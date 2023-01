Phoebe Dynevor reveló que no estará en la tercera temporada de Bridgerton

La tercera temporada de Bridgerton ya se está produciendo y, pese a que el estreno se demoró, la serie saldrá a la luz en los próximos meses. En esta oportunidad la historia basada en los libros de Julia Quinn hará foco en el romance de Colin (Luke Newton) y Penélope (Nicola Coughlan), sin embargo una de las actrices principales no participará en esta última entrega.

Phoebe Dynevor, quien se encargó de interpretar a Daphne Bridgerton en la primera temporada, reveló que no participará de la tercera. La actriz le dio vida al primer romance de la familia Bridgerton junto al actor Regé-Jean Page (Simon Basset), quien abandonó la trama luego de la primera temporada. Phoebe tuvo pequeños cameos en la segunda entrega de la serie, pero la historia trató de lleno el romance de Antony (Jonathan Bailey) y Kate (Simone Ashley).

La actriz se encontraba presentando su próxima película ‘Fair Play’ en el Festival de Sundance cuando le consultaron por su participación en la serie de Netflix. “Lamentablemente no en la tercera temporada”, comenzó Phoebe. Además, le preguntaron si habría una trama importante para ella y respondió: “Potencialmente en el futuro, por ahora a la tercera temporada me emociona verla como espectadora”.

A diferencia de su compañero Regé-Jean Page, la actriz no negó participar en las próximas entregas de la serie de época que narra los romances de los hermanos Bridgerton. “Todavía estoy orgulloso de cómo lo hicimos”, explicó el actor en su momento. Sin embargo, dejó en claro que no regresará y que podían tomar la decisión que quisieran con su personaje. “Son libres de hacer lo que quieran”, expresó.

El rodaje de la tercera temporada de Bridgerton comenzó en julio del año pasado y narrará una de las historias más esperadas por los fanáticos de la serie: el romance entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington. Sin cumplir el orden de los libros, la serie se salteó la historia de Benedict (Luke Thompson) para basarse en la pareja favorita de los espectadores.

Por otra parte, Phoebe Dynevor reveló en su momento que interpretar a Daphne fue un antes y un después en su carrera como actriz. “Estaba viviendo en Los Ángeles en ese momento, y estaba en un punto de mi carrera en el que me estaba rindiendo. Quería irme a casa, de vuelta a Manchester, y estaba a punto de sacar el pasaje cuando recibí el llamado. El timing fue increíble. Me acuerdo de estar en un café con una amiga y decir, ‘si esto no funciona va a ser duro’”, contó en una entrevista. (NA)