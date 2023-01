"Hay proyección, lo que no es poco en este país tan castigado”

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Aunque señaló que 2022 fue un año auspicioso para el sector petrolero, Gabriel Matarazzo (secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de nuestra ciudad y también secretario de Hacienda de la Federación Argentina) se esperanzó que 2023 sea de despegue definitivo en cuestiones energéticas.

“Es un año que cierra bastante bien en lo referente a nuestro ámbito de actuación, aunque cuesta aislarse del contexto del país. Lo más importante es que hay proyección a futuro, lo cual no es poca cosa en esta Argentina tan castigada”, señaló el dirigente gremial bahiense.

Según la opinión de Matarazzo, las perspectivas que brinda la explotación offshore son excelentes.

“No se equivocan los que afirman que será una segunda Vaca Muerta. Y sus beneficios repercutirán directamente en nuestra ciudad. Todavía no se toma dimensión de lo que esto representa y a nosotros nos tiene como protagonistas principales”, manifestó.

Y agregó que lamentablemente el proyecto se ha demorado por las trabas de un sector minoritario de la sociedad que dice estar protegiendo el medio ambiente.

“Pero no se está hablando con argumentos valederos. Hay mucha experiencia en nuestro país con este tipo de explotación y no ha habido accidentes de ningún tipo. Hace 40 años que se trabaja en este tema en otras partes del país. No es algo con lo que se vaya a experimentar, sino que se siguen procedimientos de seguridad muy rigurosos”.

Para Matarazzo representa una gran oportunidad para el país y para la región.

“Hablamos de que Argentina podría obtener en el mediano plazo un boom en la producción de gas, que a su vez es una energía bastante limpia si la comparamos con otros métodos actuales como el carbón. Por ende, ser líder en materia gasífera también ayuda a facilitar la transición energética hacia las fuentes renovables”.

La producción propia de gas, como consecuencia de la puesta en marcha de la explotación offshore, implicaría que todas las centrales térmicas puedan ser abastecidas por gas y no por gasoil.

“Lo cual no solo ayudaría a moderar el desequilibrio importador que sufrimos este año con la escasez de combustibles, sería una pata más en la protección del medio ambiente”, agregó.

Simultáneamente, en otra situación que impacta en trabajadores de nuestra ciudad, se anunciaron ampliaciones en la refinería Elicabe.

“No debemos olvidar que hace cuatro años se analizaba la posibilidad de cerrarla y hoy estamos hablando de la generación de nuevas fuentes laborales”.

La muerte repentina de Pedro Milla, secretario general de la Federación Argentina de Petroleros, fue el lunar de un año muy productivo a nivel gremial.

“Todo lo logrado se empaña por ese hecho sucedido en junio. Fue un golpe muy duro de asimilar. Desde lo organizativo, pudimos salir rápidamente del impacto, pero en lo anímico aún se siente la pérdida de un gran líder, con el que transité caminos en conjunto por más de 30 años”.

A nivel local, el sindicato que comanda Matarazzo continúa con los proyectos para ampliar los beneficios a los afiliados.

“Hemos hecho obras muy importantes en el predio, para que los afiliados puedan disfrutar a pleno el verano. Simultáneamente tienen a disposición un hotel en Monte Hermoso con costos muy bajos en instalaciones de primer nivel”.

Se viene la nueva sede

Gabriel Matarazzo confirmó que en el corto plazo se iniciarán las labores para mudar la sede social del gremio, ubicada actualmente en calle 9 de Julio 551.

“La idea es aprovechar el terreno que tenemos enfrente del predio para edificar allí la nueva sede. La actual ya nos está quedando chica y debemos pensar a largo plazo. En marzo estaríamos empezando los trabajos iniciales”.

“En Mar del Plata también estamos remodelando la subsede regional. No hay que olvidar que nuestra jurisdicción es muy amplia, ya que representamos a todos los trabajadores petroleros de La Pampa y la mitad de nuestra provincia”.