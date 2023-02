Nace en Bahía Blanca el mayor complejo de energía eólica del país

Adrián Luciani

aedgarluciani@gmail.com

El anuncio realizado el jueves último por Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía, implica mucho más que un nuevo parque eólico para Bahía Blanca y la región.

En primer lugar, por sus dimensiones, supondrá no sólo la mayor inversión de la compañía en un establecimiento de ese tipo, sino también la concreción del mayor complejo eólico del país, sobrepasando al de Genneia, en Puerto Madryn, que cuenta con 62 aerogeneradores y una potencia de instalada de 222 MW.

Habrá que ver si al momento de la habilitación total, en dos años, el proyecto bahiense aún conserva y consolida esa posición de privilegio, aunque seguramente así será porque debe tenerse en cuenta que formará parte de un mismo complejo energético con su vecino parque eólico Mario Cebreiro, provisto de 29 molinos, y el Pampa Energía II, donde se instalaron otros catorce.

Parque Mario Cebreiro, en Corti.

Para que su gran tamaño pueda ser mejor dimensionado, quizás alcance con señalar que el nuevo parque local tendrá, aproximadamente, 67 aerogeneradores y demandará una inversión de más de 500 millones de dólares.

La iniciativa comenzará a ser construida en los próximos días, aportará 300 MW y será ejecutada en varias etapas.

“Ya hemos comprado los equipos a Vestas y en dos años pasaremos a 587 MW en la zona”, dijo Mindlin.

La primera etapa, según se anunció, estará operativa para mediados del año que viene, sumando 94,5MW.

Una vez concretado, el nuevo parque eólico se convertirá en el quinto de Pampa Energía en el Sudeste bonaerense y le permitirá a la empresa duplicar su generación de energía eólica.

En tal sentido, la firma ya cuenta con los parques eólicos Mario Cebreiro (100 MW), ubicado a 18 kilómetros de Bahía Blanca por la ruta 51; Pampa Energía II (53 MW), emplazado junto al anterior; Pampa Energía III (53 MW), a 45 kilómetros de Bahía Blanca, por la ruta 3, en el distrito de Rosales; y Pampa Energía IV (81 MW), construido junto al anterior.

En tanto, como se señaló anteriormente, el nuevo parque eólico será construido junto al Mario Cebreiro, a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, por la ruta provincial 51.

El anuncio fue realizado el jueves, durante una recorrida del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por las obras del Parque Eólico Pampa Energía IV en el distrito de Coronel Rosales.

Durante la jornada, el mandatario visitó el predio donde la compañía se encuentra instalando 18 aerogeneradores con una inversión de más de 128 millones de dólares y una potencia instalada de 81 MW, equivalentes al consumo de 100.000 hogares.

Kicillof estuvo acompañado por Mindlin, los intendentes de Coronel Rosales, Mariano Uset y de Bahía Blanca, Héctor Gay; funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

“En 2015, por unanimidad y con el apoyo de todas las fuerzas políticas, se sancionó la ley 27.191 que establece que para 2025 el 20% de la matriz energética debe provenir de fuentes renovables. Desde Pampa ya invertimos cerca de 600 millones de dólares para contribuir al cumplimiento de este objetivo. Hoy estamos anunciando nuestro sexto parque, que tendrá una potencia de 300 MW, y nos permitirá alcanzar una capacidad de generación de energía renovable total de 687 MW”, agregó Mindlin.

Dijo que con todos los parques de la región, más el Parque Eólico Arauco II ,situado en la provincia de La Rioja, de 100 MW, Pampa es el tercer generador de energía renovable del país y el primer generador de energía eléctrica de todo el sector privado.

El ejecutivo agregó que esto no solo fue posible por el esfuerzo inversor de las empresas, sino también por una decisión del gobierno.

“En 2015, en el último año del mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando Axel Kicillof era todavía ministro de Economía, a pesar de que la situación política no era la más cómoda, tuvieron el coraje y la decisión de mandar al Congreso y aprobar la ley de Energía Renovable, sin esa ley no hubiese sido posible todo este desarrollo”.

Tras señalar que la ley fue aprobada por unanimidad, indicó que esto determinó la puesta en marcha de una política de Estado.

“Después pasaron varios gobiernos, pero el sector privado respondió a esa previsibilidad y todo el sector privado construyó 5 mil MW de energía renovable y hay otros mil en construcción”, precisó.

Luego Mindlin hizo alusión al aporte social de Pampa Energía.

“Desde que llegamos a la zona con los parques eólicos hemos becado a 722 estudiantes que han logrado terminar el secundario o la universidad gracias a nuestras becas, hemos participado en la formación de 250 maestros y 132 jóvenes han hecho prácticas profesionalizantes en nuestras instalaciones.

“No sólo invertimos en lo económico –continuó--, sino que tenemos la obligación de invertir en lo social y sobre todo en lo educativo, que es el eje de nuestra fundación”.

Cabe señalar que la Ley 27.191, establece que el 20 por ciento de energía eléctrica deberá ser renovable para 2025 y a la Argentina aún le faltan 3.000 MW para llegar a ese objetivo.

Kicillof, por su parte, puntualizó que el origen de estos molinos se remonta a una decisión política que se tomó durante el gobierno de Cristina Kirchner para acelerar la transformación de la matriz energética e nacional.

Luego profundizó en cuestiones vinculadas con el calentamiento global y la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono en el mundo.

“Aquellos países que se desarrollaron antes y se desarrollaron más en base, a veces, a la depredación del ambiente y la puesta en riesgo de todo el planeta, hoy exigen estándares iguales para países que han quedado atrás en esa carrera del desarrollo.

“Entonces uno tiene los dos problemas, los costos de cuidar el ambiente, pero al mismo tiempo, los costos de ser subdesarrollado”, opinó.

A su entender, Buenos Aires es la principal provincia energética de la Argentina, y en ese aspecto debe sumarse la perspectiva de hallar hidrocarburos costa afuera.

“Y esta es una región tremendamente vinculada a la cuestión energética. Originalmente vinculada al petróleo y al gas, con su industria petroquímica, con la generación, con el transporte y ahora con las energías renovables”.