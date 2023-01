El dolor por un joven fallecido y una causa que aún no tiene responsables

Angustia y dolor es lo que viene experimentando desde hace casi tres años la madre de un joven hallado muerto en Ingeniero White, luego de que un vehículo lo arrollara y el conductor huyera del lugar.

Pese al tiempo transcurrido, Ana Santa Cruz desconoce quién mató y abandonó a su hijo Braian Matías (24) el 1 de febrero de 2020.

El hecho, que es investigado por el fiscal Cristian Aguilar, se produjo en un tramo de la ruta 252, a pocos metros del Club Huracán.

“No estoy bien y, cuando tengo que hablar de esto me pongo muy mal, porque todavía no hay ningún culpable por la muerte de mi hijo, ni se sabe nada sobre lo que ocurrió. Pasan los días y el próximo miércoles se van a cumplir tres años de su muerte. Me duele mucho su ausencia”, expresó la mujer.

“Mi relación con Braian era muy buena; era un excelente hijo, muy compañero, por eso son muchos los recuerdos lindos que me quedaron, pese a que cometía equivocaciones como cualquier hijo”, agregó.

Ana lo desccribe como “una buena persona” y un “excelente padre”.

“Daba todo por su hijo (tenía 4 años al momento del siniestro). Además era solidario, porque ayudaba a todo aquel que lo necesitara sin pedir nada a cambio”.

Acerca de lo sucedido, explicó que “tengo entendido que esa noche había ido al bar Bremen (en la calle Amancio Alcorta al 3300) en compañía de su medio hermano, su cuñada y otra chica. Estuvieron ahí y, cuando salieron, Braian supuestamente se quedó esperando a su medio hermano para que lo pasara a buscar después de llevar primero en moto a las dos chicas”.

“Dicen que después mi hijo salió caminando y lo atropelló un auto o un camión, porque tampoco está confirmado qué tipo de vehículo lo embistió y lo mató. Los testigos que hay en la causa son quienes lo encontraron ya tirado en la ruta”.

Hallazgo

En este sentido, mencionó que en ese momento aún estaba con vida.

“También aseguraron que la ambulancia tardó mucho tiempo en llegar al lugar. El muchacho que lo encontró tuvo que esquivar a Braian cuando estaba tendido en el asfalto y detuvo su coche para auxiliarlo. El que lo atropelló se dio a la fuga”, completó.

La Policía tomó conocimiento de lo ocurrido aproximadamente a las 5.40 de aquel día, cuando un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo de una persona tendida sobre la calzada a la altura de Figueroa Alcorta y Sebastián Elcano.

En la escena del hecho el personal médico constató la muerte de Braian, quien presentaba signos de “aplastamiento”.

Las versiones iniciales hacían referencia a que el joven habría recibido un disparo en la cabeza, pero se desacreditaron después de la intervención del médico forense.

Sin avances

Ana afirmó que la causa judicial se encuentra en etapa investigativa, aunque por el momento “no hubo novedades” en cuanto al autor del homicidio culposo agravado.

“No se sabe nada; lo único que puedo decir es que la causa todavía no se archivó. Está en etapa investigativa, pero hasta ahora no hubo avances. Tengo entendido que el fiscal Aguilar todavía no citó a declarar a los testigos”, indicó Santa Cruz, quien cuenta con el patrocinio legal del abogado Mariano Jara.

“El único contacto que tuve con el fiscal fue aproximadamente en marzo de 2020, por medio de una videoconferencia en Zoom, porque ya estábamos aislados en plena pandemia. Nunca más me volvió a contactar y tampoco me citó a declarar”, indicó.

Finalmente, recordó el reclamo de justicia para su hijo que en diciembre de 2020 llevó adelante junto con el grupo Mamás Unidas, y señaló que aún no decidió si encabezará otra marcha al cumplirse en los próximos días el tercer aniversario del fallecimiento de Braian.