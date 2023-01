De Mendiguren: "Vamos a superar los US$ 100.000 millones de exportaciones"

José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo, conversó esta mañana con Antonio Fernández Llorente en La 990 sobre el gasoducto "Néstor Kirchner" y destacó que es una obra "que no solo nos va a dar tranquilidad sino que también cuestiones como el saldo negativo sobre todo el año pasado con la guerra (Rusia contra Ucrania) donde el millón de BTU pasó de 8 dólares a 60 dólares".

En ese punto, destacó que "nosotros ahora cuando se hizo la licitación, se licitó el costo del gas pero después hay que meter adentro el gasoducto" e hizo hincapié en que "las empresas cotizaron abajo de 4 dólares el millón de BTU para poder llenar el caño". "También tenemos la posibilidad cierta, concreta, de poder acelerar el segundo tramo y llegar a Brasil".

Por lo tanto, indicó que "va a ser un cambio muy importante" y sostuvo que "sobre todo para la industria: el gas es una materia prima importantísima". A modo de ejemplo, comentó que "si vos pensás en el Polo petroquímico de Bahía Blanca, el tema de los fertilizantes que es clave para la Argentina, vamos a poder soñar con abastecer a la región con 8 millones de toneladas".

En consecuencia, aseguró que "es toda una revolución que se está produciendo en la Argentina" y es por eso, que destacó que "más allá de las dificultades que se ven día a día, en muy poco tiempo vamos a poder superar los 100 mil millones de dólares de exportaciones". En ese punto, recordó que "ya este año entre bienes y servicios rondan los 100 mil millones".

"La oposición es especialista en dejar bombas"

Al ser consultado sobre el plano político de cara a las elecciones 2023 fue claro y marcó: "¿Alguien puede creer que si no crecemos vamos a poder salir adelante?", por lo que enfatizó que "esa es la única verdad: si la Argentina crece o no crece". Ante ese marco, indicó que en cuanto a la oferta electoral actual, "nosotros somos un gobierno que nos tocó asumir con dificultades, una guerra, la pandemia, dos años de sequía y sin embargo, durante estos cuatro años de gestión que cumpliremos este año, vamos a crecer en tres años".

En cuanto a la oposición, recalcó que "no tuvo pandemia, no tuvo guerra, era el sector que venía a traer los capitales" y aseguró que "de cuatro años de gobierno, la economía cayó tres años". "Exactamente lo contrario", subrayó y añadió que "dejaste un país con un récord de inflación del 54%, con un default en pesos, es decir, que no pudieron pagar la deuda en pesos". "Defaulteado en dólares porque la deuda que te habían dejado con el Fondo Monetario la renegociabas o estabas en default", resaltó.

"Y esa gestión, porque son las mismas personas que dejaron eso en forma tan concreta, dicen que hoy tienen miedo de que les dejen una bomba", cuestionó y sin quedarse callado, afirmó que "si alguien dejó una bomba fue precisamente esa gestión". "Fíjate la casualidad, es la misma gestión, las mismas personas que dejaron la bomba más importante de la historia argentina, que fue el 2001", señaló.

Es por eso, que consideró que "es increíble cuando vos ves que hoy la Argentina con dificultad está buscando estabilizar las variables, está exportando con 100 mil millones, salgas con función tremendista a quejarte de que te pueden dejar una bomba" y sostuvo que "si hay un especialista en bombas precisamente ha sido esta oposición". "¿Y qué pasó cuando dejaron las bombas? gobernamos y las desactivamos", destacó.

"La oposición sale a frustrar las inversiones"

Sin guardarse nada, siguió y aseguró que desde la oposición "salen a frustrar las inversiones", pero hizo hincapié en que "la inversión está en 22% del producto más allá de lo que ellos pronostican: la más alta en los últimos ocho años mientras que ellos en los cuatro años que gobernaron, la inversión no superó el 20%". También cuestionó a los dirigentes por el aumento de los precios y los desafió: "¿Quién de ellos puede mostrar un éxito en política anti inflacionaria?".

Por último, aseguró que "nosotros hicimos una alianza con la producción y el trabajo, ellos hicieron una alianza con la especulación" y advirtió que en la elección de este año "se discute el modelo económico". Ante ese escenario, afirmó que "la oposición no tiene ninguna propuesta, solo espera que nosotros hagamos algo para criticarnos, son soberbios" y lanzó: "A los problemas no se les grita, se los soluciona y esa es nuestra especialidad". (Newsweek)