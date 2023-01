Liga del Sur: diez equipos comenzaron con la pretemporada

Diez elencos liguista comenzaron ayer con los trabajos de pretemporada y se sumaron a San Francisco y Pacífico, que habían arrancado la semana pasada.

Tiro Federal, Olimpo, Liniers, Huracán, Sporting, Bella Vista y La Armonía --en la máxima división-- y Sansinena, Rosario y Comercial (en el Promocional) pusieron primera.

En tanto, Villa Mitre, Libertad y Pacífico de Cabildo comenzarán mañana miércoles.

Todas las novedades

Tiro Federal, con el DT Hernán Rosell a la cabeza, fue uno de los que puso primera.

El aurivioleta mantuvo casi todo el plantel campeón de la edición 2022.

Llegó el delantero Gianni Ferrari (ex Pacífico de Cabildo) y buscan un zaguero para cerrar el plantel.

Pablo Di Meglio será el profe en reemplazo de Nahuel Ramire, mientras que Abraham Panduro trabajará como entrenador de arqueros.

Por cuestiones laborales, no continuará jugando el atacante Franco Altfater.

También Bella Vista dio el puntapié inicial con Daniel Correa como entrenador.

Los de la Loma sumaron a Matías Salvarezza (arquero, ex Atlético Monte Hermoso), Lucas Martínez (delantero, de último paso por Villa Mitre); Juan Enrique Gutiérrez (lateralista, ex Libertad) y Franco Pane (delantero, ex Blanco y Negro de Coronel Suárez).

Se alejaron los mediocampistas Franco Sangronis (Huracán) y Enzo Yáñez y los delanteros Gastón Santillán (Huracán) y Martín Scavarda.

Por su parte, el ascendido La Armonía inició los entrenamientos con varias incorporaciones.

El elenco de Rodolfo “Fito” Cuello sumó a Ignacio Torres (arquero, ex Sporting); Rodrigo González (defensor, ex Sporting); Leandro Ruíz (lateralista, ex Sporting); Ignacio Burgos (mediocampista, ex Sporting); Nicolás Díaz Bender (defensor, ex Libertad) y Claudio Castiglioni (delantero, ex San Francisco).

En contrapartida, se marcharon el arquero Ezequiel Viola, los defensores Agustín Barragán y Lautaro Marino, el mediocampista Lucas Machain y el atacante Julio Acosta.

Con la llegada del enganche Tomás Onorio, Sporting inició las prácticas.

El elenco de Fabián Tuya es uno de los que más y mejor se reforzó.

El rojinegro incorporó a Lisandro Mercuri (defensor, ex inferiores de Boca Juniors y CADU), Leonel Martens (delantero, ex Huracán y Santamarina de Tandil); Ramiro Lafuente (defensor, ex Alvarado; Simón Safenreiter (mediocampista, ex Deportivo Madryn); Alan Nungeser (delantero, de último pasó por Villa Mitre); Brahiam Cuitiño (lateral o mediocampista, de último paso por Deportivo Rincón de Los Sauces); Emanuel Gonzalía (mediocampista, ex La Armonía) y Matías Tavoliere (arquero, en ex Temperley).

De la temporada 2022 de la Liga, se fueron del club los arqueros Ignacio Torres (La Armonía) y Luciano Luján; los defensores Matías López, Joaquín Corvalán y Rodrigo González (La Armonía); los mediocampistas Enrique Blanco (Huracán), Ignacio Burgos (La Armonía) y Alejandro Otero y el atacante Rodrigo Ledesma.

Con varias caras nuevas, Huracán de Ingeniero White fue otro de los que ya están trabajando con Federico "Peco" Gómez Peña como orientador.

Llegaron Nahuel Durán (arquero, ex Olimpo); Leandro Jeva (delantero); Lucas Der (defensor, de último paso en Villa Mitre y Sporting); Facundo Aguirre (defensor, ex Olimpo); José Lincopán (mediocampista, ex Libertad); Marcelo Erbin (mediocampista, ex Villa Mitre); Franco Sangronis (mediocampista, ex Bella Vista); Enrique Blanco (mediocampista, ex Sporting) y Gastón Santillán (delantero, ex Bella Vista).

Se fueron el arquero Nicolás Palazzani (a Pampero de Guatraché), el defensor Pedro Fernández (regresó a Rosario) y el atacante Juan Cruz Anastacio.

Además, Olimpo largó la temporada con Gastón Sancho a la cabeza, quien estará secundado por Lucio Rádice --ayudante de campo-- y Norman Calvo el profe.

Ya no están el golero Nahuel Durán y el zaguero Facundo Aguirre, ya que ambos se fueron a Huracán de Ingeniero White.

También Liniers puso primera con la dirección técnica de Octavio "Chapi" Araneta.

El DT albinegro practicó con la base de los futbolistas que llegaron a la final en el 2022.

Se fueron Matías Soto Torres (se fue a San Francisco) y Tomás Onorio (Sporting).

Finalmente, Villa Mitre comenzará el miércoles con los entrenamientos.

Por ahora, el conjunto de Leandro Donayevich no sumó refuerzos y se alejaron los defensores Lucas Der (pasó a Huracán), Patricio López (Rosario) y Gabriel Ullman (ya jugó el último semestre en Liniers), los mediocampistas Marcelo Erbín (a Huracán), Ezequiel Nanco (Rosario PB) y Enzo Yáñez (había estado a préstamo en Bella Vista) y los atacantes Alan Nungeser (Sporting) y Lucas Martínez (regresó a Bella Vista).

En el Promocional

Comercial, Rosario y Sansinena se sumaron a San Francisco y Pacífico de nuestra ciudad.

Los del Puerto, con la conducción de Marcelo Katz, se movieron en la cancha principal.

Arribaron los mediocampistas Leandro Martorano y Gianfranco Gullaci, ambos ex Rosario. Y también retornó el zaguero Roque Armario (ex Rosario PB).

Además, también continuarán Maximiliano Brunelli, Emanuel Cartes, Leandro Giordano, Fernando Kessler y Mateo Silenzi (defensores); Brian Chirino, Agustín De Giorgio, Giuliano Gullacci, Cristian Ramos y Diego Santiváñez (mediocampistas) y Uriel Aravena, Franco Entraigas, Nazareno Romero y Julián Troncoso (delanteros).

Tuvo las bajas del arquero Martín Alvarez, el volante ofensivo Jonathan Santiváñez y el goleador Agustín Grippaudo.

También Rosario Puerto Belgrano puso primera, con Marco González al frente del plantel.

Los de la casaca francesa ya tienen a Nicolás Stella (arquero, ex Deportivo Riestra), Nicolás Pedernera (lateral, ex Pacífico BB), Nicolás Orellana (defensor, ex San Francisco), Pedro Fernández (defensor, retornó tras su paso por Huracán), Ezequiel Nanco (mediocampista central, ex Villa Mitre), Agustín Lezcano (mediocampista, de último paso por Unión de Tornquist),Gerónimo Nieto (delantero, ex Sansinena y Caza y Pesca de Médanos en la temporada 2022), Patricio López (marcador central, ex Villa Mitre) y Mauro Gómez (delantero, ex Bartolomé Mitre de Posadas). Además, renovó el atacante Mariano Debliger.

Se alejaron de la entidad puntaltense los arqueros Joaquín Miranda y Tobías Pavicic (Pacífico BB), los defensores Roque Armario (Comercial), Juan Nomdedeu y Pedro Ferranti (San Francisco), los mediocampistas Leandro Martorano (Comercial), Gianfranco Gullaci (Comercial), Franco Pérez (San Francisco) y Carlos Mengual.

Con Ricardo "Caito" Flores como DT, Sansinena también empezó a mover.

La escuadra albirroja ya no contará con el defensor Joaquín Sosa (se fue a San Francisco) y el volante ofensivo Gerónimo Nieto (jugará en Rosario PB).

San Francisco, por su parte, arrancó la segunda semana de entrenamientos.

El conjunto que orienta Martín Carrillo incorporó a Elías Tombessi (arquero, ex Sporting); Pedro Ferranti (defensor, ex Rosario PB), Joaquín Sosa (defensor, ex Sansinena), Franco Pérez (mediocampista, ex Rosario PB), Nahuel Bardella (mediocampista, ex Libertad), Maximiliano Gandolfo (mediocampista, ex Libertad), Matías Soto Torres (mediocampista o atacante, ex Liniers); Lautaro Quijada (delantero, ex Huracán de Guatraché), Leandro Heckel (delantero, ex Jorge Newbery de Salliqueló) y Alejandro Vila (delantero, ex Independiente de Coronel Dorrego).

En contrapartida se alejaron los defensores Horacio Ocampo, Nicolás Orellana (a Rosario Puerto Belgrano) y Pablo García; el mediocampista Juan Romero (Atlético Monte Hermoso) y los delanteros Cristian Verona (se fue a CUC Villalba, elenco del ascenso de España), Claudio Castiglioni (La Armonía) y Santiago González.

Otro que también inició otra semana de prácticas fue Pacífico de nuestra ciudad.

Con la conducción de Fernando “Tato” Mandón –ex arquero de Rosario Puerto Belgrano, entre otros--, el Verde ya tiene algunas caras nuevas y se nutrirá de varios valores de las formativas.

Llegaron Jesús Chacón (arquero, ex Gutiérrez SC de Mendoza), Tobías Pavicic (golero, ex Rosario Puerto Belgrano), Lautaro Argento (lateral volante, ex Suteryh de Monte Hermoso) y Ever Correa (delantero, de último paso por Independiente de Jacinto Aráuz).

Con el grupo también entrenan varios chicos de las formativas y los sobrevivientes de la temporada anterior Mauricio Villalobos, Branco Muzzi y Jabel Aramburu.

Mañana, en tanto, Libertad y Pacífico de Cabildo empezarán con los movimientos futbolísticos.

En el elenco de Villa Rosas, Néstor Comino será el entrenador.

El milrrayita ya no tendrá al arquero Rodrigo Martínez --se retiró--, los defensores Nicolás Díaz Bender (La Armonía) y Juan Enrique Gutiérrez (Bella Vista) y los mediocampistas Maximiliano Gandolfo (San Francisco), José Lincopan (Huracán), Nahuel Bardella (San Francisco) y Leonel Iriarte (podría jugar en Sansinena).

En cambio, continuarán en la entidad los lateralistas Gustavo Pereira y Jonathan Martín, el defensor Martín Poncetta y los delanteros Mauro Sabatini, Mariano Orsi y Lautaro Suárez.

Julio Verdino –en su primera experiencia como DT de Primera en la Liga del Sur— tomará el lugar de Hernán De Lima en el conjunto de Cabildo.

Llegaron Agustín Martini (mediocampista, ex Gimnasia de Darregueira) y Lautaro Mardones (de último paso por Pacífico BB).