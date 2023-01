Los cuatro fantásticos que brillaron con luz propia en la temporada 2022

La temporada 2022 dejó alegrías, tristezas, emociones, sinsabores y varios futbolistas destacados. Santiago López, campeón con Tiro Federal, y Emanuel Gonzalía, quien ascendió con La Armonía, tocaron el cielo con las manos. Mientras que Agustín Grippaudo, con Comercial, y Mauro Sabatini –con Libertad-- tuvieron otras sensaciones, pero recibieron el reconocimiento de sus pares más allá de los goles.

Los cuatro protagonistas hicieron un balance del año en lo colectivo e individual, destacaron sus mejores partidos, resaltaron algunos ajustes con respecto a la competencia doméstica, proyectaron su futuro y disfrutar con la Selección.

Su mejor año

“En lo colectivo, el balance no fue positivo ya que no pudimos lograr los objetivos que nos propusimos a principio de año, como mantener la categoría y entrar a los playoff. Si bien el torneo fue muy parejo para todos porque cualquiera pudo haberse ido a la B, nos faltó hacernos fuerte de local. Además, como teníamos un plantel corto, sentimos mucho las lesiones y las expulsiones durante todo el campeonato. En el Apertura empatamos varios partidos y en el Clausura --más allá de que lo arrancamos muy bien y con un empujón anímico importante—no caímos en la segunda ronda y no pudimos ganar los últimos tres partidos, que eran claves para nosotros”, sostuvo Agustín Grippaudo, una de las figuras que tuvo el año 2022 en la máxima división.

“Fue uno de mis mejores años. No imaginaba que iba a convertir tantos goles, ja, ja. Si bien me puse metas personales como hacer muchos goles y poder ser el goleador, hoy doy gracias a Dios que pude lograrlo y mucho tuvo que ver la confianza que me brindaron mis compañeros, cuerpo técnico y el gran grupo humano que formamos durante la temporada, pese al resultado final”.

“Hubo tres partidos que me marcaron en lo personal y en los que pude convertir en cada uno de ellos. Fueron contra Sporting de local en el Apertura, cuando entré y ganamos 3 a 2; en el clásico ante Huracán que ganamos de visitante 3 a 1 y otra vez contra Sporting, cuando lo vencimos 2 a 0 en casa, con uno de mis mejores goles de mi carrera”.

“El torneo fue durísimo y muy parejo, ya que sólo Tiro pudo desprenderse y sacarle ventaja el resto, Hubo muy poquitos puntos de diferencia en cada posición. Me gustaría que el próximo torneo tenga dos ascensos y descensos por año, con uno a mitad de año y otro a final de la temporada. Creo que se volvería mucho más competitivo aún”.

“Por ahora no tengo nada firme. Estoy entrenando y manteniéndome en forma para poder llegar de la mejor manera a la pretemporada y estar a la altura de la propuesta que llegue”.

“El Mundial fue hermoso. Sinceramente, no imaginé manejar tanta locura y tantas emociones juntas. Ver a toda la ciudad copando la Avenida Alem y el Teatro festejando hasta tarde fue algo increíble. Al día siguiente del título fue mi cumple, así que representó el mejor regalo posible y fue todo increíble”.



Un nivel parejo

“Obviamente después de lograr el objetivo que nos propusimos, el balance es positivo. De cualquier manera, más allá del logro, también rescato tanto en lo grupal como en lo individual que siempre se dejó todo en cada partido. Y en lo personal estoy feliz porque tuve un año sin lesiones”, valoró Emanuel Gonzalía, el pulpo de La Armonía.

“El ascenso viene acompañado por muchos factores externos que muchas veces no son visibles, como por ejemplo el grupo humano que se formó, los dirigentes que estuvieron atrás viendo que nos faltaba, la familia de cada uno y el sacrificio que se hizo durante todo el año a pulmón”.

“Creo que mi mejor partido fue el de la semifinal del torneo Clausura ante San Francisco. Esa tarde me salió todo. Otro en el que me sentí cómodo fue contra Pacífico, en el clásico, en la cancha de ellos”.

“El nivel del Promocional fue igual al de Primera porque me parece que cada vez está más parejo, aunque lógicamente hay una diferencia de roce, pero no mucho más. Observando los nombres de los distintos planteles te dabas cuenta que iba a ser un torneo duro y con muchas individualidades de jerarquía”.

“Creo que siempre hay cosas por mejorar en esta Liga porque la competencia y la exigencia es muy alta. Uno es casi un semi profesional y me gustaría encontrar un poco más de respaldo para poder seguir desarrollando la actividad”.

“No tengo muy bien definido el futuro, pero por el momento hay algunas ofertas que estoy analizando. Espero que la decisión que tome sea la correcta y que venga un año lindo con alegrías; y, como todos los años, donde esté voy a dejar todo”.

“Un amigo me dijo que es más hincha de la Selección que de su club y me pasa lo mismo. Lo viví con muchos nervios y más los partidos que nos empataron casi sin generarnos nada. Como la mayoría de los argentinos me puse más feliz por Messi que por otra cosa. Demostró que siempre hay que luchar por lo que uno quiere y fue una gran enseñanza de vida”.



Un iluminado

“El balance del año es muy positivo, el grupo que se armó fue increíble, cada uno aportó lo suyo desde el lugar que le tocó y por eso llegamos a la conquista del título. En lo personal fue un muy bueno año con algunos altibajos producto de las lesiones que me tuvieron con mucho malestar, pero los chicos y el cuerpo técnico siempre estuvieron atrás mío para apoyarme en todo”, contó Santiago López muy determinante en la conquista de Tiro Federal.

“Fuimos un equipo con todas las letras. A medida que pasaron los partidos nos fuimos afianzando más y supimos aguantar la intensidad durante todo el año. Creo que todo eso nos llevó a ser muy regulares durante el 2022”.

“Creo que mi mejor partido fue la semifinal contra Huracán, Ese día me sentí muy bien, creé muchas situaciones de gol y lo pude cerrar con el gol del triunfo. Más redondo imposible”.

“El nivel de la Liga del Sur siempre es muy bueno porque es un torneo muy competitivo. Todos los equipos son muy parejos y si te pones a miras la tabla final hay uno o dos puntos entre equipo y equipo, a excepción de nosotros que sacamos una buena ventaja”.

“Creo que muchas cosas hay por mejorar. Me encantaría que vuelvan a jugarse todos los partidos con visitantes. También estaría bueno que se mejoraran los campos de juego”.

“¿Cómo proyecto este año? Todavía estoy festejando, ja, ja. Igualmente, en unos días vamos a tener que cambiar la cabeza y ver qué es lo mejor para la temporada que se avecina. Ojalá que sea con buenos augurios”.

“Sinceramente disfruté muchísimo el Mundial, ya que me vi todos los partidos que pude. Y el final con Messi levantando la copa fue tocar el cielo con la manos. Sinceramente, fue un año soñado que no me lo voy a olvidar nunca más”.

Un “Topo” siempre letal

“En lo colectivo, fue un buen año porque fuimos el equipo que más punto sumó en la tabla general, llegamos a las dos finales y hasta jugamos una Promoción. Y en lo personal, pude cumplir con la cuota goleadora para la cual me llevaron. Salir goleador del certamen fue muy importe porque el delantero vive del gol. Creo que cumplí”.

“Estaba escrito que el ascenso no era para nosotros. Sinceramente, dimos e hicimos todo para lograrlo, pero Dios tenía escrito que no teníamos que lograr el ascenso”.

“Mi mejor partido fue el 20 de noviembre, cuando le metí los cuatro goles a Rosario. Fue una semifinal y no es fácil convertir esa cantidad de goles en un partido. Fue mi mejor rendimiento del año”.

“El nivel fue bueno. Hubo algunos clubes que apostaron a jugar con pibes como Pacífico y Sansinena, pero los equipos que se armaron para pelear arriba estuvieron a la altura de las circunstancias. Tanto La Armonía como Libertad fueron muy parejos en toda la temporada”.

“Creo que se mejoró con la Liga Segura, pero me gustaría que la gente tenga un poco más de conciencia y de tranquilidad a la hora de ir a la cancha, ya que espanta a la familia de los partidos. Tampoco soy de los que ven con buenos ojos que le saquen puntos a un equipo como le pasó a Bella Vista. Obviamente no estuvo bueno lo que pasó en la Loma con el chico de Tiro Federal (por Nahuel Sánchez) pero los que se rompen el lomo entrenando son los jugadores y son los únicos perjudicados. De cualquier manera, respeto las decisiones que se toman”.

“Primero quiero estar bien de la lesión. No sé aún si me tendré que operar de la rodilla y después haré la rehabilitación de la mejor manera para poder desarrollar la pretemporada. Ojalá que sea un gran 2023”.

“El Mundial fue muy parejo. Ya no existe el gran candidato y lo demostraron equipos como Japón y Marruecos. Fue un certamen muy físico, muy táctico y los equipos más chicos juegan de contra. Obviamente, lo viví con mucha adrenalina porque fue la primera vez que vi campeón a Argentina. Fue una emoción enorme. Se lo merecía Messi, Scaloni, los chicos, etcétera, quienes la pelearon para llegar a conseguir semejante logro”.

En números

7-- De menor a mayor. Santiago López fue creciendo con el correr de la competencia y terminó anotando goles clave. Fueron 7 conquistas en 28 encuentros.

14-- El artillero. Agustín Grippaudo tuvo tal vez su mejor temporada en Comercial con 14 gritos en 28 cotejos disputados.

22-- Rompió redes. Mauro Sabatini ratificó en Libertad su olfato goleador. 22 goles en 29 partidos. Tremendo.

27-- El motorcito. Emanuel Gonzalía aportó un gol en la campaña de La Armonía, pero muy buen rendimientos en 27 encuentros.