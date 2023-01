Seguirá preso por un “picado” que casi termina en un drama

La noche del 18 de agosto pasado, un partido de fútbol interbarrial en Tres Arroyos terminó mal, aunque pudo ser peor.

Una gresca, de la que participaron con mayor o menor intervención unas 60 personas, concluyó con un hombre apuñalado, que zafó de milagro porque la herida en el abdomen no le afectó ningún órgano vital.

Con la intervención policial, el agresor de Rafael Alberto Cepeda, de 38 años, fue identificado y detenido. Y hoy continúa en esa condición.

Se trata de Hugo Cuenca, de 60 años, a quien le confirmaron la prisión preventiva en las últimas horas, en un fallo dictado por la Cámara Penal de Bahía Blanca, que ratificó el de la doctora Verónica Inés Vidal, jueza de Garantías subrrogante de aquella ciudad.

Pese a que la herida a Cepeda no llegó a ser de gravedad, Cuenca fue imputado de homicidio en grado de tentativa y con esa calificación seguramente llegará al juicio oral.

Su defensora particular, Laura Lohidoy, apeló la resolución de primera instancia, al entender que a la acusación se llegó por valoraciones erróneas e inexactas y que para la médica de policía -a diferencia de testigos- la agresión se produjo con la víctima de pie y no en el piso.

También dijo que Cuenca no fue el autor o, en todo caso, no tuvo intención de causarle la muerte a Cepeda y que, por otro lado, las armas secuestradas no fueron peritadas.

Lohidoy agregó que se vio afectada la defensa en juicio y solicitó un cambio de calificación legal.

Sin embargo, sus planteos fueron rechazados por los camaristas locales Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri.

Ajustado a derecho

Explicó la Cámara que el fallo "no deviene arbitrario" y se ajustó a derecho.

Si bien tanto el médico legista como el perito médico oficial coincidieron en que la puñalada habría sido con la víctima de pie, esa circunstancia "no invalida" los dichos de los testigos "ni conmueve" la participación del acusado.

Uno de los facultativos aclaró que si Cepeda hubiera sido atacado en el piso la superficie de resistencia hubiera sido mayor y la herida, posiblemente, más profunda, teniendo en cuenta que a la altura que ingresó el arma es zona de diafragma, bazo y, más atrás, riñón, colon y páncreas.

Que dos testigos aseguraran que Cepeda fue atacado en el piso, no descarta que ambos -así como otras 4 personas que vieron el incidente y declararon- "fueran precisos en señalar al imputado como el sujeto que asestó la puñalada".

También coincidió una fotógrafa presente, que dijo haber escuchado a varias personas decir que "el viejo de la camioneta" (sería Cuenca) había agredido con un cuchillo a alguien.

La Cámara bahiense consideró "de menor entidad" que los cuchillos secuestrados no hayan sido peritados y que la maniobra desplegada (provocada por apuñalamiento, el elemento utilizado en su producción y la zona del cuerpo en el que fue ocasionada), resultan ilustrativas de la intencionalidad de causar la muerte.

Por otra parte, negaron que se hayan afectado las garantías constitucionales de la defensa, incluso porque cuando el fiscal instructor pretendió elevar a juicio la causa, el fiscal general consideró pertinente tomar testimonios de familiares de Cuenca, medidas que sucedieron a fines de septiembre.

Sí consideraron que existe peligro procesal en caso de otorgarle la libertad, ya sea por la pena en expectativa (de cumplimiento efectivo), además de las características del hecho (uso de un arma blanca en una gresca general, lo que genera aumento de riesgo y con una víctima desarmada).

Cómo fue el hecho

Acusación. A Cuenca se lo acusa de ser quien, el 18 de agosto pasado, a las 22.15, en las canchas de fútbol 8 de sintético del club Costa Sud, en Mitre al 1100 de Tres Arroyos.

Ataque. Mediante el uso de un arma blanca, tipo cuchillo o sevillana, le aplicó una puñalada a Cepeda, cuando éste, a su vez, era agredido por un grupo de hombre sy mujeres

911. La Policía acudió a la emergencia tras un aviso al 911 y al llegar se encontraron con unas 60 personas en el tumulto, entre discusiones y agresiones. En esas circunstancias pudieron detener a Cuenca y a otro hombre y Cepeda fue al hospital. También secuestraron dos vehículos.

Refuerzos. Por la magnitud de los hechos, además de la policía de Seguridad concurrió personal de la DDI, del Comando de Prevención Rural y Caballería.

Herida. Cepeda sufrió un corte penetrante en hipocondrio izquierdo, de 2,5 centímetros, en forma oblicua, por debajo del área cardíaca (abdomen). "Dicha lesión tenía el inequívoco fin de causar la muerte", que no se logró por no haber alcanzado ningún órgano vital, entendió la Justicia.