disputas de índole familiar.

Durante 2022 se registraron más de 4.400 casos en la provincia, la mayoría resueltos a la brevedad. Luego, hay casos en los que se hace necesario que las Fiscalías avancen en investigaciones más complejas.

“Los datos provinciales tienen cierta correlación en Bahía. Pero, lo que se debe aclarar, es que esos números involucran a personas mayores de edad. Porque existe una problemática que crece día a día que es la desaparición de menores”, señaló el doctor Hugo Kern, jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la comuna.

Kern también aclaró que el estudio parte de un entorno que se preocupe y denuncie la situación, pero que hay muchos otros casos que se pierden en el anonimato.

“Deben existir muchísimos casos más que no ingresan a esa estadística, ya sea porque no tienen a nadie que note su ausencia o bien no se preocupen suponiendo que van a volver solos”.

Según la estadística de 2022, el 88% de las personas denunciadas como desaparecidas fueron encontradas ilesas y el 2,7% fueron encontradas fallecidas.

Mientras que hay aproximadamente un 10% de casos que para diciembre último aún se registraban como vigentes, lo que indica o bien que la persona todavía no fue encontrada, o bien el “sin efecto” del caso aún no cumplió el circuito administrativo que permita registrar su resolución.

“Estamos hablando de mayores de edad, denunciados por averiguación de paradero. Allí sí la gran mayoría de los casos son personas con problemas de salud mental o que están involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas. También hay casos de personas que padecen discapacidades mentales, como ser retrasos madurativos. Pero todas están unidas por una situación de vulnerabilidad importante”.

Cuando una persona dada por desaparecida es encontrada, se consignan los causales de su fuga. La tendencia mayoritaria de los casos vinculados a problemáticas de la salud mental y el consumo problemático de sustancias se repitió al menos durante los últimos tres años.

“En lo que es población de adultos, los números se mantienen estables en los últimos 4 o 5 años. Ante crisis como la que atraviesa el país, cada vez queda más gente en situación de calle o en modo supervivencia”, opinó el psicólogo bahiense.

La amplia mayoría de las denuncias refieren a que la persona buscada vive una o más circunstancias relacionadas con padecimientos mentales, deterioro cognitivo y/o discapacidad intelectual y consumo problemático de sustancias. Otro dato a destacar es que el 70% de esta población es masculina.

“Desde el municipio nos ocupamos del primer nivel de atención de este tipo de problemas. Es decir, la prevención y el acompañamiento que se realiza a los involucrados. La internación, en caso de requerirse, ya pasa a esferas provinciales o nacionales”.

Y añadió: “Pero, no hay que olvidar que el sistema de salud mental está en un proceso de transición desde hace un par de años. Y por eso no se puede terminar de resolver esa situación de vulnerabilidad que los lleva a irse de sus hogares”.

Según Kern, en Bahía existe una particularidad.

“Al ser una ciudad de paso, aquí se encuentran personas en situación de calle que se fueron de sus hogares en el sur del país o del conurbano bonaerense. Algunos están denunciados por averiguación de paradero y otros no, por lo que tampoco se puede detenerlos ni tratarlos si ellos no quieren porque no tienen restricciones para circular”.

“Para esos casos, en Bahía hay varios centros donde pueden dormir y quedarse unos días, pero después siguen deambulando hacia otros lugares o dentro de la misma ciudad como población en situación de calle”.

Desaparecidos por voluntad propia

Precisamente, la segunda causal más registrada en 2022 es que hay una importante cantidad de personas (19%) que son reportadas como desaparecidas y que en realidad se alejan de sus seres queridos o de sus hogares por decisión propia en el pleno ejercicio de sus facultades, sin haber sido víctimas de ningún accidente o ilícito. No obstante, los allegados denuncian la desaparición porque así lo perciben.

“También hay una cuestión importante que lleva a esta problemática, que es la violencia o maltrato intrafamiliar. Muchas personas encuentran la fuga como una salida a esa situación. Allí, los mayores porcentajes son de mujeres y niños”.

En efecto, casi el 16% de los casos registran una causal relacionada a esta problemática, como violencia familiar (52% del total de casos de esta índole), discusiones conyugales (36%) y violencia explícita de género (12%).

“Hay otro dato llamativo: inmediatamente después de la pandemia creció el número de personas que se fueron de sus hogares manifestando un objetivo suicida. De esos casos, hubo muchas denuncias de familiares por averiguación de paradero”, manifestó Kern.

De todos los casos de denuncias por desaparición, casi el 20% del total eran acontecimientos repetitivos, esto quiere decir que ya se había registrado una o más denuncias sobre la misma persona, más allá del motivo de la desaparición.

“hay mucha reincidencia. Ya tienen incorporado ese comportamiento. Al mantenerse la problemática, vuelven a escoger esa opción como posible solución”.

Menores y adolescentes

“Los casos de los menores es mucho más complejo. Cada vez son más, y se percibe nítidamente en los medios de comunicación, donde se ve permanentemente que los están buscando porque decidieron irse de sus hogares”, opinó el titular de Salud Mental del municipio.

Y amplió: “Es la resolución más sencilla a una problemática compleja. Pero son producto del funcionamiento familiar, que es una caja de resonancia de la situación social. Esto, junto a comportamientos agresivos, está en franco aumento”.

Paralelamente también va creciendo el número de personas solas, que no tienen un entorno que los contenga.

“Nadie los busca, nadie los acompaña, nadie los cuida Es un fenómeno que se está dando mucho. Y el Estado aún no pudo desarrollar los dispositivo para acompañar esos casos. Por ejemplo, faltan lugares de alojamiento y los lugares de internación no se han readecuado frente a la patología instalada”.

Para Kern, una de las herramientas para solucionar esta problemática es el desarrollo de equipos de base comunitaria de Salud Mental.

“Se está trabajando en ese aspecto, pero aún no se afianzó totalmente, debido a que debe tener mucha articulación entre distintos sectores”.

“Es un paso adelante que se hayan creado organismos que se ocupen de este tipo de registros, porque hasta no hace mucho nadie le daba importancia a este tema. Nunca hay que olvidarse que no hay salud si no hay salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social. Por eso en Bahía trabajamos en el desarrollo de programas de acompañamiento integrales en personas en situación de vulnerabilidad”, cerró el especialista bahiense.

“El fenómeno de la desaparición muchas veces es multicausal”

Luciana Burgos, directora del Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires, reconoció que en territorio bonaerense la salud mental es un problema, explicó que en los últimos tres años esta estadística se repitió y lo atribuye, en parte, al proceso de desmanicomialización.

“En esta adaptación que hacen los sistemas a las nuevas leyes y en relación a cómo atender estos casos estamos viviendo como un quiebre, y esto se ve en nuestras estadísticas”, dijo.

Este año, planteó, el objetivo será profundizar en el detalle de este registro para poder contribuir con las áreas de salud mental.

“Nosotros somos un registro administrativo, recibimos todas las denuncias y las registramos. En general, las desapariciones se dividen, en principio, en dos: las voluntarias y las involuntarias. Una de las cosas que más trabajamos es tratar de ver entre líneas si la persona se alejó o no voluntariamente, porque de no ser así, ahí es donde hay un caso”.

Como ya se vio, el 60% son personas que están cursando algún problema de salud mental.

“Esto viene muchas veces asociado con el consumo problemático de sustancias y esa es la principal razón por la que las familias ponen una denuncia por averiguación de paradero. Desde deterioro cognitivo, autismo o alzheimer”.

Según el reporte del organismo que lidera Burgos, la segunda causa es por decisión propia.

“Son personas que se van voluntariamente. Muchas veces pasa que es una persona que cursa una esquizofrenia que se quiso ir voluntariamente, el tema es por ejemplo si se fue con la medicación o no”.

La tercera causa son los conflictos familiares con las personas que conviven.

“Ahí tenemos un indicador de violencia de género. En esos casos nosotros no difundimos en general porque se deriva a las áreas especializadas en ese tema, con la dirección de políticas y derechos humanos del ministerio, que se contacta con el Ministerio de la Mujer”.

Según Burgos, con el proceso de “desmanicomialización”, las instituciones se están adaptando al nuevo paradigma, y hay mucha gente que no puede estar internada pero tampoco puede estar en la calle sola.

“Muchas veces las personas están en situación de calle, y allegados o vecinos son los que ponen la denuncia y dicen que en realidad vive en la calle pero que hace tiempo que no lo ven. Sé que las áreas de salud mental incluso están generando dispositivos para que las personas vivan en distintas instalaciones en la provincia pero en el medio pasa esto, esta gente está un poco desatendida y se pierden”.