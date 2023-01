Otro capítulo en la “novela” del chalet: será subastado

Juan Pablo Gorbal jgorbal@lanueva.com Bahiense. 51 años. Técnico superior en Ciencias de la Comunicación Social. Periodista y editor jefe de contenido judicial y policial, con más de 30 años de trayectoria en la profesión (28 años en La Nueva.) Primer Premio ADEPA 2017 en la categoría Periodismo Judicial, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La singular historia del lujoso chalet abandonado en Tucumán 1466, que intentaron usurpar hace algunos días, no para de sumar capítulos.

Esta vez agregó su versión un abogado que desmintió los dichos de Néstor Santiago, el dueño original de la vivienda, quien la semana pasada, también por este medio, había dicho que seguía teniendo la posesión del inmueble.

Se trata del doctor Ricardo Tapia, quien representa a Carlos Hipólito Díaz, quien tiene el 50% de los derechos litigiosos de la ejecución hipotecaria de la propiedad.

Santiago, quien construyó la casa en 1984, debió abandonarla en 2010. Dijo que un saqueo a su comercio de ropa lo dejó de un día para el otro en la lona y que debió recurrir a un amigo de su señora para obtener un crédito hipotecario en la ex Banca Nazionale del Lavoro, pero que finalmente no pudo pagar.

"En realidad, no es que un amigo de la mujer sacó un crédito hipotecario, hubo una escritura pública de compra-venta, del matrimonio Santiago a Pérez, Alfredo Santiago, un señor ya fallecido, que era sastre y vivía en la calle Chancay", arrancó Tapia.

"Nada turbio"

"Los argumentos sobre los problemas económicos son extrajudiciales y ajenos a la realidad documental. Lo concreto es que se pagaron solo dos cuotas del hipotecario y el crédito se cayó. La verdad de la milanesa es que él le vendió la casa a Alfredo Pérez, la casa ya salió de su dominio, no tiene ningún derecho de propiedad y tampoco hubo nada turbio como dijo: él firmó una escritura pública de venta y el acuerdo de voluntades con Pérez no consta, no es parte del juicio", sostuvo el letrado.

Abogado Ricardo Tapia

La Banca Nazionale del Lavoro -liquidada por el Banco Central y absorbida por el HSBC- creó un fideicomiso de ejecución que, en principio, fue adquirido por Tapia, quien pasó a ocupar el lugar del acreedor.

En 2012, el abogado le vendió los derechos a su cliente Díaz y, algunos años después, éste negoció la mitad con Anabela Luján Modesti.

"Hicimos un mandamiento de constatación y apareció Santiago ocupando la casa. Su abogada nos pidió un tiempo, porque no tenían donde vivir y firmamos un convenio de desocupación, que está presentado en el expediente judicial. De hecho me entregó la llave, voluntariamente, en El Cholo, donde él vendía ropa como declaró en la nota", amplió.

Interior arrasado

Con el chalet ya desocupado, el abogado constató el interior virtualmente arrasado. "Habían arrancado los caños, las aberturas, las conexiones, todo", agregó.

En el marco de la causa judicial para la ejecución hipotecaria (Díaz, Carlos Hipólito y otra contra Pérez, Alfredo Ricardo, expediente N° 96.495), a cargo del juez Federico Bostal, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 5, el 19 de diciembre pasado se designó, por sorteo, a la martillera María Eugenia Lazcano para realizar el remate.

"El chalet está pronto a la subasta electrónica. Ya aprobaron la base, que es de entre 10 y 12 millones de pesos sin contar la actualización de más de 20 años de intereses. Si no hay oferentes, los acreedores (Díaz y Modesti) tienen derecho a quedarse con el bien como pago", explicó Tapia.

Se estima que para fines de febrero estará fijada la fecha de la subasta y que la misma tendrá lugar antes de mediados de año.

El origen de todo

Tentativa. La noche del 2 de enero, la Policía, tras un llamado al 911, arrestó a Micaela Pereyra e Isaías de Soto, dos jóvenes que intentaron usurpar la vivienda. Esa situación motivó un pedido de la fuerza para localizar a los titulares del inmueble a fin de constatar el delito.

Reiterado. "Yo fui muchas veces a la comisaría (Segunda), esa casa la han tratado de usurpar como 200 veces. Por el fondo se metían pibes a drogarse, el bien se fue deteriorando y es cierto que genera inseguridad. Son comprensibles las quejas de los vecinos", sostuvo Tapia.

Deceso. El fallecido Alfredo Pérez, contra quien es la puja judicial de los acreedores hipotecarios, no tendría familiares en nuestra ciudad aunque sí hermanos en España.

Nueva vida. Santiago y su mujer contaron que, después del robo y los trastornos económicos iniciaron una nueva vida en Villa Ventana, donde viven de una jubilación y el alquiler temporario de una cabaña.